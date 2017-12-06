Cách làm mứt dứa viên thơm lừng cả nhà ai cũng thích

Những miếng mứt dứa viên tròn thơm lừng hoàn toàn có thể làm đơn giản bằng hai cách sau đây. Cùng học thử chị em nhé.
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Bên cạnh mứt dừa thì mứt dứa cũng là loại mứt được rất nhiều chị em tìm tòi học cách làm. Để có được miếng mứt dứa thơm ong, bên cạnh kỹ thuật thì nó còn đòi hỏi sự khéo léo ở đôi bàn tay của các chị em nữa đấy.
Ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách làm mứt dứa viên cùng Phụ nữ và Gia đình nhé.
Cách làm mứt dứa viên tại nhà
Đối với cách làm mứt dứa viên này, nguyên liệu gồm các thành phần sau:
- 610g dứa đã làm sạch.
- 1/2 trái chanh (vắt lấy 1 thìa cơm nước cốt).
- 150g đường nâu.
- Đường để làm lớp phủ ngoài cho mứt.
- Máy xay sinh tố.
- Xíu muối.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Dứa mua về gọt vỏ, bỏ mắt, thái nhỏ rồi bỏ vào máy xay nhuyễn. Xay tới đâu trút hết vào chảo tới đó, cứ làm như vậy đến hết số dứa bạn có.
- Bước 2: Xay xong, chị em cho thêm ít muối, đường và nước cốt chanh vào đảo đều, khi thấy đường hoà tan gần hết thì mang hỗn hợp dứa đi sên.
- Bước 3: Đun hỗn hợp mứt sôi. Trong cách làm mứt dứa viên này, hạ lửa vừa, thi thoảng đảo đều cho nước trong dứa bốc hơi nhanh hơn. Chị em nhớ đảo hỗn hợp vòng quanh chảo cho sạch, gọn gàng, tránh mứt bị cháy viền.
- Bước 4: Cứ đun mứt tới khi nước bốc hơi hết, còn lại hỗn hợp sệt trong chảo thì cho lửa xuống bé nhất, đảo luôn tay tới khi mứt thành 1 khối đồng nhất.
- Bước 5: Để đảm bảo vệ sinh và mứt không dính vào tay, đối với cách làm mứt dứa viên, chị em đeo găng tay, lấy một ít mứt rồi viên sơ, đặt trên mặt chảo, thấy viên mứt giữ được hình dáng nguyên vẹn là mứt đã đạt.
- Bước 6: Lúc này mứt còn nóng, chị em vét sạch tất cả mứt trong chảo về một góc. Tắt bếp, bắc chảo xuống cho mứt nhanh nguội.
- Bước 7: Lấy 1 chiếc thìa cà phê nhỏ, nhúng qua nước cho ướt để việc lấy mứt dễ dàng hơn. Khéo léo để viên mứt không quá lem nhem, sau đó, gạt phần mứt đó cho rơi vào đĩa đường đã chuẩn bị sẵn, dùng tay viên tròn lại. Dùng đường bột, đường cát hoặc tận dụng đường thừa của các mẻ mứt trước đó đều được.
Lưu ý khi áp dụng cách làm mứt dứa viên:
- Ở các viên mứt tiếp theo, nhúng vào đường trước rồi mới lấy mứt, không nhúng thìa vào nước như viên đầu tiên.
- Nếu muốn món mứt có màu sắc đẹp, ví dụ màu đỏ, có thể tận dụng đường thừa từ món mứt củ dền sau khi sên, màu đỏ của đường sẽ bám vào mứt dứa, dễ dàng cho màu sắc đẹp mắt. Nếu muốn màu xanh, có thể phủ bên ngoài 1 lớp bột trà xanh.
Cách làm mứt dứa viên đơn giản
Nguyên liệu:
- 1 trái dứa chín.
- 200gr đường.
- 2 muỗng canh mật ong hay Glucose syrup.
- 1 quả chanh vắt nước.
- 1/3 muỗng cà phê muối.
Các bước thực hiện:
- Bước 1: Dứa gọt bỏ vỏ và mắt. Băm nhỏ dứa, bỏ bớt nước.
- Bước 2: Cho dứa, muối, đường vào nồi hoặc chảo không dính trộn đều.
- Bước 3: Để khoảng 1 tiếng cho đường tan.
- Bước 4: Bắc chảo dứa lên bếp sên với lửa trung bình 10 phút.
- Bước 5: Sau đó hạ lửa nhỏ tiếp tục sên cho đến khi mứt bắt đầu kết dính thì cho nước cốt chanh, mật ong vào sên thêm 10-15 phút nữa là mứt sánh lại thì tắt bếp.
- Bước 6: Để mứt hơi nguội thì vo viên mứt tròn nhỏ, lăn qua tô đường trắng là xong.
Mặc dù cách làm mứt dứa viên này khá đơn giản, nhưng bảo đảm chị em sẽ rất hài lòng với vị dẻo thơm của nó đấy.
Chúc chị em thành công với hai công thức trên và có những ngày nghỉ tết sắp tới đầy ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nhé.