Cách làm mứt khoai lang không cần nước vôi trong dễ ợt

Khoai lang là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều vitamin, khoáng chất và protein. Với hương vị thơm ngon, dễ ăn khiến cho nhiều người phải yêu thích. Khoai lang đơn giản chỉ cần luộc lên cho chín là có thể dùng được, ngoài ra người ta hay nấu súp, nấu canh hay nấu chè ăn cho đỡ ngán. Ngoài những cách thường thấy này, vào những ngày lễ Tết, các gia đình lại biến tấu khoai lang thành miếng mứt ngọt ngon và giòn tan. Hứa hẹn đây sẽ là món “ruột” của bạn khi thưởng thức nó đấy.

Thông thường khi làm mứt, người ta hay ngâm nguyên liệu với nước vôi trong với mục đích giúp miếng mứt sẽ không bị nát khi sên. Nhiều người hỏi rằng vậy nếu không có nước vôi trong thì mình sẽ sử dụng cái gì thay thế được? Có khá nhiều cách làm mứt khác nhau và hôm nay chúng ta hãy thử nghiệm với cách làm mứt khoai lang không cần nước vôi trong. Sẽ không khó khăn để bạn có được món mứt khoai lang thơm ngon như ý.

Khoai lang chỉ cần bạn chọn củ còn tươi, chắc mẩy, to và không bị sâu thối là được.

Khoai lang mua về rửa sơ qua để loại bỏ đất cát, sau đó gọt bỏ vỏ rồi rửa lại lần nữa với nước lạnh.

Chuẩn bị một chậu nước nhỏ có pha muối và nước cốt chanh vào. Lúc này bạn hãy cắt khoai lang thành những khúc ngắn vừa ăn để làm mứt nhé. Lưu ý cắt tới đâu thì thả khoai vào chậu nước đã chuẩn bị liền để miếng khoai không bị thâm đen.

Ngâm khoai lang với nước chanh và muối pha loãng để làm mứt (Ảnh: Internet)

Ngâm khoai khoảng 1 tiếng để giúp miếng khoai cứng hơn, khi sên làm mứt sẽ không bị nát và gãy. Khi đã ngâm xong thì vớt khoai ra xả lại lần nữa với nước lạnh rồi để ráo.

Công đoạn chiên khoai lang

Nhiều người sẽ chọn cách luộc khoai lên cho chín nhưng để cho miếng mứt giòn và ngon hơn thì bạn nên chiên lên.

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Chiên khoai lang trước khi sên làm mứt để miếng mứt giòn ngon (Ảnh: Internet)

Sau khi khoai đã ráo, bạn hãy cho khoai nào chảo dầu nóng và tiến hành chiên lên. Chiên trên ngọn lửa vừa phải để khoai chín đều và có độ giòn nhé. Khi khoai chuyển qua màu vàng, cứng lại thì vớt ra và thấm bớt dầu đi.

Tiến hành sên làm mứt khoai lang

Lấy một cái chảo sâu lòng khác, cho khoảng 400 gram đường hòa với 150ml nước. Đun hỗn hợp này lên cho đến khi đường tan hoàn toàn.

Tiến hành sên làm mứt khoai lang đơn giản nhất (Ảnh: Internet)

Khi thấy nước đường sôi nổi bọt thì cho toàn bộ số khoai lang chiên vào tiến hành sên làm mứt. Lúc này hãy vặn nhỏ lửa lại, dùng đũa đảo đều và liên tục để cho đường bám đều lên miếng khoai, đến đây bạn hãy cho ống vani vào để tạo độ thơm nhé. Cứ làm như vậy cho đến khi đường khô lại, xuất hiện những bột đường bám quanh miếng mứt và thành chảo là được.

Kết quả thành phẩm mứt khoai lang ngon

Món mứt khoai lang lên màu vàng đẹp, ăn vào ngọt thanh, giòn giòn, bùi bùi có mùi thơm của vani thoang thoảng. Chắc chắn bạn sẽ hài lòng với thành phẩm này.

Mứt khoai lang có thể ăn được lâu hơn khi bạn bảo quản trong hộp kín. Chúng tôi hy vọng với cách làm mứt khoai lang không cần vôi này sẽ giúp bạn tự chế biến được món mứt chiêu đãi gia đình và bạn bè trong mỗi dịp Tết đầu năm. Chúc bạn thành công!