Cách bẫy chuột bằng khoai tây hiệu quả không ngờ chỉ sau 1 đêm

Vào bếp 19/09/2018 10:32

So với các cách diệt chuột khác, bẫy chuột bằng khoai tây đơn giản, an toàn với người thân trong gia đình và mang lại hiệu quả nhanh chóng chẳng hề thua kém.

Có rất nhiều cách bẫy chuột như bẫy chuột bằng khoai tây, bằng xi măng, bả chuột, keo dính chuột hoặc sử dụng các hương liệu khiến chuột “khiếp vía” phải tránh xa. Chưa thể khẳng định rằng bẫy chuột bằng cách nào trong số những cách kể trên là hiệu quả và nhanh chóng nhất. Tuy nhiên, có thể nói bẫy chuột bằng khoai tây là cách làm an toàn nhất đối với gia đình bạn, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ bởi cách này không sử dụng hóa chất độc hại hay hương liệu gì gây khó chịu.

Bẫy chuột bằng khoai tây vừa đơn giản, rẻ tiền lại hiệu quả

Bẫy chuột bằng khoai tây vừa đơn giản, rẻ tiền lại hiệu quả

Làm bẫy chuột bằng khoai tây như thế nào?

Nguyên liệu cần chuẩn bị làm bẫy chuột bằng khoai tây bao gồm:

- 1 củ khoai tây

- 1 thìa bột mì

- 1-2 thìa bột cacao để tăng hương thơm dụ dỗ chuột

- 1 bát nước nhỏ

Cách làm bẫy chuột bằng khoai tây như sau:

- Khoai tây gọt sạch vỏ, sau đó đem hấp chín

- Nghiền nát khoai tây bằng nĩa hoặc xay nhuyễn với máy xay sinh tố

- Trộn khoai tây nghiền với bột mì và bột cacao

- Đặt đĩa khoai tây vào góc nơi chuột thường hay lui tới và để bên cạnh một bát nước để chúng uống là xong

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Bẫy chuột bằng khoai tây khá an toàn với những gia đình có trẻ nhỏ

Tại sao bẫy chuột bằng khoai tây lại hiệu quả?

Natri có trong khoai tây nghiền nát sẽ khiến chuột nhanh khát nước khi ăn. Khi chuột uống nhiều nước, bột mì và khoai tây trong bụng sẽ nhanh chóng nở ra khiến chuột đầy bụng mà chết. Việc bổ sung cacao vào khoai tây nghiền giúp món ăn có hương vị thơm ngon thu hút chuột dễ dàng hơn, khiến chúng ăn nhiều và no nhanh.

Nhiều người đã thử thành công và truyền cho nhau phương pháp bẫy chuột bằng khoai tây hiệu quả này. Lũ chuột sẽ mau chóng chết hết sau 1 đêm mà bạn không cần phải cất công rình bắt hay đặt các loại bẫy khác tốn kém. Bẫy chuột bằng khoai tây lại cực kỳ an toàn vì không chứa thành phần độc hại như bả chuột, lại không dễ khiến người thân mắc bẫy oan như các loại bẫy kẹp, keo dính chuột thông thường.

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Bạn có thể thay thế khoai tây nghiền bằng bột xi măng nhưng khả năng thu hút chuột không cao bằng

Một số phương pháp bẫy chuột hiệu quả khác

Ngoài cách bẫy chuột bằng khoai tây, bạn có thể thay thế khoai tây nghiền bằng bột xi măng với hiệu quả tương đương. Chuột ăn xi măng khi uống nước vào sẽ khiến xi măng trong bụng chúng đông cứng lại dẫn đến việc chuột chết nhanh hơn. Để tăng hiệu quả cho cả 2 phương pháp, bạn nên trộn thêm một chút muối vào trong hỗn hợp để khiến chuột nhanh khát nước mà uống nhiều hơn.

Bên cạnh đó, một số mùi hương như tỏi, quế, bạc hà,... cũng có khả năng khiến chuột sợ hãi mà né tránh không dám vào nhà. Bẫy chuột rất đơn giản, bạn chỉ cần nắm rõ những nơi chúng thường đi qua để đặt bẫy là có thể thành công ngay chỉ sau 1 lần đặt bẫy. Hãy nhớ thu dọn “chiến trường” nơi đặt bẫy hàng ngày vì có thể bạn sẽ thu được rất nhiều xác chuột chết.

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