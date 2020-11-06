Cách nấu nước lèo mì Quảng ăn là ghiền

Hiện nay, nước lèo đã trở thành linh hồn tinh túy của ẩm thực, làm cho các món nước như hủ tiếu, bánh canh… đặc biệt là mì Quảng trở nên khác biệt với các món ăn của dân tộc khác. Chính vì vậy, nếu bạn chưa biết cách nấu nước lèo mì Quảng như thế nào cho thơm, ngon, hấp dẫn người dùng thì bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn.

Đặc trưng làm nên thương hiệu và linh hồn của món mì Quảng chính là nước lèo. Bởi nước lèo là tinh hoa, mang đậm đà hương vị truyền thống. Nó là cả một công đoạn đòi hỏi sự khéo léo, kỳ công của người nấu mà không phải ai cũng làm được.

Mì Quảng làm bằng bột gạo, xắt ra từ một loại bánh tráng dày còn tươi (không phơi khô). Khi nhìn chúng ta sẽ thấy sợi mì Quảng và sợi phở giống nhau. Nhưng thực chất thì sợi phở có phần mỏng hơn sợi mì Quảng.

Người miền Trung chẳng còn xa lạ gì với món mì Quảng. Món ăn độc đáo này tạo nên đặc trưng ẩm thực cho vùng Duyên Hải Miền Trung. Giờ đây mì quảng gần như ở đâu cũng có bán. Ở Sài Gòn rất nhiều quán mì Quảng được mở ra.

Phần lớn ở Sài Gòn món mì Quảng đã bị biến tấu. Người dân ăn mì Quảng khô là chủ yếu. Nên dường như các vị khách không thể cảm nhận được cái vị ngon, hương thơm đặc trưng của nước lèo.

Riêng mì Quảng theo kiểu của vùng Quảng Nam, nhìn nghèo nhưng vẫn sang, rất thanh tao, tỉ mỉ từ hương vị đến màu sắc. Điều này khiến cho người thưởng thức không chỉ cảm nhận được cái ngon của món ăn mà còn cảm nhận được cái tâm của người chế biến.

Nước lèo là linh hồn của món mì Quảng

Khi đặt chân đến Quảng Nam, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy một hàng mì Quảng đang bốc khói nghi ngút. Hương thơm lan tỏa, nồi nước lèo đượm vị. Nước lèo chính là linh hồn của món ăn này, khiến người ta ăn vào một lần là nhớ mãi. Khi ăn vị ngọt thanh của nước lèo chạy dần vào trong thực quản, cảm nhận được hết cái “vị” của con người và vùng miền nơi đây.

Để có nước lèo ngon đòi hỏi người nấu phải rất kỳ công từ khâu chọn nguyên liệu cho đến chế biến. Gia vị cho vào cũng phải tròn trịa, kết hợp cùng với các thứ rau ăn kèm để tạo ra được một tô mì Quảng ngon và bắt mắt. Nước lèo ngon tô điểm thêm cho tô mì Quảng. Dù nhìn có vẻ đạm bạc nhưng chẳng kém phần thanh lịch với với những sợi bún vàng, trắng. Hiện nay, cuộc sống thay đổi và tô mì Quảng cũng thay đổi theo. Ở mỗi nơi, mỗi gánh hàng lại có thêm một vài khác biệt. Nhưng mà nước lèo vẫn là thứ cốt yếu không, lột tả hết được vị đậm đà, thơm ngon mang hương vị quê nhà Quảng Nam.

Cách nấu nước lèo mì Quảng ngon

Hiện nay, có rất nhiều loại nước lèo cho mì Quảng khác nhau. Chỉ cần dùng riêng từng nguyên liệu thì hương vị sẽ khác. Vì vậy, tùy vào khẩu vị của từng thành viên trong gia đình, bạn có thể chế biến loại nước lèo phù hợp.

Cách nấu nước lèo mì quảng cá lóc

Nếu gia đình bạn ai cũng thích ăn cá thì nên nấu nước lèo mì Quảng cá lóc. Nấu nước lèo cá lóc thì khá đơn giản. Nước lèo cá lóc rất đậm đà, miếng thịt cá dai thấm đều gia vị ăn kèm với đĩa rau sống xanh giòn thì còn gì tuyệt bằng.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

Cá lóc cả con nặng khoảng 1kg

2 quả cà chua chín đỏ, ít lạc rang giòn

Gia vị: muối, tiêu xay, nước mắm, dầu ăn

Đầu tiên, làm sạch cá lóc, đánh sạch vảy và rửa bằng nước cốt chanh để làm sạch nhớt và vị tanh của cá. Sau đó rửa sạch rồi cho cá vào luộc chín, vớt ra lọc lấy thịt cá, phần xương tách riêng ra. Phần thịt cá ướp mắm, muối, tiêu, nghệ, hành băm… để khoảng 30 phút cho các ngấm đều gia vị.

Gia đình thích cá thì bạn có thể nấu nước lèo cá lóc

Phần xương cá giã nhỏ và lọc lấy nước, như vậy phần nước lèo sẽ ngọt và hấp dẫn hơn. Tiếp theo, bạn bắc chảo lên bếp đun nóng dầu, cho củ nén vào chảo phi thật thơm, cho cà chua vào xào cùng, khi chín mềm thì cho tiếp thịt cá ướp gia vị vào đảo đều cùng các nguyên liệu trong chảo. Sau cùng bạn hãy cho nước dùng lọc từ xương cá lóc vào đun sôi. Nêm nếm thêm gia vị sao cho vừa miệng ăn. Đun cho nước dùng thật là sôi. Như vậy là bạn đã có nước lèo cá lóc rồi đấy.

Bạn lấy nước lèo này chan vào bát mì Quảng, rắc thêm chút rau thơm lên trên là có thể bát dùng luôn. Ăn kèm với các loại rau sống rất ngon.

Cách nấu nước lèo mì quảng tôm thịt

Để nấu nước lèo mì quảng tôm thịt bạn cần chuẩn bị một số nguyên liệu sau đây:

500g xương đuôi heo

50g hành tây

50g củ cải trắng

500g tôm

500g thịt ba rọi

100g củ nén

100g đậu phộng

50g hành tím

20g nghệ

2 muỗng canh dầu điều

Sau khi rửa sạch các nguyên liệu thì bạn hãy bắt tay ngay vào công đoạn chế biến. Bước đầu tiên cần nấu một nồi nước sôi cho đuôi heo vào trụng khoảng 5 phút. Sau đó đổ ra, rửa sạch đuôi và để ráo. Hành tây lột bỏ vỏ, để nguyên củ. Còn củ cải trắng gọt bỏ vỏ, cắt khúc dài. Hành tím băm nhỏ. Củ nén dùng dao gọt bỏ phần đầu đen, để ráo, giã dập. Nghệ giã nát. Phần thịt ba rọi trụng qua nước sôi có nêm chút muối rồi vớt ra, rửa lại, để ráo, cắt lát mỏng.

Nước lèo mì Quảng tôm thịt đậm đà hương vị

Đến lượt tôm bạn cần cắt bỏ đầu, loại bỏ chỉ đen, cắt chân. Tiếp theo cho tôm vào bát to thêm vào 1 muỗng cà phê muối vào, rửa sạch khoảng 2 lần, để ráo.

Cho xương đã trụng vào nồi có chứa 3 lít nước, đun trong khoảng 1 tiếng, sau đó cho hành tây nguyên củ và củ cải trắng vào. Trong quá trình đun, bạn hãy vớt bọt. Đun thêm 30 phút nữa thì tắt bếp. Sau đó nêm nếm gia vị cho vừa ăn.

Khi đã nấu xong nước lèo thì chuyển sang giai đoạn ướp thịt với muối, bột ngọt, tiêu, củ nén, đường mỗi thứ 1 muỗng, nước mắm, hành tím băm mỗi thứ 2 muỗng cà phê, trộn đều tất cả lên cho thịt thấm gia vị. Để trong khoảng 30 phút. Tương tự với tôm, bạn cũng dùng muối, bột ngọt, tiêu, hành tím băm, củ nén trộn mỗi thứ 1 muỗng cà phê rồi trộn đều, ướp trong 30 phút cho thấm gia vị. Sau khi đã ướp xong thì bạn dùng chảo phi nén cho nóng, đổ thịt và tôm vào xào nhanh cho đến khi tôm đỏ thì tắt bếp.

Tiếp theo, bạn hãy cho sợi mì Quảng vào tô rồi cho thêm thịt, tôm, từ từ đổ nước lèo, ăn kèm với rau sẽ rất ngon đó. Bạn hãy ăn từ từ để cảm nhận hết được hương vị thơm ngon từ món ăn bình dân này.

Ngoài nấu nước lèo mì Quảng cá lóc và tôm thịt thì bạn cũng có thể nấu nước lèo mì Quảng gà. Cách nấu nước lèo mì Quảng gà cũng rất đơn giản, thậm chí còn đơn giản hơn rất nhiều so với nấu mì Quảng tôm thịt hay mì Quảng cá lóc.

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Mì Quảng món ăn đậm chất miền Trung

Chỉ vài công đoạn đơn giản, bạn đã có thể làm ra bát mì Quảng đầy màu sắc có hương vị hấp dẫn, cuốn hút, khiến người ăn khó cưỡng lại. Hiện nay, dù mì Quảng có những thay đổi, cũng có nhiều khác biệt. Tuy nhiên, dù có đi đến đâu, tìm đến chỗ nào, thưởng thức theo cách nào đi chăng nữa thì người ta vẫn không khỏi cảm thấy nao lòng. Thậm chí còn chảy nước mắt với cái chất riêng đạm bạc, thanh tao mà độc đáo của tô mì Quảng mang lại. Do đó, cách nấu nước lèo mì Quảng chuẩn vị vẫn là công thức được nhiều bà nội trợ hướng tới để có thể cảm nhận hết được cái ngon và chân tình của người dân vùng miền.