Cách làm mứt dứa viên thơm lừng cả nhà ai cũng thích

Vào bếp 06/12/2017 10:36

Những miếng mứt dứa viên tròn thơm lừng hoàn toàn có thể làm đơn giản bằng hai cách sau đây. Cùng học thử chị em nhé.

Bên cạnh mứt dừa thì mứt dứa cũng là loại mứt được rất nhiều chị em tìm tòi học cách làm. Để có được miếng mứt dứa thơm ong, bên cạnh kỹ thuật thì nó còn đòi hỏi sự khéo léo ở đôi bàn tay của các chị em nữa đấy.

Ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách làm mứt dứa viên cùng Phụ nữ và Gia đình nhé.

Cách làm mứt dứa viên tại nhà

Cách làm mứt dứa viên
Tiêu đề hình ảnh

Đối với cách làm mứt dứa viên này, nguyên liệu gồm các thành phần sau:

  • 610g dứa đã làm sạch.
  • 1/2 trái chanh (vắt lấy 1 thìa cơm nước cốt).
  • 150g đường nâu.
  • Đường để làm lớp phủ ngoài cho mứt.
  • Máy xay sinh tố.
  • Xíu muối.

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Dứa mua về gọt vỏ, bỏ mắt, thái nhỏ rồi bỏ vào máy xay nhuyễn. Xay tới đâu trút hết vào chảo tới đó, cứ làm như vậy đến hết số dứa bạn có.
  • Bước 2: Xay xong, chị em cho thêm ít muối, đường và nước cốt chanh vào đảo đều, khi thấy đường hoà tan gần hết thì mang hỗn hợp dứa đi sên.
  • Bước 3: Đun hỗn hợp mứt sôi. Trong cách làm mứt dứa viên này, hạ lửa vừa, thi thoảng đảo đều cho nước trong dứa bốc hơi nhanh hơn. Chị em nhớ đảo hỗn hợp vòng quanh chảo cho sạch, gọn gàng, tránh mứt bị cháy viền.
  • Bước 4: Cứ đun mứt tới khi nước bốc hơi hết, còn lại hỗn hợp sệt trong chảo thì cho lửa xuống bé nhất, đảo luôn tay tới khi mứt thành 1 khối đồng nhất.
  • Bước 5: Để đảm bảo vệ sinh và mứt không dính vào tay, đối với cách làm mứt dứa viên, chị em đeo găng tay, lấy một ít mứt rồi viên sơ, đặt trên mặt chảo, thấy viên mứt giữ được hình dáng nguyên vẹn là mứt đã đạt.
  • Bước 6: Lúc này mứt còn nóng, chị em vét sạch tất cả mứt trong chảo về một góc. Tắt bếp, bắc chảo xuống cho mứt nhanh nguội.
  • Bước 7: Lấy 1 chiếc thìa cà phê nhỏ, nhúng qua nước cho ướt để việc lấy mứt dễ dàng hơn. Khéo léo để viên mứt không quá lem nhem, sau đó, gạt phần mứt đó cho rơi vào đĩa đường đã chuẩn bị sẵn, dùng tay viên tròn lại. Dùng đường bột, đường cát hoặc tận dụng đường thừa của các mẻ mứt trước đó đều được.

Mứt dứa viên ngon
Mứt dứa viên ngon. Nguồn: Internet.

Lưu ý khi áp dụng cách làm mứt dứa viên:

  • Ở các viên mứt tiếp theo, nhúng vào đường trước rồi mới lấy mứt, không nhúng thìa vào nước như viên đầu tiên.
  • Nếu muốn món mứt có màu sắc đẹp, ví dụ màu đỏ, có thể tận dụng đường thừa từ món mứt củ dền sau khi sên, màu đỏ của đường sẽ bám vào mứt dứa, dễ dàng cho màu sắc đẹp mắt. Nếu muốn màu xanh, có thể phủ bên ngoài 1 lớp bột trà xanh.

Cách làm mứt dứa viên đơn giản

Cách làm mứt dứa viên đơn giản.
Cách làm mứt dứa viên đơn giản. Nguồn: Internet.

Nguyên liệu:

  • 1 trái dứa chín.
  • 200gr đường.
  • 2 muỗng canh mật ong hay Glucose syrup.
  • 1 quả chanh vắt nước.
  • 1/3 muỗng cà phê muối.

Các bước thực hiện:

  • Bước 1: Dứa gọt bỏ vỏ và mắt. Băm nhỏ dứa, bỏ bớt nước.
  • Bước 2: Cho dứa, muối, đường vào nồi hoặc chảo không dính trộn đều.
  • Bước 3: Để khoảng 1 tiếng cho đường tan.
  • Bước 4: Bắc chảo dứa lên bếp sên với lửa trung bình 10 phút.
  • Bước 5: Sau đó hạ lửa nhỏ tiếp tục sên cho đến khi mứt bắt đầu kết dính thì cho nước cốt chanh, mật ong vào sên thêm 10-15 phút nữa là mứt sánh lại thì tắt bếp.
  • Bước 6: Để mứt hơi nguội thì vo viên mứt tròn nhỏ, lăn qua tô đường trắng là xong.

Mặc dù cách làm mứt dứa viên này khá đơn giản, nhưng bảo đảm chị em sẽ rất hài lòng với vị dẻo thơm của nó đấy.

Chúc chị em thành công với hai công thức trên và có những ngày nghỉ tết sắp tới đầy ấm áp và hạnh phúc bên gia đình nhé.  

 

Muốn biết cách làm mứt dừa sữa dâu ngon, đừng bỏ qua bài viết này

Muốn biết cách làm mứt dừa sữa dâu ngon, đừng bỏ qua bài viết này

Cùng học cách làm mứt dừa sữa dâu ngon được chia sẻ bởi rất nhiều người đã thực hiện thành công nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   cách làm mứt dứa cách làm mứt tết các món mứt ngày Tết

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 49 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 34 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp