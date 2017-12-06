Cách làm mứt dứa viên thơm lừng cả nhà ai cũng thích

Bên cạnh mứt dừa thì mứt dứa cũng là loại mứt được rất nhiều chị em tìm tòi học cách làm. Để có được miếng mứt dứa thơm ong, bên cạnh kỹ thuật thì nó còn đòi hỏi sự khéo léo ở đôi bàn tay của các chị em nữa đấy.

Ngày hôm nay, hãy cùng tìm hiểu cách làm mứt dứa viên cùng Phụ nữ và Gia đình nhé.