Bật mí chế độ ăn cho trẻ 9-12 tháng tuổi mà các mẹ cần phải biết

Mỗi đứa trẻ sẽ khác nhau về nhu cầu ăn ngủ. Hầu hết bé 9 tháng đều ngủ nhiều, trừ những trẻ hay quấy khóc. Các mẹ cần có một thời gian biểu hợp lý cho bé để đảm bảo chế độ ăn uống khoa học và tốt nhất cho bé.

Giai đoạn 9-12 tháng tuổi là giai đoạn trẻ bắt đầu có thể ăn dặm. Do đó các bà mẹ luôn quan tâm đến việc làm thế nào để có một chế độ ăn cho trẻ 9-12 tháng tuổi tốt nhất. Mặc dù sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhưng đây là giai đoạn các mẹ nên cho trẻ làm quen dần với việc ăn dặm, đồng thời cho trẻ nạp thêm những vitamin và khoáng chất, đặt biệt là sắt, một nhân tố rất quan trọng trong sự phát triển hệ xương và chiều cao của trẻ.

Biếng ăn là một điều quá quen thuộc mà các mẹ phải đối mặt khi chăm sóc con , nhất là khi bé mới bước vào giai đoạn tập ăn, từ 9-12 tháng tuổi. Biếng ăn vì trẻ đã quen bú sữa mẹ và lười nhai. Do đó thực đơn chính cho trẻ là bột các loại thịt, và rau xen kẽ với bú sữa mẹ. Bạn có thể cho bột gan heo, bí xanh, bột cua hoặc bột lươn khuấy đều với nước sôi cho nở ra để nguội và bón cho bé ăn. Nên kết hợp thịt và rau để bé đầy đủ dưỡng chất nhất và thường xuyên thay đổi món ăn để bé không thấy chán.

Giai đoạn này, thức ăn dặm cho trẻ là cháo ninh nhừ hoặc cháo bột. Nhiều bà mẹ trẻ chưa có kinh nghiệm không biết nên cho bé 9 tháng ăn mấy bữa cháo 1 ngày. Câu trả lời là nên cho bé ăn 2-3 bữa/ngày bổ sung xen kẽ với bú sữa mẹ 4 lần/ngày, cách đều nhau để đảm bảo bé không bị đói. Mỗi bữa chỉ ăn với một lượng nhỏ vừa đủ để bé tập quen dần. Thời gian đầu thì chỉ cho bé ăn 2-3 thìa nhỏ, sau đó tăng cho bé ăn nửa chén con.

Sữa cho trẻ 9 tháng tuổi

Sữa mẹ vô cùng tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Tuy nhiên, bạn cần phải bổ sung thêm các loại sữa bột khác vì chúng chứa những vitamin và các thành phần cần thiết cho trẻ, DHA tăng cường trí nhớ, hỗ trợ phát triển não bộ, tăng sức đề kháng và canxi giúp xương bé cứng cáp và tăng chiều cao cho trẻ, đặc biệt khả năng hấp thu dinh dưỡng từ các nguồn thức ăn dặm khác sẽ tốt hơn.

Cách nấu súp cho bé 9 tháng tuổi

Nguyên liệu nấu súp cho bé không hề xa lạ gì với các bà mẹ. Đơn giản như thịt lợn, cà rốt, bí xanh, bí đỏ, tôm, cua… rồi xay nhỏ, nấu súp nhuyễn là bạn đã có ngay những món súp thơm ngon bổ dưỡng cho bé yêu rồi. Bạn có thể tham khảo một số món súp sau:

Súp bí đỏ: Nguyên liệu gồm có bí đỏ, bột sắn hoặc bột ngô, nước hầm xương. Cho bí đỏ đã rửa sạch cắt nhỏ vào nước hầm xương và ninh nhừ. Sau đó cho hỗn hợp vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Đun lại hỗn hợp và cho thêm ít bột ngô để tạo độ sánh ngon mắt cho trẻ, kích thích sự ham ăn của trẻ.

Súp bí đỏ ngon bổ dưỡng cho trẻ 9-12 tháng tuổi - Ảnh minh họa: Internet

Súp cua: Nguyên liệu gồm có cua biển, cà rốt, bột ngô, ngô. Rửa cua sạch, cho lên nồi hấp chín. Sau đó gỡ thịt cua ra bát. Thái mỏng cà rốt, ngô và xào sơ cùng thịt cua, nêm một ít gia vị cho vừa miệng rồi đổ nước vào đun sôi. Hòa bột ngô vào một chén nhỏ rồi đổ vào nồi thịt cua đang sôi, đun thêm khoảng 5 phút nữa. Nêm nếm vừa đủ rồi tắt bếp, múc ra bát để nguội và cho bé ăn.

Súp cua giàu canxi cho bé 9 tháng tuổi ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi nấu súp cho bé 9 tháng tuổi:

Dùng nước sôi nấu súp để tránh gạo bị ngâm trong nước lạnh lâu, bị mất chất dinh dưỡng trong gạo và các loại thức ăn khác.

Nếu thịt để đông trong tủ lạnh thì nên đưa ra trước khi nấu cho tự rã đông hoặc rã đông bằng lò vi sóng. Không nên cho vào nước nóng để rã đông vì thịt sẽ bị rữa ra và mất chất dinh dưỡng.

Cách nấu cháo cho trẻ 9-12 tháng tuổi

Dưới đây là một số món cháo ăn dặm cho bé 9-12 tháng tuổi mà bạn nên nấu cho bé.

Cháo cà rốt: Nguyên liệu gồm có gạo, cà rốt, thịt lợn hoặc thịt gà, gia vị. Vo gạo thật sạch rồi cho vào nồi ninh nhừ. Thịt xay nhuyễn cho vào đun mềm. Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch và thái miếng nhỏ hình hạt lựu, cho vào nồi cháo đun cho đến khi mềm. Khuấy đều, nêm nếm gia vị vừa miệng.

Cháo cà rốt giàu vitamin A cho trẻ 9 tháng tuổi ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Cháo rau ngót: Rau ngót là một loại rau giàu dinh dưỡng với hàm lượng cao chất xơ và canxi mà mẹ không thể bỏ qua khi nấu cháo ăn dặm cho bé. Nguyên liệu gồm có rau ngót, gạo, thịt lợn hoặc thịt gà. Trước tiên bạn ninh nhừ gạo. Thịt rửa sạch, xay nhuyễn. Rau ngót sau khi rửa sạch cũng băm nát nhỏ. Khi cháo đã chín, cho rau ngót và thịt vào đun khoảng 5 phút. Tắt bếp và múc ra bát để nguội cho bé ăn.

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Cháo rau ngót giàu canxi và chất xơ cho bé ăn dặm - Ảnh minh họa: Internet

Hy vọng những chia sẻ trên đây về chế độ ăn cho trẻ 9-12 tháng tuổi sẽ giúp cho các mẹ tự tin hơn với thực đơn chăm sóc bé yêu của mình. Chúc các bé của mẹ ăn nhanh chóng lớn và phát triển một cách tốt nhất.