Muốn biết cách làm mứt dừa sữa dâu ngon, đừng bỏ qua bài viết này

Sữa dâu cũng được sử dụng nhiều trong các cách làm mứt dừa . Chẳng hạn như với cách làm mứt dừa sữa dâu dưới đây, chị em sẽ thấy sữa dâu được tận dụng triệt để để tạo nên những mẻ mứt cực kỳ thơm ngon mà ăn chẳng bị ngấy.

Khi đi ra chợ mua cùi dừa về làm mứt dừa bằng cách dùng sữa dâu, chị em có thể nhận biết dừa bánh tẻ bằng cách quan sát phần vỏ bên ngoài. Loại dừa này có vỏ màu nâu nhạt. Có thể dùng tay bấm thử vào thấy hơi mềm. Cùi dừa già thì vỏ sát cùi có màu nâu sẫm và cứng.

Trước khi đi sâu vào cách làm mứt dừa sữa dâu, chị em cần chú ý chọn cùi dừa thật phù hợp. Đây là khâu vô cùng quan trọng. Đối với dừa để làm mứt, thường sẽ là dừa bánh tẻ, không nên chọn dừa quá già hoặc quá non. Nếu cùi dừa già sẽ vừa khó nạo mà mứt sẽ khô. Còn dừa non quá rất khó sên mứt, dễ bị nát.

Trường hợp nếu chị em vẫn thích dùng dừa non để làm mứt dừa sữa dâu với cách dưới đây thì cũng chỉ nên chọn cùi non và mỏng hơn bánh tẻ một chút thôi nhé.

Ngoài chọn cùi dừa thì nạo cùi dừa sợi dài và đẹp cũng là khâu cần chú ý. Đây là bước khiến nhiều chị em nản nhất vì khá mất thời gian mà sợi dừa thường hay bị đứt. Tuy nhiên, có một kỹ thuật để chị em tham khảo:

Sau khi đã rửa sạch cùi dừa và gọt bỏ phần vỏ nâu nhạt sát bên ngoài cho khỏi chát thì chị em bổ đôi ngang quả dừa. Sau đó, ngửa phần mặt cắt của nửa quả dừa lên trên. Còn phần đáy dưới thì dùng dao sắc cắt bỏ một ít tạo mặt phẳng bên dưới làm nửa quả dừa có thể đứng được. Sau đó đặt miếng dừa lên thớt dày. Dùng dụng cụ nạo, vừa nạo vừa xoay miếng dừa là được.

Để đường có thể kết tinh chuẩn và bám chắc vào mứt thì lượng đường phải phù hợp. Với mỗi kg dừa đã nạo sợi xong, cần ướp với khoảng 500g - 600g đường và ướp tầm 2 tiếng hoặc cho đến khi đường tan hoàn toàn sau đó mới đem sên mứt. Không cần ướp đường qua đêm. Cũng nên dùng chảo to và đáy dày để chất lượng mứt dừa tốt nhất.

Làm nóng chảo trước với lửa to, khi cảm thấy chảo đã bắt đầu nóng thì đổ cùi dừa ướp đường vào và đun cho đến khi mứt sôi thì để lửa cỡ trung bình.

Khi nước đường bắt đầu cạn dần, vặn nhỏ lửa, đảo liên tục để tránh mứt dừa không bị cháy. Ngoài ra đảo nhẹ tay để sợi mứt không bị đứt. Thời gian này nếu bếp để lửa to nước đường sẽ quá nóng, nhanh chóng chuyển sang màu caramel và không “lại” đường được, mứt dừa sẽ cháy.

Cách làm mứt dừa sữa dâu cho cả nhà thưởng thức

Nguyên liệu: 2 trái dừa khoảng 600g, 180ml sữa tươi vị dâu, 350g đường trắng.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Cạo lớp vỉ nâu bên ngoài dừa rồi ngâm dừa vào nước lạnh 10 phút, sau đó xả qua nước lạnh thật sạch cho đến khi nước trong là được.

Bước 2: Cho đường và sữa dâu vào tô dừa, trộn đều và ngâm mứt dừa như vậy khoảng từ 3 đến 4h cho mứt dừa ngấm vị và đều màu.

Bước 3: Bắc chảo lên bếp, cho mứt dừa vào đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, để mứt được ngon, chị em lấy đũa đảo qua mứt. Đến khi chảo mứt dừa cạn sền sệt thì đảo nhanh tay để dừa không bị cháy nhé. Đến khi lớp đường trắng kết tinh bên ngoài các sợi dừa, chị em tắt bếp, cho mứt dừa ra khay, để nguội.

Bước 4: Sau khi xao xong mứt, khi đổ mứt ra khay thì gỡ rối mứt để các sợi được suôn, ngon và đẹp mắt. Chị em còn có thể sử dụng những sợi mứt dừa này để quấn tạo thành các bông hoa hoặc các hình thù ngộ nghĩnh cho đẹp.

Chúc chị em áp dụng thành công cách làm mứt dừa sữa dâu này.