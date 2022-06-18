Cách làm cà ri gà với 2 loại sốt - chuẩn hương vị Ấn độ !!!

Không chỉ được ưa chuộng ở ấn đồ, cà ri còn "du nhập" vào nhiều nền văn hóa ẩm thực và được đông đảo các thực khách địa phương yêu thích, trong đó phải kể đến Thái Lan, Nhật Bản, Việt Nam,...Thế nhưng, hôm nay các độc giả hãy tạm quên đi món cà ri gà nguyên bản nhé, hãy cùng chúng tôi khám phá ngay món cà ri gà với 2 loại nước sốt độc đáo là sốt xoài và sốt bơ "trứ danh", đảm bảo các chị em sẽ "đổ ngay" trước các loại sốt đặc biệt này đấy !!!

- Hành tây thì bạn lột vỏ, rửa sạch, cắt bỏ đầu, sau đó bổ đôi và cắt thành từng lát mỏng.Tỏi và gừng bạn cũng bỏ vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn.

Sơ chế và thái ức gà thành những miếng vừa ăn

- Cuối cùng là ức gà, bạn cắt bỏ phần mỡ, sau đó đem rửa qua với nước muối loãng và rửa lại bằng nước sạch nhiều lần cho sạch hoàn toàn. Cuối cùng bạn cắt thành từng khối nhỏ vừa ăn là xong nhé.

Bước 2 : Làm sốt xoài

Sốt xoài ngọt thơm béo ngậy!

Với phần thịt xoài vừa lấy được, bạn chia làm 2 phần. Trong đó, cho 1 phần vào ca đong, rồi cho thêm vào 400ml nước cốt dừa, sau đó dùng máy xay cầm tay để xay thật nhuyễn hỗn hợp xoài và nước cốt dừa.

Bước 3 : Xào ức gà

Công đoạn xào ngấm gia vị cho ức gà

- Trước tiên, bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn lên chảo rồi để ở lửa vừa, kế đó cho hành, tỏi và gừng đã được sơ chế vào đảo sơ qua.

- Tiếp đó, bạn cho thêm 1 muỗng cà phê bột hạt ngò, 1 muỗng canh bột cà ri vào chảo, đảo đều cho các nguyên liệu thấm gia vị.

- Sau cùng, khi các gia vị đã được thấm đều gia vị, bạn cho thêm 1 muỗng canh dầu ăn và phần ức gà đã được cắt nhỏ vào, tiếp tục đảo đều tay cho đến khi thịt gà chín săn lại là được nhé.

Bước 4 : Tiến hành nấu cà ri gà sốt xoài

Sự kết hợp độc lạ giữa xoài và cà ri gà

- Ở công đoạn cuối cùng này, bạn để ý nếu thấy phần ức gà trên chảo đã chuyển sang màu hơi vàng, thì bạn cho phần sốt xoài cùng phần thịt xoài còn lại vào và đảo cho đều.

- Tiếp tục nấu cà ri trên lửa vừa thêm 10 phút nữa, khi thấy phần thịt xoài miếng bắt đầu mềm thì bạn nêm thêm vào 1 muỗng cà phê tiêu, sau đó đảo đều thêm lần nữa và tắt bếp.

- Cuối cùng, bạn chỉ cần chuẩn bị một dĩa cơm xinh xắn, cho phần cà ri nóng hổi vừa hoàn thành lên, và trang trí thêm một chút ngò nữa là hoàn thành rồi nhé.

Thành phẩm

Cà ri gà sốt xoài với màu vàng sữa bắt mắt, nhìn là thèm!

Thành phẩm là bạn đã có ngay một nồi cà ri gà sốt xoài thơm phức, nóng hổi với màu vàng sữa ngon mắt, chỉ nhìn thôi cũng thấy thèm rồi. Để có thể hưởng trọn hương vị chuẩn Ấn, bạn có thể dùng cà ri gà sốt xoài với cơm nấu từ gạo Basmati hoặc bánh mì Naan, hoặc đơn giản là kết hợp với cơm và bánh mỳ như món cà ri Việt thôi thì cũng chuẩn ngon rồi nhé. Phần sốt xoài chua ngọt, thấm đượm cùng hương vị cà ri và thịt gà chín mềm chắc chắn sẽ làm bạn "tốn" không ít cơm đâu.

2. Cà ri gà sốt bơ

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Nguyên liệu đa dạng cho món cà ri gà sốt bơ đầy hương vị!

Ức gà 300 gr (1 miếng)

Hạt điều 50 gr

Cà chua 5 trái

Hành tím 5 củ

Tỏi xay nhuyễn 2 muỗng canh

Gừng xay nhuyễn 1 muỗng canh

Bột Garam Masala 1 muỗng cà phê (Bột gia vị cay Ấn Độ)

Bột ớt 2 muỗng canh

Bơ lạt 2 muỗng canh

Heavy Cream 1 muỗng canh

Giấm trắng 1.5 muỗng canh

Muối/ Đường 1 ít

Dầu ăn 2 muỗng canh

Các bước làm món Cà ri gà sốt bơ cay béo, ăn là ghiền

Bước 1: Sơ chế và ướp nguyên liệu

Ướp gà từ 15-20 phút cho thấm đều gia vị

- Đầu tiên, ức gà mua về bạn cũng đem rửa và làm sạch như khi sơ chế món cà ri gà sốt xoài.

- Tiếp đó, bạn cho lần lượt 1 muỗng canh tỏi xay, 1 muỗng canh gừng xay nhuyễn, 1 muỗng canh bột ớt và 1 muỗng cà phê muối vào phần gà đã được sơ chế và cắt miếng rôig đảo đều, sau đó bạn ướp gà trong khoảng từ 15-20 cho thấm đều gia vị.

- Cuối cùng, hành tím thì bạn đem lột vỏ, rửa sạch và băm nhỏ. Còn cà chua thì bạn đem rửa sạch và cắt thành các múi cau mỏng như hình.

Công đoạn sơ chế các nguyên liệu khác

Bước 2 : Áp chảo thịt gà

Khi thịt gà chín săn lại thì bạn tắt bếp và cho ra dĩa riêng nhé

Ở bước này, bạn cho 1 muỗng canh dầu ăn vào chảo, khi dầu bắt đầu sôi thì cho phần gà đã ướp xong vào, đảo đều ở lửa lớn cho đến khi thịt gà chín săn lại thì tắt bếp và cho ra đĩa riêng là được nhé.

Bước 3 : Nấu hỗn hợp sốt cà ri

- Trước tiên, vẫn ở chiếc chảo mới xào thịt gà xong, bạn cho vào 1 muỗng canh dầu ăn , 1 muỗng bơ lạt và hành tím vào để xào sơ qua cho dậy mùi thơm.

- Kế đó, khi hành tím bắt đầu vàng thơm, bạn cho phần cà chua đã sơ chế vào xào chung. Tiếp đó, khi thấy cà chua mềm ra thì bạn vào ít nước (ngập 1/3 chảo) rồi nêm vào thêm 1 muỗng canh tỏi xay nhuyễn, 1 muỗng cà phê muối, 1.5 muỗng canh giấm trắng, 4 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê bột Garam Masala và 1 muỗng canh bột ớt, khuấy đều cho tan.

- Đến đây thì bạn chỉ cần đun hỗn hợp trên thêm 15-20 phút để cà chua và hạt chín mềm, thấm đều gia vị là được.

Bước 4 : Xay hỗn hợp và tiến hành nấu

Xay và lọc hỗn hợp cho thật mịn mượt

- Ở công đoạn này, bạn chỉ việc cho hỗn hợp trên vào tô rồi xay cho thật mịn nhé. Để đảm bảo độ mịn, bạn nhớ lọc hỗn hợp qua rây một vài lần.

- Sau đó, bạn cho hỗn hợp vừa lọc được vào chảo và đun ở lựa nhỏ. Kế đó, cho thêm 1 muỗng canh bơ lạt, 1 muỗng canh heavy cream và phần ức gà đã áp chảo vào chung rồi đảo đều. Tiếp tục đun thêm khoảng 5 phút là hoàn thành rồi rồi nhé.

Thành phẩm

Cà ri gà sốt bơ - tinh hoa nền ẩm thực Ấn

Món cà ri gà sốt bơ, thơm ngon béo ngậy với vị bơ cùng các hương liệu đậm đà của Ấn Độ, tạo nên một món ăn với độ cân bằng hoàn hảo cùng màu vàng cam hút mắt. Chỉ cần làm theo công thức này là chị em đã có ngay một món ăn tiêu biểu cho nền ẩm thực Ấn ở ngay tại nhà rồi, chọn làm món tăng hương vị cho bữa cơm gia đình thì "chuẩn bài" luôn nha.

Mẹo chọn nguyên liệu tươi ngon cho món ăn chuẩn vị Ấn

Mẹo chọn xoài chín ngọt

Bạn nên chọn mua những quả xoài chín có hương thơm đặc trưng, xuất hiện những đốm đốm nhỏ màu đen nhưng không phải là mảng lớn. Khi cầm lên thì thấy chắc tay, vỏ căng bóng và mịn màng, phần chân cuống hơi lún xuống.

Khi mua bạn có thể dùng tay ấn vào thân xoài, nếu thấy thịt xoài căng, không mềm và không bị dập thì bạn nên mua nhé.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên chọn những quả xoài bị thâm đen hay có màu quá bắt mắt, vì có thể chúng đã bị nhúng thuốc hoặc bị ép chín.

Mua hạt Garam masala chất lượng

Garam masala là một loại bột hỗn hợp gia vị cay nóng có nguồn gốc từ Ấn Độ. Được tạo thành bằng cách nghiền nát những nguyên liệu thực vật đã được nướng khô trên than hồng có mùi vị cay khác nhau như rau mùi, đinh hương, tiêu đen, thì là, bạch đậu khấu, quế và nhục đậu khấu.

Bạn có thể mua bột garam tại các cửa hàng thực phẩm, hệ thống siêu thị uy tín và các trang thương mại điện tử trên toàn quốc.

Trên đây là công thức chế biến món cà ri gà với 2 loại nước sốt đặc biệt là sốt xoài và sốt bơ ngay tại nhà. Tuy công đoạn có hơi phức tạp, nhưng thành phẩm với hương vị đặc biệt chắc chắn sẽ mở ra cho người thưởng thức một cánh cửa mới về ẩm thực, chắc chắn các chị em sẽ không thất vọng đâu. Chúc các chị em sẽ trổ tài thành công, chiêu đãi gia đình với món ăn mang tinh hoa của nền ẩm thực Ấn nhé!