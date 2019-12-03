Cách làm tắc ngâm đường giải khát cho mùa hè

Tắc ngâm đường có vị ngọt lịm từ đường, chua chua từ quả tắc được nhiều người ưa chuộng vào mùa hè này, đặc biệt có công dụng trị ho nên thường được các mẹ làm sẵn vài lọ trong nhà. Vậy bạn đã biết cách làm tắc ngâm đường ngon tuyệt vời dưới đây chưa?

Đẹp da: Vitamin C có trong quả tắc có công dụng làm đẹp tuyệt vời, là chất chống oxy hóa ngăn ngừa sự già đi của tế bào giúp làn da bạn luôn trắng trẻo, hồng hào và tươi tắn.

Tắc giúp cải thiện hệ tiêu hóa: Tắc chứa hàm lượng chất xơ dồi dào, cứ 100g tắc lại chứa 4,1g chất xơ. Chất xơ cực kỳ tốt cho hệ tiêu hóa, giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Quả tắc có nhiều công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Sáng mắt: Chất beta-caroten có trong quả tắc là một chất chống oxy hóa có công dụng làm sáng và khỏe mắt. Hơn thế nữa, chứng thoái hóa điểm vàng ở mắt còn được đẩy lùi nếu bạn sử dụng tắc làm đồ uống hoặc làm gia vị cho các món ăn hằng ngày.

Tăng cường hệ miễn dịch: Tắc chứa vitamin C, là một chất chống oxy hóa giúp cho cơ thể luôn khỏe mạnh, chống lại tất cả các nguy cơ gây bệnh như vi khuẩn, nấm hay virus.

Miền Nam gọi là tắc, miền bắc gọi là quất. Món tắc ngâm đường cực kỳ dễ làm với những công thức dưới đây.

Cách ngâm quất với mật ong đường phèn

Mật ong với nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đường phèn giúp cho món quất ngâm mật ong bảo quản lâu hơn và có vị ngọt hơn. Món quất ngâm mật ong cực kỳ bổ dưỡng được chế biến bằng công thức sau:

Nguyên liệu cần chuẩn bị bao gồm quất tươi, mật ong, đường phèn, muối.

Quất ngâm mật ong đường phèn ngọt thơm bổ dưỡng - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Quất rửa sạch vỏ, ngâm trong nước muối khoảng 15-20 phút rồi vớt ra rổ cho ráo nước.

Bước 2: Cho quất và đường phèn xếp kín vào lọ thủy tinh. Sau đó đổ mật ong vào lọ phủ ngập quất và đường. Đậy nắp lại, khoảng 2-3 ngày, đường phèn tan hết, quất ngấm vị ngọt của cả mật ong và đường phèn. Múc và chén và thêm nước, vài viên đá để có một thức uống giải khát mát lạnh tuyệt vời bạn nhé.

Cách làm quất ngâm đường kính

Nguyên liệu vô cùng đơn giản, bạn cần chuẩn bị: 500g quất, 100g đường kính, 1 chút muối.

Quất ngâm đường kính cực dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Rửa sạch quất, ngâm trong chậu nước muối loãng khoảng 15-20 phút

Bước 2: Vớt quất ra rổ cho ráo nước và để hơi héo.

Bước 3: Dùng dao nhỏ khía 6 đến 8 đường quanh quả quất từ trên xuống dưới để tạo múi giống bánh răng. Sau đó dùng tay ấn quả quất bẹt xuống.

Bước 4: Xếp quất vào một cái lọ to. Lần lượt rắc một lớp đường lên một lớp quất cho đến khi hết quất hoặc đầy lọ, đậy nắp kín lại.

Bước 5: 2 ngày sau đường sẽ tan hết và ngấm vào quất, bạn có thể sử dụng hoặc cất dùng dần.

Cách làm tắc ngâm đường phèn trị ho cho bé

Tương tự như món quất ngâm đường kính, món quất ngâm đường phèn (tắc ngâm đường phèn) chỉ khác ở chỗ đường dùng để ngâm chính là đường phèn.

Tắc ngâm đường phèn trị ho cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Quất rửa sạch, ngâm trong chậu nước muối loãng 20 phút. Vớt ra rổ để ráo.

Bước 2: Xếp quất vào nồi và tương ứng với một lớp quất, rắc một lớp đường phủ lên trên. Cứ làm như thế cho đến khi hết quất.

Bước 3: Đậy kín nắp, đợi khoảng 2-3 ngày cho đường tan hết. Sau đó mở nắp ra, đổ thêm một chút nước và cho đường phèn vào đun sôi đến khi hỗn hợp đặc quánh lại, công đoạn này mất khoảng 15 phút. Sau khi quả quất hơi nhót nước quắt lại tức là món quất ngâm đường phèn (tắc ngâm đường phèn) đã thành công rồi đó.

Cách làm tắc đường phèn không bị đắng

Để tắc đường phèn không bị đắng bạn cần phải cẩn thận trong khâu chọn tắc và sơ chế sạch sẽ.

Lựa chọn nguyên liệu và sơ chế đúng cách để tắc ngâm không bị đắng - Ảnh minh họa: Internet

Tắc không bị dập nát, vỏ không bị xước.

Không chọn những quả quất quá nhỏ, héo vì dễ bị đắng

Ở bước sơ chế, quất phải ngâm trong nước muối loãng 20 phút để giảm bớt bị hăng và đắng khi ngâm

Quất ngâm đường phèn để được bao lâu?

Quất ngâm đường phèn hay mật ong cần được bảo quản trong chai, lọ hoặc bình đậy kín nắp. Nếu bạn bảo quản đúng cách thì quất ngâm đường phèn hay mật ong có thể để được hơn 1 năm. Tuy nhiên, quất ngâm mật ong hay đường chỉ dùng tốt nhất trong thời gian dưới 1 năm vì qua thời gian, nó có thể bay hơi và biến đổi chất một chút, không còn được như lúc ban đầu. Một số lưu ý khi bảo quản quất ngâm đường phèn:

Bảo quản quất ngâm mật ong ở nơi thoáng mát, ở nhiệt độ thường, tránh ánh nắng mặt trời chiếu vào.

Hạn chế mở nắp nhiều lần. Đậy nắp kín sau khi dùng hoặc mỗi lần mở phải đóng nắp lại nhanh và ngay để tránh không khí bay vào.

Hy vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn có thêm những cách làm tắc ngâm đường ngon mát cho những ngày hè oi bức, đặc biệt đó còn là một vị thuốc tốt chữa ho cho cả nhà hiệu quả.