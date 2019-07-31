Cách làm bánh tai heo ngon ngất ngây vào những ngày mưa

Bột mì là nguyên liệu thông dụng dễ làm nhất, bạn ra bất cứ tiệm tạp hóa nào cũng có bán. Thông thường người ta sử dụng bột mì đa dụng, loại bột được sử dụng rộng rãi nhất trong nhiều công thức làm bánh khác nhau. Loại bột này được nghiền từ hạt lúa mì cứng hoặc mềm tạo ra thành phần protein trung bình từ 10 – 12% protein và trở thành món yêu thích của trẻ em, nhất là trẻ em ngày xưa. Không những người lớn nhìn thấy bánh tai heo sẽ bồi hồi nhớ lại thời thơ ấu mà trẻ em hiện đại cũng rất thích thú với món bánh ăn vặt dân dã này. Nếu được nhìn thấy mẹ của mình tự tay làm bánh thì chúng sẽ càng nôn nao được đưa miếng bánh giòn thơm vào miệng. Gợi ý cách làm bánh lỗ tai heo bằng bột mì.

Có rất nhiều cách làm bánh tai heo thơm ngon hấp dẫn. Hôm nay chúng tôi chỉ lựa chọn ra 3 vị bánh tai heo được ưa chuộng nhiều nhất để giới thiệu đến các chị em nội trợ với bột mì, khoai lang và lá dứa.

- Nước cốt dừa hoặc sữa tươi.

- 1 hoặc 2 quả trứng gà ta

- 20-30 gram bơ thực vật đậu nành hoặc bơ thực vật tổng hợp.

- Chanh tươi: 1 quả, chanh trắng hoặc chanh đào.

- Bột ca cao, muối, đường trắng.



Thực hiện

- Trứng gà: Đập vỏ, lấy phần lòng đỏ trứng.

- Chanh tươi: Vắt lấy nước cốt, bỏ hạt.

- Bột mì bạn cho vào một chiếc âu hoặc bát lớn sạch, khô.

- Trộn nước cốt dừa (hoặc sữa tươi), lòng đỏ trứng gà, bơ thực vật, 1 thìa cafe muối, 1 thìa cafe đường, 1 thìa cafe nước cốt chanh vào cùng trong bát.

- Trộn bột: nhào bằng tay, không nên dùng đũa hay máy đánh vì như vậy sẽ dễ vốn cục.

- Nặn bánh: chia phần bột đã nhào làm hai phần (Không cần phải chia quá đều nhau theo tỉ lệ chuẩn).

- Giữ một phần bột đã chia ở trong âu, cho tiếp một chút nước dừa hoặc sữa tươi cùng 1 – 2 thìa cafe cacao vào. Nhào kỹ cho đến khi phần bột cacao trộn đều với lớp bột cũ.

- Cán hai phần bột này thành các lát mỏng. Tiếp đó, bạn đặt phần bột nâu lên trên phần bột trắng (hoặc ngược lại tuỳ ý thích của bạn) và cuộc tròn hai phần bột này với nhau.

- Khi cuộn xong bột, bạn để phần bột đã cuộn lên một chiếc đĩa khô và bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Chờ cho bột se lại trong vòng từ 2 – 3 tiếng, bạn đem bột ra cắt thành những miếng mỏng vừa ăn. Không nên cắt quá dày hoặc quá mỏng.

- Cho phần bánh đã thái vào chiên và đảo đều. Quan sát cho tới khi màu của bánh chuyển sang màu vàng tươi, bạn vớt ra và để cho bánh thấm hết dầu. Để bánh nguội là bạn có thể thưởng thức được luôn hoặc cho vào những lọ thuỷ tinh khô để dùng bánh trong vòng từ 2 – 3 ngày tiếp theo.

Cách làm bánh tai heo khoai lang

Khoai lang là một nguồn cung cấp tuyệt vời của beta carotene, vitamin C và kali và các khoáng chất khác. Khoai lang có thể có nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm cải thiện điều chỉnh lượng đường trong máu và giảm thiệt hại oxy hóa. Ngoài những dưỡng chất tốt cho sức khỏe, người ta còn sử dụng khoai lang để biến tấu trong cách làm bánh tai heo từ rất lâu.

Hướng dẫn cách làm bánh tai heo khoai lang

Nguyên liệu:

- 80gr khoai lang tím đã luộc chín tán nhuyễn

- 90gr bột mì

- 20gr đường

- 1/2 quả trứng gà

- 10 ml dầu ăn

- 10 ml nước

- 1 muỗng cà phê mè đen

- 110gr bột mì

- 1/2 muỗng canh nước cốt chanh (giúp bánh sau khi chiên giòn hơn)

- 1/2 quả trứng gà

- 40gr đường

- 20ml dầu ăn hoặc bơ

- 30-40ml nước

- 1 muỗng cà phê mè đen



Thực hiện

Cách làm bánh tai heo khoai lang tương tự các cách khác



- Bột trắng làm tương tự như cách làm bánh tai heo bột mì ở trên. Cán hai phần bột riêng biệt thành 2 miếng bột hơi mỏng, để chồng lên nhau. Sau đó cuộn tròn chặt tay. Gói cuộn bột này trong bịch nilon rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh 1 -2 tiếng. Sau đó lấy cuộn bột ra dùng dao lưỡi mỏng cắt bột thành những khoanh mỏng (càng mỏng bánh càng giòn, càng ngon).

- Bột mì, khoai lang, trứng, đường, mè và dầu ăn cho hết vào 1 cái âu, mang bao tay trộn/nhồi trước. Sau đó mới cho nước từ từ vào, nhồi cho bột quyện thành 1 khối dẻo không dính tay là được. Để bột nghỉ 20 -30 phút.

- Bắc chảo dầu lên bếp, để dầu nóng vừa (đừng để dầu quá nóng nhé). Cho từng ít bánh vào chiên với lửa vừa. Vừa chiên vừa lật cho bánh chín vàng giòn là vớt ra đĩa có lót giấy thấm dầu. Chờ bánh nguội hoàn toàn thì mới bỏ hộp, bịch, cột hoặc đậy nắp kín cho con ăn dần.

Cách làm bánh tai heo lá dứa

Bên cạnh cách làm bánh tai heo khoai lang thì còn có cách làm bánh tai heo lá dứa hấp dẫn không kém. Vị lá dứa rất dậy mùi thơm cho món bánh này và sắc xanh tươi mát rất được ưa chuộng. Một chiếc bánh ngon không chỉ ở chất lượng mà hình thức mới là điểm nhấn kích thích vị giác người dùng.

Cách làm bánh tai heo lá dứa thơm ngon

Nguyên liệu:

-150gr bột mì

- 40gr đường

- 25gr lá dứa

- 10gr bơ lạc

- 40ml sữa tươi có đường

- 1/2 muỗng muối

- 1 quả trứng gà

- Các công cụ làm bánh



Thực hiện:

Cách làm bánh tai heo lá dứa đơn giản



- Rửa sạch lá dứa, xay nhuyễn vắt nước. Điều đặc biệt ở đây là không xay lá dứa bằng nước lã mà xay bằng sữa tươi có đường. Cho hỗn hợp đã xay ra một cái lọc để lọc lấy nước và bỏ phần xác đi.

- Cho hỗn hợp đường, muối, hột gà vào một cái tô. Đánh thật nhuyễn hỗn hợp này chú ý là cho phần đường tan ra hết nhé. Tiếp đến, cho bơ lạc đã được đun chảy vào và tiếp tục đánh tan đều.

- Chia đôi hỗn hợp trứng ra 2 phần bằng nha. Tiếp đến là ray bột mì thật mịn rồi cũng chia chúng ra thành 2 phần bằng nhau để cho vào hai hỗn hợp trứng trên. Một tô ta cho nước lá dứa vào trộn đều lên, tô còn lại cho sữa tươi vào trộn đều. Sau khi cho vào hỗn hợp xong. tiến hành nhào bột ở 2 tô, nhồi bột thật mịn và nhuyễn là được rồi đấy. Ta chỉ cần thời gian tầm 20 phút để nhồi bột.

- Bước này là bước chúng ta cán bột ra. Bạn lấy một tí bột mì khô rắc lên phần nền để cán, bắt đầu để cục bột lên là dùng gậy để cán, ta cán phần bột màu sữa để ở dưới rồi quét lên một lớp nước, sau đó chồng phần bột màu xanh lên trên cho dính lại. Tiếp tục cán cho phần bột dính lại và kích thước bằng nhau.

- Quét một lớp nước lên trên sau đó cuộn bột lại dính vào nhau, tiến hành thao tác lăn qua lăn lại cho cục bột trở nên tròn hơn. Dùng màng bọc thực phẩm bao bột lại và cho vào ngăn tủ đá lạnh khoảng 3-4 tiếng để cho bột cứng lại.

- Cắt bột thành từng miếng mỏng và sau đó đem đi chiên, chú ý để cho chảo dầu thật sôi rồi hẳn bỏ bột vào chiên lên. Hạ lửa vừa và chiện cho bánh tai heo vàng đều là được, vớt ra để ráo dầu.

Học cách làm bánh tai heo chiêu đãi cả nhà vào cuối tuần

Bạn có thể trổ tài nội trợ của mình qua cả 3 cách làm bánh tai heo với 3 màu sắc thật đẹp mắt cho các bé hoặc chiêu đãi bạn bè khi đến nhà. Không quá cầu kỳ lại dễ làm, ngại gì mà không lăn vào bếp rồi cùng bạn bè nhâm nhi trò chuyện với cốc trà nhỉ?