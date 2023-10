6 cách làm món cà tím nướng cực đơn giản, thơm ngon ngay tại nhà

- 1 muỗng canh dầu hào/ dầu mè, 1/2 muỗng canh nước tương và các loại gia vị cần thiết khác để làm món cà tím nướng.

Cách làm mỡ hành: bắt chảo lên bếp, chờ nóng thì cho dầu ăn vào, dầu nóng thì cho tiếp hành đã thái lát vào. lửa nhỏ trong 1-2 phút cho đến khi hành lá bắt đầu mềm và dậy mùi thì thêm nước tương, muối, đường, tiêu, dầu hào/ dầu mè. Dùng thìa khuấy nhẹ trong 30 giây rồi tắt bếp và cho thành phẩm mỡ hành ra bát nhỏ.

Mỡ hành

Mẹo nhỏ: nếu muốn làm cà tím nướng mỡ hành thịt băm, bạn có thể xào thịt băm với tỏi trước. Sau đó cho các loại gia vị vào nêm nếm cùng khi chấy mỡ hành. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng các cách ướp thịt nướng ngon khác để giúp món cà tím nướng thêm phần ngon miệng.

1. Cách làm cà tím nướng mỡ hành bằng bếp than hoa

Món cà tím nướng ngon nhất chính khi sử dụng bếp nướng than hoa ngoài trời. Vì khi nướng bằng than hoa, món ăn sẽ có hương vị hơi cháy cháy giống như hun khói, rất thơm và hấp dẫn. Nếu tổ chức tiệc nướng trong nhà, chúng ta có thể chọn các dòng bếp nướng than hoa không khói để hạn chế khói bụi tỏa ra khi nướng.

Bước 1: làm nóng vỉ nướng than hoa ở lửa vừa trước khi bắt đầu nướng.

Bước 2: khi than bắt đầu đỏ hồng thì cho cà tím đã bị rạch một vài đường ở phần thân của dọc trái cà lên vỉ nướng. Nướng cà khoảng 20-30 phút và cứ sau 5 phút thì xoay 1/4 miếng cà.

Nướng cà tím

Bước 3: khi cà gần chín hết quả, bắt đầu đổ mỡ hành và thêm đậu phộng nếu thích vào phần đã rạch trước đó.

Bước 4: khi cà tím bắt đầu mềm và xẹp xuống thì lấy ra khỏi vỉ nướng và cho ra dĩa, bóc vỏ thưởng thức cùng cơm nóng hoặc ăn kèm nước mắm chua ngọt.

Món cà tím nướng ngon nhất chính khi sử dụng bếp nướng than hoa ngoài trời

2. Cách làm cà tím nướng mỡ hành bằng bếp nướng điện

Nếu muốn tổ chức tiệc buffet trong nhà thì nên dùng bếp nướng điện. Đối với những dòng bếp nướng này, chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ để món ăn ngon và hạn chế khói bụi.

Bước 1: rửa sạch cà tím, lau khô và cắt làm đôi. Rắc mỗi bên mặt cà bằng muối và để ngấm gia vị trong 10 phút. Lau khô lại những miếng cà bằng khăn giấy ăn để loại bỏ những chất đắng trong cà.

Bước 2: làm nóng vỉ nướng bếp điện. Dùng dầu oliu phết lên mỗi bên cà tím bằng rồi đặt chúng lên khay theo hướng phần thịt úp xuống khay. Rắc lá cây hương thảo và húng tây lên trên rồi nướng từ 4-5 phút.

Bước 3: lật mặt cà tím lại và nướng thêm từ 2-3 phút nữa, đồng thời trút mỡ hành đã nấu lên phần thịt cà.

Bước 4: cuối cùng, hãy rắc thêm ít hạt tiêu để làm dậy mùi.

Cà tím nướng mỡ hành bằng bếp nướng điện

3. Cách làm cà tím nướng mỡ hành bằng bếp ga

Cách này vô cùng dễ thực hiện và nhanh chóng. Chỉ với một chiếc bếp ga cùng vài nguyên liệu tại nhà là bạn có thể có món cà tím nướng mỡ hành thịt băm để thưởng thức cùng gia đình.

Bước 1: rửa sạch và lau khô cà tím. Dùng nĩa đâm vào thân cà tím để tránh cà tích tụ hơi và gây nổ trong quá trình nấu nướng.

Bước 2: bật bếp ga lên. Có thể dùng vỉ nướng bếp ga hoặc lót giấy bạc xung quanh mâm lửa để việc dọn dẹp dễ dàng hơn

Bước 3: đặt cà tím trực tiếp lên trên mâm lửa, vỉ nướng hoặc kiềng bếp ga và để lửa ở mức trung bình.

Bước 4: nướng cà tím trong 20-30 phút và cứ sau 5 phút thì xoay 1/4 miếng cà lại. Cà tím càng to thì thời gian nướng sẽ càng lâu. Trong thời gian đợi cà tím chín, có thể bắt chảo lên bếp và chuẩn bị mỡ hành theo cách nêu ở đầu bài.

Bước 5: khi cà chín thì tất bếp và bắt đầu lột vỏ. Sau đó, đổ mỡ hành cùng nước sốt xì dầu lên và thưởng thức.

Cà tím nướng mỡ hành bằng bếp ga

4. Hướng dẫn cách nướng cà tím bằng chảo không dính trên bếp từ

Sử dụng chảo không dính cùng bếp từ cũng có ra thành phẩm cà tím nướng có hương vị thơm ngon và hấp dẫn không hề thua kém các dòng bếp khác.

Bước 1: làm nóng chảo không dính trước ở mức lửa vừa và đổ lên chảo một lớp dầu mỏng

Bước 2: dùng nĩa đâm vào thân cà tím vài lần, sau đó đặt lên chảo nướng và bắt đầu nướng áp chảo như bình thường. Trong thời gian đó bạn có thể tranh thủ làm nước sốt mỡ hành để phủ lên cà tím.

Bước 3: nướng trong 40-50 phút và cứ sau 5 phút thì xoay 1/4 miếng cà lại cho đến khi vỏ cà tím bị cháy.

Bước 4: Khi cà tím chín thì mang ra bóc vỏ, phết nước sốt mỡ hành đã chuẩn bị lên mặt trên của cà và mang ra thưởng thức.

Nướng cà tím bằng chảo không dính trên bếp từ

5. Cách làm cà tím nướng mỡ hành bằng lò nướng

Với cách làm này, chúng ta có thể biến tấu thành món cà tím nhồi thịt nướng. Món ăn sẽ có hương vị hấp dẫn không hề thua kém các món ăn kèm đồ nướng trong quán BBQ.

Bước 1: cắt đôi quả cà tím, dùng thìa múc bỏ hạt và một nửa thịt cà. Tiếp theo, cho thịt heo đã xào sơ và mỡ hành vào lấp đầy phần thịt cà vừa múc ra.

Bước 2: đặt một cái khay to khoảng 20cm bên dưới phần gia nhiệt trên của lò nướng và làm nóng phần gia nhiệt trên trước. Sau đó, bọc cà tím nhồi thịt nướng mỡ hàng trong giấy bạc.

Bước 3: tiếp theo, phết một lớp dầu ăn lên giấy bạc trước khi đặt lên khay nướng và nướng ở nhiệt độ 180 độ C trong khoảng 10 phút. Nên thường xuyên canh xem khi nào cà mềm thì lấy ra, đừng để cà nướng quá lâu trong lò khiến chúng rất khô và khó ăn.

Bước 4: khi cà tím bắt đầu mềm và xẹp xuống thì phết thêm mỡ hành hoặc thịt băm nếu muốn.

Bước 5: khi thấy vỏ cà tím bắt đầu cháy xém thì lấy chúng ra khỏi lò, trang trí rồi thưởng thức.

Làm cà tím nướng mỡ hành bằng lò nướng

6. Cách nướng cà tím bằng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu đã trở thành cánh tay đắc lực của các chị em phụ nữ trong thời gian gần đây. Việc sử dụng dụng cụ nhà bếp này sẽ khiến việc nấu ăn tiện lợi và nhanh chóng hơn rất nhiều.

Bước 1: Đầu tiên, làm nóng nồi chiên không dầu trước 5 phút để khi cho cà tím vào sẽ nhanh chín và giữ được độ giòn. Trong lúc đợi nồi nóng, hãy rửa sạch cà tím và bổ dọc chúng thành 2 miếng.

Bước 2: Khi nồi chiên đã nóng, cho cà tím vào nồi, phết lên trên một lớp mỡ hành. Thời gian nướng khoảng 15 phút ở nhiệt độ 180 độ. Sau đó, tắt lò và lật mặt còn lại nướng tiếp, phết thêm lớp mỡ hành nữa và nướng trong vòng 10 phút.

Khi nồi chiên đã nóng, cho cà tím vào nồi, phết lên trên một lớp mỡ hành

Bước 3: Trong lúc đợi cà tím chín, hãy làm nước chấm. Cho chanh, tỏi băm nhỏ, ớt, đường và nước mắm vào bát trộn đều.

Bước 4: Khi cà tím đã chín, cho ra đĩa. Lấy hỗn hợp nước chấm và làm đổ lên trên. Chỉ mất hơn 20 phút chúng ta đã có món cà tím nướng mỡ hành bằng nồi chiên không dầu ngon tuyệt.

Cà tím không chỉ là thực phẩm có hương vị thơm ngon, mà còn rất bổ dưỡng, cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe và vô số tác dụng chữa bệnh hiệu quả. Với những lợi ích tuyệt vời mà cà tím mang lại cho sức khỏe, bổ sung cà tím vào chế độ ăn hàng ngày là cách đơn giản nhất để thu lại nhiều lợi ích thiết thực cho cơ thể.

Hy vọng 6 cách làm món cà tím nướng mỡ hành mà chúng tôi đã hướng dẫn ở trên đã giúp các chị em nội trợ có thêm một món ăn ngon, dễ thực hiện để gia đình thưởng thức trong các bữa cơm hằng ngày hoặc họp mặt người thân vào cuối tuần.