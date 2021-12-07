Bật mí 11 cách chế biến tôm hấp tiệc cực ngon, dễ làm tại nhà

Tôm mua về xóc qua với muối hạt, rồi rửa sạch. Nếu cẩn thận hơn, bạn có thể cắt bỏ phần cặn phân ở đầu con tôm và rút chỉ đen dọc sống lưng ra rồi rửa lại sau đó để ráo nước.

Sả bóc bỏ lớp bẹ già khô bên ngoài, cắt đôi, riêng gốc sả của cây sả, đập dập để tinh dầu sả tiết ra được nhiều hơn hoặc xé tơi sợi tùy thích.

Bước 2: Hấp tôm với bia và sả

Đặt xửng hấp vào nồi, xếp sả lót phía dưới, rồi rải tôm lên trên. Tiếp đó, bạn đổ bia vào, đậy nắp thật kín và hấp bia với nhiệt độ vừa phải. Khi bia đã sôi thì bạn có thể hạ nhỏ lửa xuống 1 chút để bia không bị cạn, và tôm sẽ chín đều.

Với 5 lạng tôm thì các bạn chỉ cần hấp trong khoảng 5-7 phút là tôm sẽ chín, khi tôm ngả sang màu cam hồng tươi tắn. Tắt bếp, cho tôm ra dĩa và ăn lúc nóng.

Bước 3: Làm nước chấm tôm hấp bia

Cho 2 thìa cà phê bột canh, 1/2 thìa cà phê hạt tiêu, cắt nhỏ 1 trái ớt tươi và vắt ra làm 2 thìa nước cốt chanh, trộn đều là bạn đã có ngay bát nước chấm tiêu chanh để chấm tôm hấp bia

Tôm hấp bia sả có mùi thơm đặc trưng của bia quyện với hương sả, tôm chín vừa, thịt ngọt không bị khô.

2. Tôm hấp sả

Nguyên liệu

Tôm sú to: 500g

Sả: 50g

Ớt sừng: 2 trái

Gừng: 1 nhánh nhỏ

Lá chanh: 1 nắm

Chanh: 1 quả

Gia vị: Hạt nêm, muối, nước mắm, bột ngọt, tiêu, dầu ăn.

Cách chế biến

Tôm hấp sả

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu làm tôm hấp sả

Tôm: Sau khi rửa sạch, cắt bớt râu và chân tôm. Mang tôm đi ướp với 1 thìa hạt nêm, ½ thìa bột ngọt, ½ thìa tiêu rồi để 1 thời gian cho tôm ngấm

Sả: mang đi rửa sạch, bóc bỏ vỏ ngoài, thái lát

Lá chanh: Rửa thật sạch, thái thành chỉ

Gừng: Rửa sạch, gọt vỏ, thái chỉ

Cho sả, lá chanh, gừng vào xóc đều với tôm rồi để khoảng 20 phút cho tôm ngấm gia vị

Chanh: Lấy nước cốt

Ớt sừng: Tỉa hoa.

Bước 2: Cách làm tôm hấp sả

Khi tôm đã ngấm vào gia vị, các bạn cho tôm vào nồi hấp, nên hấp với lửa vừa trong khoảng 10 phút (không nên hấp quá lâu sẽ làm cho thịt tôm sẽ bị bở và mất đi vị ngọt)

Xếp tôm ra dĩa, cho thêm phần lá chanh, gừng, sả và trang trí cùng với sừng lên trên để món ăn thêm phần đẹp mắt hơn.

Bước 3: Cách làm muối tiêu chanh ăn kèm

Các bạn nên trộn đều các gia vị gồm: 1 thìa muối, 1/4 thìa bột ngọt, 1/4 thìa tiêu và 1 thìa nước cốt chanh.

Lưu ý, phần nước tôm hấp nên cho ra chén và ăn kèm với cơm nóng sẽ rất ngon.

3. Tôm hấp nước dừa

Nguyên liệu

½ kg tôm (các bạn nên chú ý khi chọn tôm: tôm mua về phải tươi, sống, tùy theo sở thích của gia đình mà chọn tôm to, vừa hoặc nhỏ. Tuy nhiên, các bạn không nên chọn các loại quá nhỏ bởi vì khi chế biến sẽ khó làm)

Dừa: các bạn nên chọn loại dừa xiêm, cỡ nhỏ thôi nhé

Các loại gia vị cần phải có bao gồm: hành tím, muối, bột nêm

Các loại rau sống ăn kèm: Xà lách, cà chua, hành lá, dưa chuột.

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Các bạn đổ tôm ra rổ, rồi cắt bớt phần râu tôm. Sau đó, các bạn mang tôm đi rửa sạch, để tôm ráo hết nước.

Hành tím các bạn mang đi bóc sạch vỏ rồi băm nhuyễn. Rau xà lách các bạn nhặt, rửa sạch rồi ngâm qua với nước muối loãng để có thể loại bỏ được các chất độc hại.

Tôm hấp nước dừa

Hành lá các bạn mang đi nhặt rửa sạch rồi bỏ những cọng trắng vừa tước nhỏ, cà chua mang đi rửa sạch rồi gọt bỏ vỏ làm hoa để trang trí cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Dưa chuột rửa thật sạch, thái thành khoanh mỏng.

Bước 2: Sơ chế dừa

Lấy quả dừa, gọt bỏ phần vỏ xanh bên ngoài đi. Bạn nên lấy phần nước dừa đổ riêng ra 1 cái tô, phần còn lại, các bạn mang đi tỉa thật khéo tay, sao cho phần đầu của quả dừa có hình tròn, đẹp mắt. Phần tỉa này để sau này các bạn xếp tôm xung quanh.

Bước 3: Hấp tôm

Phần nước dừa đổ ra tô, các bạn cho vào xoong đun sôi. Sau đó, đổ hành tím đã băm nhỏ vào, nêm thêm muối và bột nêm sao cho vừa ăn, cho tôm đã rửa sạch vào nồi đảo đều tay. Khi bạn đã nhìn thấy tôm chuyển sang màu đỏ thì các bạn hãy tắt bếp và vớt tôm ra dĩa.

Bước 5: Thành phẩm

Cuối cùng, các bạn xếp những con tôm vừa gắp ra lên miệng của quả dừa, lấy phần nước dừa vừa đun đổ trực tiếp vào quả dừa . Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong món tôm hấp nước dừa.

4. Tôm hấp muối lạ miệng

Nguyên liệu

500gr tôm sú

300gr muối hột

1 quả chanh

Rượu trắng

3 cây sả

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tôm hấp muối lạ miệng

Nên chọn tôm sú tươi để khi nấu tôm có vị ngon hơn. Mang tôm đi rửa sạch với nước muối để khử bớt mùi tanh. Cắt bỏ những phần râu rồi để ráo hết nước. Sả rửa sạch, đập dập ra rồi cắt khúc.

Bước 2: Hấp tôm

Cho muối vào khoảng 1/2 nồi rồi cho sả vào trải đều trên mặt muối, sau đó đậy nắp lại, nấu trong khoảng 3 phút với lửa nhỏ rồi cho nồi nóng lên. Sau khi nồi đã nóng, các bạn mở nắp ra và lần lượt xếp tôm vào.

Sau khi nấu khoảng 5 phút, các bạn thái 1 vài lát chanh mỏng cùng với 2 muỗng canh rượu trắng cho vào nồi để tôm thơm hơn rồi đậy nắp lại, hấp thêm khoảng 10 phút nữa khi tôm chín hoàn toàn thì tắt bếp.

5. Tôm hấp gừng

Nguyên liệu

Tôm 300g

Sả 2 cây

Gừng 1 củ

Bột canh 1 muỗng cà phê

Tiêu 1 muỗng cà phê

Dụng cụ thực hiện: Nồi xửng hấp, vỉ hấp, dĩa, dao, thau,...

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tôm

Tôm sau khi mua về bạn rửa qua nước sạch. Sau đó, các bạn dùng kéo để cắt bỏ đầu nhọn của tôm và chân tôm. Để lấy hết chất thải bên trong tôm, bạn dùng đầu muỗng cho vào lớp vỏ đầu tôm, móc ra phần chất thải trên đầu tôm và lấy cả chỉ tôm ra ngoài.

Tôm hấp gừng

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Gừng sau khi mua về, các bạn hãy rửa sạch rồi thái lát mỏng. Sả các bạn loại bỏ lá già, cắt bỏ đầu sả rồi thái lát mỏng.

Bước 3: Ướp tôm

Tôm sau khi đã sơ chế, các bạn mang đi ướp tôm cùng với 1 muỗng cà phê bột canh, trộn thật đều.

Bước 4: Hấp tôm

Trải đều 1 phần sả và gừng đã thái mỏng lên đĩa rồi cho tôm lên. Sau đó, bạn cho hết phần sả gừng còn lại lên trên. Cho lên thêm 1 muỗng cà phê tiêu xay lên cho thơm.

Tiếp theo, bạn cho tôm vào nồi hấp trong khoảng 10 phút là chín. Bạn hấp với lửa lớn, khi nồi hấp đã sôi lên, các bạn điều chỉnh lửa nhỏ lại.

Bước 5: Thành phẩm

Tôm hấp gừng, món ăn thực hiện rất tiện lợi với các nguyên liệu đơn giản. Hương vị tôm rất tươi, mùi thơm từ sả và gừng, một ít tiêu xanh làm bạn không thể nào cưỡng lại được.

6. Tôm hấp xì dầu

Nguyên liệu

Tôm 6 con

Ớt hiểm 1 trái

Nấm đông cô khô 5g (khoảng 4 - 5 cái)

Hành tím băm 1 thìa cà phê

Nước tương 2 thìa canh

Giấm táo 2 thìa canh

Dầu mè 1 thìa canh

Hành lá 2 nhánh

Đường/ tiêu 1 ít

Dụng cụ thực hiện: Lò vi sóng, kẹp gắp nóng, kéo, nồi xửng hấp, dao,..

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế tôm

Tôm sau khi mua về, các bạn mang đi rửa qua vài lần với nước cho sạch. Dùng dao hoặc kéo cắt bỏ râu tôm, sau đó lột sạch lớp vỏ, chừa lại vỏ ở phần đầu và đuôi tôm lại.

Tiếp đến dùng dao chẻ 1 đường trên lưng tôm để lấy chỉ tôm và tạo độ rộng để chứa nước sốt hấp tôm. Rửa lại một lần nữa rồi để ráo.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu

Nấm đông khô sau khi mua về các bạn cho ra chén, thêm ½ chén nước lọc, sử dụng màng bọc thực phẩm để bọc chén lại rồi cho vào lò vi sóng quay trong khoảng 5 phút.

Sau 5 phút, các bạn lấy nấm ra, vắt hết nước rồi cắt lát mỏng vừa ăn.

Tôm hấp xì dầu

Ớt hiểm rửa sạch, cắt làm đôi, loại bỏ hạt, rồi cắt thành sợi. Hành lá các bạn cắt bỏ phần gốc, nhặt bỏ các lá già rồi cắt nhuyễn hoặc vuốt mỏng hành lá để tạo kiểu.

Bước 3: Xào nguyên liệu

Bắc chảo lên bếp, cho vào 1 thìa canh dầu mè rồi đun nóng, sau đó các bạn cho thêm 1 thìa cà phê hành tím băm vào phi thơm.

Hành thơm và chuyển sang màu vàng thì cho nấm đông cô và ớt cắt sợi vào.

Nêm thêm gia vị gồm: 2 thìa cà phê đường, 2 thìa canh nước tương, 2 thìa canh giấm táo và 1/2 thìa cà phê tiêu. Đảo đều tay với lửa vừa trong 5 phút, khi hỗn hợp sôi thì tắt bếp.

Bước 4: Nhồi và hấp tôm

Bạn sử dụng một cái thìa cà phê múc nguyên liệu đã xào cho lên phần lưng tôm, mỗi con bạn cho khoảng 1 thìa cà phê.

Tiếp đó, đặt nồi hấp lên bếp, khi nước sôi thì cho đĩa tôm vào nồi. Hấp với lửa vừa khoảng 10 phút. Sau khi tôm đã chín chuyển màu cam đỏ thì tắt bếp.

Gắp đĩa tôm ra dĩa, cho thêm ít hành lá là thưởng thức được rồi nhé!

Bước 5: Thành phẩm

Tôm hấp xì dầu một món ăn thích hợp cho những ngày se lạnh, đĩa tôm vừa hấp xong nóng hổi, ăn kèm với một ít cơm trắng là không gì bằng. Thịt tôm ngọt mềm, sốt đậm đà, vị dai dai của nấm, ngon hết sẩy.

7. Tôm hấp dầu hào

Nguyên liệu

Tôm 400g

Ớt sừng 2 trái

Gừng 1 củ

Hành lá 2 nhánh

Rượu trắng 2 thìa canh

Dầu hào 3 thìa canh

Nước mắm 1 thìa canh

Tiêu 1/3 thìa cà phê

Dụng cụ thực hiện: Nồi xửng hấp, kẹp gắp nóng, dao, kéo, thớt,..

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Tôm sau khi mua về, các bạn cắt bỏ phần nhọn ở đầu tôm và râu tôm, sau đó rửa thật sạch rồi để ráo.

Tôm hấp dầu hào

Ớt sừng rửa sạch, cắt lát mỏng. Hành lá nhặt bỏ lá già, cắt bỏ phần gốc, rửa sạch rồi cắt nhỏ. Gừng cạo hoặc gọt sạch vỏ, rửa sạch rồi cắt sợi.

Bước 2: Pha nước sốt

Bạn cho vào chén gồm: 3 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước mắm, 1/3 thìa canh tiêu và 2 thìa canh rượu trắng rồi khuấy đều hỗn hợp.

Bước 3: Hấp tôm

Xếp tôm ra dĩa hoặc tô lớn để hấp, có thể xếp tôm theo hình tròn hoặc theo sở thích.

Bạn cho nước sốt vừa pha ở trên vào các con tôm. Cho ớt, gừng và hành lá lên trên. Bắc nồi lên hấp, khi nước sôi thì đặt dĩa tôm vào nồi và hấp với lửa vừa trong khoảng 10 phút, khi tôm chín chuyển màu đỏ cam đẹp mắt thì tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Tôm hấp dầu hào với một màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon, đậm đà, thịt tôm lại ngọt mềm, sốt đậm đà, sẽ làm bạn hài lòng ngay cả vị thực khách khó tính nhất đấy nhé!

Còn gì sánh bằng khi vào những ngày chuyển mùa lại có đĩa tôm hấp nóng hổi cùng bát cơm trắng bạn nhỉ!

8. Tôm hấp bằng lò vi sóng

Nguyên liệu

450g tôm chưa bóc vỏ.

1 muỗng canh (15ml) nước.

1 muỗng canh (15ml) dầu ô liu.

1 muỗng canh (15ml) nước cốt chanh.

1/2 muỗng cà phê (2.5ml) muối.

1/2 muỗng cà phê (2.5ml) tiêu.

Dụng cụ cần thiết

Cách chế biến

Tôm hấp bằng lò vi sóng

Bước 1: Xếp tôm vào hộp đựng, chú ý nên xếp tôm thành 1 lớp với phần đuôi tôm quay vào bên trong.

Bước 2: Vắt nước cốt chanh lên tôm. Sau đó các bạn cho thêm muối, tiêu hoặc các loại gia vị khác cho vừa ăn. Bạn có thể sử dụng một chút nước để hấp tôm dễ hơn, nhưng không nên nhiều vì sẽ dễ làm thành tôm luộc thay vì tôm hấp.

Bước 3: Dùng dụng cụ gắp đảo nhẹ để tôm thấm hết gia vị. Tiếp đó, các bạn xếp tôm lại như bước 1, với phần đuôi tôm quay vào trong.

Bước 4: Đóng nắp hộp lại hoặc sử dụng màng bọc thực phẩm hộp lại.

Bước 5: Bật lò vi sóng ở nhiệt độ cao và quay cho đến khi tôm có màu hồng và thịt tôm săn lại. Thời gian để tôm có thể chín sẽ tuỳ thuộc vào công suất của từng loại lò, nhỏ của tôm. Khi chín, tôm sẽ cuộn lại giống như hình chữ C.

Tôm nhỏ thường mất khoảng 2-3 phút.

Tôm vừa mất khoảng 3-5 phút.

Tôm to mất khoảng 6-8 phút.

Một số loại tôm có kích thước rất lớn sẽ mất khoảng 8-10 phút để hấp chín.

Bước 6: Lấy tôm ra khỏi lò vi sóng và để nguội trong khoảng 1-2 phút trước khi đổ phần nước thừa đó đi. Rắc thêm chút tiêu và muối cho vừa ăn và vậy là bạn đã có một món tôm hấp hoàn hảo và nóng sốt rồi.

9. Tôm hấp miến

Nguyên liệu

Vắt miến 6 cái

Tôm 10 con

Sốt sacha 100 gr

Nước tương 100 ml

Tương đặc 4 muỗng canh

Tỏi băm 3 tép

Gừng băm 1 củ(nhỏ)

Ớt băm 3 trái

Hành lá 1 ít

Rượu gạo 2 muỗng canh

Muối 2 muỗng cà phê

Cách chế biến

Tôm hấp miến

Bước 1: Sơ chế tôm

Tôm sau khi mua các bạn mang đi rửa qua với nước sạch. Sau đó, dùng kéo cắt bỏ phần đầu nhọn của tôm và các bỏ chân tôm, rạch sống lưng tôm để lấy bỏ chỉ tôm.

Bước 2: Pha sốt gia vị

Để pha sốt gia vị, các bạn cho vào chén khoảng: 3 tép tỏi, 1 củ gừng và 3 trái ớt đã băm nhỏ, 100gr sốt sacha, 4 muỗng canh tương đặc, 2 muỗng canh rượu gạo và 3 muỗng canh nước lọc rồi khuấy thật đều.

Bước 3: Ngâm nở và cắt miến

Với 6 vắt miến, các bạn cho vào khoảng 2 muỗng cà phê muối, 100ml nước tương và 1500ml nước sôi, ngâm miến trong khoảng 30 phút để miến mềm, ngấm gia vị và ngon hơn. Sau 30 phút, các bạn tách nước ra khỏi miến rồi dùng kéo cắt thành từng đoạn vừa ăn.

Bước 4: Hấp tôm với miến

Các bạn xếp tôm lên khắp mặt miến, rưới thêm nước sốt gia vị lên và đem khay tôm đi hấp.

Đậy nắp lại, bạn hấp trong khoảng 15 phút đến khi tôm chín, chuyển sang màu đỏ thì rắc hành lá cắt nhỏ lên. Trộn đều và gắp miến ra dĩa để trang trí.

Bước 5: Thành phẩm

Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món tôm nấu miến đầy hấp dẫn rồi. Món ăn là sự kết hợp của vị ngon ngọt từ tôm, dai dai của miến tạo thành món ăn đúng kiểu Trung Hoa thơm ngon, đặc biệt. Món ăn này sẽ giúp bữa ăn nhà bạn thêm phần phong phú đấy.

10. Tôm hấp mướp

Nguyên liệu

3 con tôm to (mình dùng tôm càng xanh)

1/2 quả mướp hương

Xíu bột năng

Gia vị : hạt nêm, nước tương, dầu mè

Cách chế biến

Tôm hấp mướp

Bước 1: Tôm bóc bỏ vỏ, bỏ chỉ đen dọc sống lưng, sau đó băm nhuyễn tôm (mẹo nhớ chừa đuôi tôm lại để trang trí nhé).

Bước 2: Ướp tôm cùng với một ít hạt nêm, viên thành từng viên rùi phết dầu mè lên, lăn qua với một lớp bột năng.

Bước 3: Mướp hương gọt bỏ vỏ, cắt khoanh khoảng 5cm, moi bỏ phần ruột mướp.

Bước 4: Lần lượt cho tôm vào từng khoanh mướp, cắm đuôi tôm lên để trang trí. Cho mướp vào đĩa, thêm xíu tương rồi đem hấp từ 10 - 15' (vì mướp rất nhanh nhão nên mẹ để ý thời gian nhé)

11. Tôm hấp dứa

Nguyên liệu

Tôm tươi 300g

Dứa 1 quả

Muối 1/2 muỗng canh

Cách chế biến

Bước 1: Sơ chế và xay dứa

Dứa sau khi mua về bạn cắt bỏ đi phần đầu, sau đó khoét 1 vòng tròn trong ruột dứa, lấy hết ruột mềm ra và cho vào máy xay sinh tố, xay thật nhuyễn.

Tôm hấp dứa

Bước 2: Sơ chế tôm

Để khử mùi tanh của tôm sau khi mua về rửa 1 lần với nước sạch, bạn dùng kéo cắt bỏ đi phần đầu và chân tôm. Mang đi ngâm tôm trong nước muối loãng khoảng 2 phút, rửa lại một lần nữa với nước sạch.

Bước 3: Làm tôm hấp dứa

Cho tôm và dứa đã xay nhuyễn vào vỏ dứa rồi dùng muỗng tráng thật đều cho bề mặt lớp dứa xay phẳng đều. Sau đó cho tôm và dứa vào nồi hấp. Tiến hành hấp trong 30 phút với lửa vừa để tôm và dứa chín đều. Sau khi hấp xong, các bạn cho ra dĩa và thưởng thức.

Bước 4: Thành phẩm

Tôm hấp dứa sau khi hoàn thành sẽ có mùi thơm nồng của dứa. Khi ăn vào ta sẽ có cảm nhận được vị ngọt, thơm, hơi chua của dứa và tôm. Ăn cùng với cơm trắng thì còn gì tuyệt bằng!

Cách hấp tôm ngon có lẽ không còn quá khó khăn với những công thức đơn giản ở trên đúng không nào? Sự pha trộn giữa các gia vị như tỏi, gừng hay là rượu vang sẽ tạo nên hương vị thơm ngon hơn cho món ăn. Chúc bạn thành công và có được những bữa ăn ngon nhé!