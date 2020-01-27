11+ cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm dinh dưỡng, đủ chất

Theo các chuyên gia dinh dưỡng , thịt ếch là một trong những nguồn thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho sự phát triển của trẻ nhỏ như: vitamin A, B, C, E, canxi, kali, kẽm, sắt, đồng,... Vì vậy, việc bổ sung thịt ếch vào thực đơn ăn dặm của trẻ là vô cùng thích hợp, đặc biệt là những trẻ bị còi xương, suy dinh dưỡng.

Ếch là một loại thực phẩm giàu canxi, protein, các loại vitamin rất tốt cho bé. Vì thế cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm được nhiều cha mẹ quan tâm và thực hiện. Tuy nhiên, nấu thế nào cho ngon, chọn ếch sao cho chuẩn thì không phải ai cũng biết. Vì vậy chúng tôi sẽ cung cấp thêm kiến thức cho bạn.

Cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm không tốn quá nhiều thời gian, đồng thời đây còn là món ngon bổ dưỡng, do đó bạn hoàn toàn có thể yên tâm thêm vào thực đơn ăn dặm hằng ngày cho bé.

Bên cạnh đó, trong y học cổ truyền, thịt ếch có tính hàn, vị ngọt, không độc nên giúp bồi bổ, thanh nhiệt, lợi tiểu. Trẻ nhỏ ăn món này sẽ cải thiện được chứng ra mồ hôi trộm, biếng ăn hiệu quả.

Bé mấy tháng tuổi sẽ ăn được thịt ếch?

Theo kinh nghiệm từ các mẹ và những kiến thức về dinh dưỡng, bé tầm 10 tháng sẽ ăn được thịt ếch. Một số trẻ được cho ăn từ 7 tháng nhưng chỉ ở mức dùng thử. Bé lớn hơn 1 tuổi có thể ăn được cháo nguyên hạt và thịt ếch.

Khi lấy thịt ếch cho bé, mẹ chỉ nên chọn 2 phần đùi vì có ít xương. Khi ăn cần làm sạch ruột, tách những đường cân chỉ có trên đùi ếch. Cách sơ chế ếch nấu cháo cho bé thực sự rất quan trọng để đảm bảo dinh dưỡng cũng như tránh các loại ấu trùng thâm nhập vào cơ thể bé.

Trẻ em từ 10 tháng có thể ăn cháo ếch - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn cách nấu cháo ếch cho bé

Thực đơn nấu cháo ếch cho bé rất phong phú, nhiều loại rau quả được kết hợp để đem lại giá trị dinh dưỡng cao.

Cháo ếch rau mồng tơi

Nấu cháo ếch với rau gì? Cháo ếch nấu cùng mồng tôi là sự lựa chọn hàng đầu của các mẹ.

Nguyên liệu: 50gr gạo, 200gr thịt ếch, một vài lá mồng tơi non, dầu ăn trẻ em và nước.

Thực hiện: Sơ chế thịt ếch (chỉ lọc lấy phần đùi và băm nhuyễn). Còn phần xương ếch và gạo đem nấu cùng nhau thành cháo. Mồng tơi rửa sạch, thái nhỏ rồi băm nhuyễn. Bạn đem xào thịt ếch với một ít dầu ăn trẻ em và hành lá cho chín trước. Khi cháo chín và nở mềm thì cho thịt ếch đã xào vào nấu cùng. Bạn cho tiếp rau mồng tơi vào đun thêm 2-3 phút cho chín kỹ rồi tắt bếp. Bạn đợi nguội rồi cho trẻ ăn. Rau mồng tơi là một trong những loại rau giúp bé tiêu hoá dễ dàng, không lo táo bón.

Cách nấu cháo ếch cho trẻ ăn dặm này sẽ mang lại cho trẻ món ăn đầy dinh dưỡng đủ chất đạm và cả chất xơ. Tuy nhiên, mẹ cũng không nên trẻ ăn món này quá nhiều.

Cháo ếch rau mồng tơi - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch đậu xanh

Nguyên liệu: 50gr gạo, 200gr thịt ếch, một nhúm nhỏ đậu xanh bỏ vỏ, hành lá, dầu ăn trẻ em và nước.

Thực hiện: Lọc lấy phần đùi thịt ếch rồi băm nhuyễn. Nhớ sơ chế thịt ếch kỹ càng và cẩn thận. Dùng xương ếch, đậu xanh và gạo đem đi nấu cháo. Xào thịt ếch vào dầu ăn trẻ em và hành lá cho chín trước. Đến khi cháo đã chín mềm, bạn sẽ cho thịt ếch đã xào vào đun cùng. Bạn đun thêm 1-2 phút nữa rồi múc ra bát để nguội một chút là bé sẽ thưởng thức được.

Cháo ếch thơm ngon và bổ dưỡng cho các bé - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch nấu cà rốt

Nguyên liệu: 50gr gạo, 200gr thịt ếch, cà rốt, hành lá, dầu ăn trẻ em và nước.

Thực hiện: Chỉ dùng phần đùi ếch lọc ra và băm nhuyễn. Dùng xương ếch và gạo đi ninh cháo. Cà rốt cạo vỏ và rửa sạch, thái chỉ rồi băm nhuyễn. Bạn xào thịt ếch cùng cà rốt với một ít dầu ăn và hành lá cho chín trước. Khi cháo đã chín vừa đủ độ để bé ăn, bạn đổ thịt ếch và cà rốt vào nấu cùng. Đun tiếp trong vòng 2 phút để cháo thật nhừ và bỏ ra bát cho thơm ngon, chuẩn bị cho bé ăn.

Cháo ếch cà rốt - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch gạo trắng để bé ăn dặm

Nguyên liệu: 50gr gạo, 200gr thịt ếch, hành lá, dầu ăn trẻ em và nước.

Thực hiện: Thịt đùi ếch lọc ra rồi băm nhuyễn. Dùng xương ếch và gạo trắng nấu thành cháo cho ngọt nước. Xào phần thịt ếch xay nhuyễn với một ít hành lá cho chín trước. Khi cháo đã chín mềm, bạn đổ thịt ếch đã xào vào và đun thêm 2 phút để thành món cháo ếch đơn giản, thơm ngon đầy dinh dưỡng.

Cháo ếch rau bó xôi

Nguyên liệu: 50gr gạo, 200gr thịt ếch, hành lá, rau bó xôi hoặc rau chân vịt, dầu ăn trẻ em và nước.

Thực hiện: Lọc phần đùi ếch sạch sẽ và băm nhuyễn. Nấu xương ếch và gạo sao cho nhừ nhuyễn. Tiếp đến, bạn rửa sạch cải bó xôi rồi thái chỉ, băm nhuyễn. Bạn xào thịt ếch với một chút dầu ăn trẻ em. Khi cháo đã chín mềm, bạn đổ thịt ếch đã chín vào, cho tiếp cải bó xôi. Bạn tiếp tục đun thêm 2 phút nữa để ra thành quả món cháo đầy dinh dưỡng.

Cháo ếch kết hợp cùng cải bó xôi - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch bí đao

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, nửa quả bí đao, dầu ăn, hành lá và nước lọc.

Cách thực hiện: Ếch mua về bạn cần lóc bỏ da và xương, chỉ lấy phần thịt đùi, sau đó rửa sạch và băm nhuyễn. Tiếp đến, đem 50 gram gạo vo sạch và cho vào nồi nấu cùng với xương ếch. Cách này giúp món cháo có được vị ngọt ngon tự nhiên.

Trong thời gian chờ cháo nhừ, đem bí đao gọt vỏ, rửa sạch và băm nhuyễn. Tiếp theo, đặt một chảo sạch lên bếp, cho thịt ếch vào xào chín cùng ít dầu ăn và hành lá. Chờ đến khi thịt săn lại thì tắt bếp.

Cháo nhừ, trút thịt ếch và bí đao băm nhuyễn vào, đun lửa vừa đến khi cháo trong nồi sôi lại thì tắt bếp, rắc ít hành lá cắt nhuyễn lên trên. Món cháo này bạn để để nguội một chút là có thể bón cho bé ăn.

Cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm vừa dinh dưỡng lại vừa tiết kiệm được nhiều thời gian - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch hạt sen

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, 20 gram hạt sen tươi, ít bông cải xanh, nấm mèo, hành lá, dầu ăn và nước.

Cách thực hiện: Ếch sau khi lọc lấy được phần thịt ở đùi thì đem rửa sạch, băm nhuyễn và bắc lên bếp xào chín. Hạt sen sau khi loại bỏ phần tim sen bên trong, cho vào nồi nấu chín cùng với gạo và xương ếch.

Trong thời gian đó, đem nấm mèo cắt bỏ chân rửa sạch, bông cải cũng tách thành nhánh nhỏ và ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 5 phút, sau đó vớt ra xả lại bằng nước lạnh và để ráo.

Khi hạt gạo nở mềm, trút thịt ếch, bông cải xanh và nấm mèo vào. Đun lửa vừa đến khi cháo sôi lại thì tắt bếp. Nếu món cháo ếch này dành cho bé ăn dặm dưới 1 tuổi, bạn nên cho vào máy xay nhuyễn để không bị lợn cợn.

Cháo ếch hạt sen không chỉ tốt cho trẻ ăn dặm mà còn thích hợp với bà bầu và người mới ốm dậy - Ảnh minh họa: Internet

Cháo ếch đậu trắng cho trẻ ăn dặm

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, 20 gram hạt đậu trắng, dầu ăn và nước.

Cách thực hiện: Lọc lấy phần thịt ếch ở đùi, sau đó đem rửa sạch, băm nhuyễn và bắc lên bếp xào chín. Xương ếch cho vào nồi nấu nhừ cùng gạo tẻ và đậu trắng. Trong trường hợp không mua được đậu trắng, bạn có thể thay thế bằng đậu Hà Lan.

Ninh đến khi cháo nhừ thì cho thịt ếch đã xào vào. Sau đó tiếp tục đun thêm 3 phút nữa thì tắt bếp. Món cháo này không chỉ có nguồn dinh dưỡng dồi dào từ ếch mà còn rất giàu vitamin và chất xơ từ đậu nên đặc biệt tốt cho bé.

Cháo ếch măng tây cho trẻ

Nguyên liệu chuẩn bị: 50 gram gạo, 200 gram thịt ếch, 20 gram măng tây, hành lá, dầu ăn và nước lọc.

Cách thực hiện: Măng tây chọn lấy phần ngọn non đem rửa sạch và băm nhuyễn. Ếch sơ chế lọc lấy phần thịt ở đùi, rửa sạch và đem băm nhuyễn. Sau đó cho cả thịt ếch và măng tây vào nồi, bắc lên bếp xào chín.

Măng tây nấu cháo cho trẻ nên chọn phần ngọn non - Ảnh minh họa: Internet

Xương ếch cho vào nồi cùng với gạo đã vo sạch, thêm nước, đặt lên bếp và bắt đầu ninh nhừ. Thời gian đun, bạn nên thường xuyên khuấy đều để cháo không bị cháy khét. Khi hạt gạo đã nở to và mềm, trút hỗn hợp thịt ếch và măng tây vào, tiếp tục đun lửa vừa cho đến khi cháo sôi lại thì tắt bếp.

Cháo ếch nấu rau ngót

Công dụng: giúp thanh nhiệt, giải độc, đặc biệt rau ngót có tác dụng chữa trị bệnh đái dầm ở trẻ nhỏ.

Nguyên liệu nấu cháo ếch rau ngót:

- Gạo tẻ: 30g

- Đậu xanh: 20g

- Thịt ếch: 50g

- Rau ngót: 30g

- Dầu ăn: 10ml

- Nước lọc: 300ml

Cách nấu cháo ếch rau ngót:

- Rau ngót nhặt rửa sạch, xay nhuyễn hoặc băm nhỏ.

- Thịt ếch băm nhỏ, cho vào bát có thêm ít nước rồi khuấy tan.

- Ngâm gạo và đậu xanh trong nước cho mềm. Sau đó cho vào nồi ninh nhừ.

Đợi cháo chín thì cho rau ngót và thịt ếch vào. Đun trong khoảng 5 phút là được.

Cháo ếch nấu rau dền

Công dụng: thanh nhiệt, giải độc, làm mát máu, lợi tiểu, trị kiết lỵ, viêm gan, vàng da. Món cháo này rất tốt cho bé còi xương, suy dinh dưỡng.

Nguyên liệu nấu cháo ếch rau dền:

- Gạo tẻ: 30g

- Thịt ếch: 50g

- Rau dền: 30g

- Dầu ăn: 10ml

- Nước lọc: 300ml

Cách nấu cháo ếch rau dền:

- Nhặt rửa sạch rau dền, nấu chín rồi xay nhuyễn.

- Thịt ếch băm nhỏ hoặc cho vào máy xay nhuyễn, khuấy tan với nước.

- Gạo sau khi ngâm mềm thì cho vào ninh nhừ thành cháo.

- Đợi cháo chín cho tiếp rau dền xay nhuyễn và ếch vào, đun sôi trở lại.

Tắt bếp và múc cháo ra bát là bé đã có thể thưởng thức.

Cháo ếch nấu mướp hương

Công dụng: thanh nhiệt, giải độc, phòng ngừa các bệnh về mắt, có lợi cho tim mạch và duy trì sức khỏe não bộ.

Nguyên liệu nấu cháo ếch mướp hương:

- Ếch (đã sơ chế): 200g

- Mướp hương: 1 miếng

- Gừng

- Cháo: 1 bát

- Nước mắm

Cách nấu cháo ếch mướp hương:

- Ếch sau khi luộc với gừng thì lọc lấy thịt, băm nhỏ

- Mướp hương gọt vỏ, thái nhỏ phụ thuộc vào mức độ ăn thô của trẻ.

- Đun cháo đến khi sôi thì cho ếch và mướp hương vào. Đun đến khi chín là được, múc ra bát và cho bé ăn.

Cháo ếch nấu bí đỏ

Công dụng: tăng cường khả năng miễn dịch, diệt giun sán và thúc đẩy cơ thể trẻ phát triển.

Nguyên liệu nấu cháo ếch bí đỏ:

- Bí đỏ: 30g

- Thịt ếch: 30g

- Gạo: 20g

- Dầu ăn: 5ml

- Nước: 250ml

- Hành tím: 1-2 củ

- Nước mắm, muối ăn

Cách nấu cháo ếch bí đỏ:

- Ngâm gạo trong nước khoảng 30 phút. Sau đó đem nấu cháo từ 20-30 phút.

- Gọt vỏ bí đỏ, rửa sạch, cắt thành những miếng nhỏ rồi ninh cùng nồi cháo đang nấu.

- Thái nhỏ hành tím, phi thơm rồi cho thịt ếch vào xào. Chờ cho thịt ếch nguội, tách lấy phần thịt rồi băm nhuyễn. Có thể nêm chút nước mắm vào thịt ếch cho đậm vị.

- Đợi cháo chín thì múc ra bát, dùng thìa nghiền nhuyễn bí đỏ sao cho hòa cùng với cháo. Sau đó tiếp tục cho thịt ếch vào. Nên thêm một chút dầu oliu vào với cháo trước khi cho trẻ ăn.

Cháo ếch nấu đậu trắng

Công dụng: giúp tăng cường thị lực, cải thiện tiêu hóa, làm xương chắc khỏe.

Nguyên liệu nấu cháo ếch đậu trắng:

- Gạo: 50g

- Thịt ếch: 200g

- Hành lá

- Hạt đậu trắng

- Dầu ăn

- Nước

Cách nấu cháo ếch đậu trắng:

- Hành lá nhặt gốc, rửa sạch, thái nhỏ.

- Thịt ếch băm nhuyễn.

- Đậu trắng cùng với gạo đem nấu thành cháo.

- Xào thịt ếch đến khi săn thì cho hành lá vào.

Khi cháo đã chín, nở mềm, cho thịt ếch vào nấu cùng. Tiếp tục đun trong từ 1-2 phút là đã có món cháo ếch đậu trắng bổ dưỡng cho bé.

Cháo ếch nấu nấm rơm

Công dụng: giúp bảo vệ gan, phòng chống trẻ khỏi nguy cơ bị thiếu máu, tăng cường hệ miễn dịch cho bé.

Nguyên liệu nấu cháo ếch nấm rơm:

- Ếch (đã sơ chế): 500g

- Nấm rơm: 200g

- Cà rốt: 1 củ

- Gạo tẻ: 200g

- Nước mắm

Cách nấu cháo ếch nấm rơm:

- Đổ nước cùng gạo vào nồi, nấu thành cháo cho thật nhừ.

- Lọc lấy thịt ếch rồi đem xào đến khi thịt ếch chín và săn lại.

- Rửa sạch nấm rơm với nước muối, sau đấy để ráo, băm thật nhuyễn.

- Nạo vỏ cà rốt, rửa sạch, thái nhỏ.

- Cho ếch, cà rốt, nấm rơm vào khi cháo chín. Nêm nếm lại cho vừa ăn.

Những chú ý khi cho trẻ ăn cháo ếch

- Khoảng 10 tháng tuổi là trẻ đã có thể ăn được cháo thịt ếch. Để bé dễ nuốt hơn thì có thể xay qua cháo.

- Khi trẻ khoảng 12 tháng tuổi là ăn được cháo nguyên hạt với thịt ếch

- Chỉ nên lấy thịt ở hai đùi để nấu cháo, tránh gây hóc xương cho bé.

- Sơ chế thật sạch sẽ để tránh giun sán cho trẻ.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu rất nhiều cách nấu cháo ếch cho bé ăn dặm. Ếch có thể kết hợp với các loại rau khác nhau để tạo ra những món cháo đa dạng, không làm trẻ bị ngán. Thực chất, việc chế biến đồ ăn cho trẻ không khó, nhưng cần sự sáng tạo, dinh dưỡng mà vẫn thơm ngon, thế nên cha mẹ sẽ cần để ý hơn. Chúc các mẹ và các bé luôn khỏe mạnh và vui vẻ.