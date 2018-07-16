Các công thức smoothie giúp giảm cân và thanh lọc cơ thể thơm ngon, hấp dẫn

Một cốc smoothies căn bản khi được pha chế sẽ có những thành phần gồm đá bào, trái cây tự chọn, mật ong, siro và nếu thích thì có thể cho thêm vào một ít socola hoặc lạc rang.

Smoothie là công thức pha trộn thức uống từ những nguyên liệu giúp bổ sung các chất dinh dưỡng thiết yếu và lượng vitamin dồi dào mà hàm lượng calo rất thấp.

Đây là một trong các loại smoothie giảm cân rất được ưa chuộng vì có hiệu quả đốt cháy chất béo và chống oxy hóa rất cao.

Bông cải xanh, súp lơ bổ sung các enzym giúp cơ thể đốt cháy chất béo hiệu quả. Trà xanh có công dụng giúp tăng cường hoạt động trao đổi chất. Dứa được thêm vào tăng hương vị hơn và bổ sung thêm vitamin C. Nếu bạn muốn thay đổi khẩu vị thì có thể thử dùng các lọai trái cây khác như táo, chanh, chuối…

Bạn chuẩn bị các nguyên liệu gồm: 2 bông nhỏ súp lơ trắng, 3 bông cải xanh nhỏ, 2 miếng dứa, 1 túi trà xanh ngâm trong nước nóng để lấy nước.

Cho tất cả cac nguyên liệu trên cho vào máy xay sinh tố. Xay thật nhuyễn trong 20 - 30 giây

2. Smoothie chuối giảm cân

Công thức smoothie này chứa hàm lượng protein rất cao giúp bạn có cảm giác no đầy trong cả ngày dài.

Smoothie chuối chứa hàm lượng protein rất cao

Thành phần chính là chuối và các nguyên liệu khác gồm bột cây gai dầu, lá cải xoăn, chanh, dưa chuột và lê.

Sau khi cho tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố xay nhuyễn thì bạn nhớ nếm lại một lần nữa. Có thể bạn sẽ cần bổ sung thêm loại hoa quả khác để phù hợp với khẩu vị hơn.

Dùng vào buổi sáng là thời gian thích hợp nhất. Bạn nên để lạnh cốc smoothie giàu protein này qua đêm để dùng ngon miệng hơn.

Smoothie chuối, bột cây gai dầu và rau cải xoăn thơm ngon, hấp dẫn

Hoặc bạn cũng có thể làm món smoothie thơm ngon, hấp dẫn bằng cách pha trộn chuối, bột cây gai dầu và rau cải xoăn.

3. Smoothie rau chân vịt

Smoothie rau chân vịt là một trong các công thức smoothie giúp giảm cân nhanh chóng

Nguyên liệu chính cho smoothie này là rau chân vịt và quả bơ. Rau chân vịt có chứa vitamin K, chất chống oxy hóa và chất xơ. Quả bơ có chứa nhiều dầu mang đến cảm giác no lâu, đồng thời giúp bạn duy trì năng lượng suốt cả buổi.

Bơ và rau chân vịt: "Cặp đôi hoàn hảo" cho hiệu quả giảm cân

Sự kết hợp của hai thứ này tạo nên nguồn chất xơ tuyệt vời. Do đó, đây là một trong các công thức smoothie giúp giảm cân nhanh chóng. Để tăng thêm hương vị cho thức uống này bạn có thể thêm nho.

Hoặc bạn cũng có thể áp dụng công thức smoothie diet từ rau chân vịt, dâu, đào.

4. Smoothie gừng

Thêm một công thức đồ uống giảm cân tuyệt vời nữa bạn có thể áp dụng đó là pha trộn gừng với yến mạch và sữa chua hoặc các loại dâu. Yến mạch bổ sung hàm lượng cao các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Khi kết hợp với gừng sẽtạo nên đồ uống giảm cân tuyệt vời.

5. Smoothie đu đủ

Smoothie này có nguyên liệu chính là đu đủ và dưa chuột. Bên cạnh hiệu quả giảm cân hỗn hợp đồ uống này còn giúp bạn giảm bớt chứng đầy hơi, khó tiêu.

Smoothie đu đủ giúp giảm cân và giúp bạn giảm bớt chứng đầy hơi, khó tiêu

Một cốc smoothie đu đủ vào buối sáng là cách khắc phục cảm giác khó chịu trong dạ dày do hấp thu quá nhiều chất vào buổi tối.

Đặc biệt, nó có thể khiến bụng bạn “phẳng” trở lại đấy!

Chúc bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng cân đối cùng chỉ số đo cân nặng như ý với các công thức smoothie giúp giảm cân vừa chia sẻ nhé!