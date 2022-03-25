Tử vi thứ Bảy ngày 26/3/2022: tuổi Dần công việc thuận lợi đủ đường, tuổi Dậu tài lộc rủng rỉnh, lộc lá đầy nhà

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 26/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc của tuổi Tý trong ngày hôm nay diễn ra không dễ dàng. Điềm báo con giáp này dễ gặp xui rủi ngoài ý muốn, khi đạt được chút thành tựu thì con giáp này liền tỏ ý huênh hoang, chủ quan nên khó duy trì niềm vui được lâu.

Chuyện tình cảm ngập tràn hạnh phúc, hôn nhân hài hòa, ấm êm. Dù khó tránh khỏi các mâu thuẫn và xung khắc nhưng các cặp đôi vẫn bao dung, bỏ qua và đồng lòng bước tiếp.

Vận trình tài lộc vô cùng dồi dào, công việc làm ăn thuận lợi mở đường cho nguồn tiền bạc đổ về túi.

Tuổi Sửu

Xem tử vi con giáp, vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Đường công danh vô cùng rộng mở. Những người đang làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thuận lợi đủ đường vì dễ tìm được đối tác tiềm năng.

Tài lộc dồi dào trông thấy, hàng hoá đắt như tôm tươi, khách ra khách vô nườm nượp mang về cho những khoản hời khủng.

Phương diện tình cảm vô cùng thăng hoa. Tình cảm gia đình gắn bó chặt chẽ, là điểm tựa tinh thần cho người trong cuộc trước vô vàn sóng gió của cuộc sống. Người độc thân có sự cởi mở, thân thiện hơn khi tiếp xúc với những người mới gặp.

Xem tử vi con giáp, vận trình công việc của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Đường công danh vô cùng rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Hôm nay, công việc của người tuổi Dần thuận lợi đủ đường. Với khả năng quan sát tinh tế và ứng biến linh hoạt của mình, bản mệnh có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề một cách trơn tru nhất.

Các hạng mục đầu tư từng bước thu về những nguồn lợi rõ rệt, tiếp thêm động lực kiếm tiền cho bản mệnh.

Sự cứng nhắc, bảo thủ khiến bản mệnh đánh mất đi sự ôn nhu và kiên nhẫn với nửa kia của mình. Bạn đừng để những lời nói khó nghe của mình vô tình gây tổn thương cho người ấy.

Tuổi Mão

Xem tử vi hàng ngày, đường công danh của người tuổi Mão đang bị chi phối bởi hoạ tiểu nhân đeo bám. Bạn cần phải thận trọng hơn trong mỗi lời nói ra, vì nếu không cẩn thận có thể sẽ bị mang ra làm trò đàm tiếu.

Vận trình tài lộc lên xuống thất thường. Tốt nhất là con giáp này nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý để cải thiện nguồn thu nhập trong ngày.

Bản mệnh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Những thay đổi thất thường, đặc biệt là sự hờ hững và có phần vô tâm của nửa kia không khỏi khiến con giáp này đau lòng.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Quan hệ xã giao hài hoà và tốt đẹp hỗ trợ con giáp này rất nhiều trên phương diện sự nghiệp. Hầu như mọi cơ hội mà bản mệnh đón nhận lúc này đều được giới thiệu từ đó.

Bạn nên đặc biệt thận trọng trước mỗi quyết định liên quan tới tài chính, tránh cho người khác vay mượn mà không có thế chấp, giấy tờ rõ ràng.

Chuyện tình cảm có chuyển biến khởi sắc mang tới cho người tuổi Thìn những mối quan hệ mới. Trong số đó, bản mệnh có thể mau chóng tìm được cho mình một nửa yêu thương.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 26/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, con giáp này trước đó cũng phải bỏ ra khá nhiều công sức lẫn thời gian của mình.

Vận trình tài lộc tăng tiến, mặc dù có những khoản phát sinh bất ngờ nhưng tuổi Tỵ vẫn có thể kiểm soát tốt mọi thứ.

Bản mệnh dễ gặp gỡ lại những người bạn cũ trong ngày này. Tình cảm lứa đôi trong sáng và ngập tràn yêu thương đem lại cho người trong cuộc cảm giác hạnh phúc không thôi.

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 26/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tỵ có những bước tiến đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng suôn sẻ. Dự báo người tuổi Ngọ sẽ có một ngày thuận buồm xuôi gió khi bắt tay

vào kế hoạch nào cũng thu được những thành tựu vượt ngoài mong đợi. Trí và lực đều đủ, con giáp này nên mạnh dạn bắt tay vào những mục tiêu lớn hơn.

Bản mệnh tự tin với khả năng kiếm tiền của bản thân và không còn phải lo được lo mất với gánh nặng tài chính như trước.

Đây là thời điểm thích hợp để các cặp đôi hàn gắn tình cảm đang có dấu hiệu rạn nứt và vun vén cho mối quan hệ hiện tại. Giữa hai người luôn có sự thấu hiểu và bao dung, đó vốn là điều cần thiết để duy trì một mối quan hệ được lâu bền.

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày 26/3/2022, vận trình công việc của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra tương đối ổn định. Nhưng để cải thiện hiệu quả công việc thì con giáp này nên sớm lập ra kế hoạch cụ thể và rõ ràng nhất.

Nguồn thu nhập được duy trì như lúc trước mang lại cho những người này cuộc sống tương đối thoải mái và dễ chịu.

Tình cảm của cặp đôi đang có dấu hiệu rạn nứt vì bạn đang có xu hướng quan tâm tới cảm xúc của mình nhiều hơn. Thay vì chỉ biết đón nhận tình cảm về mình thì bản mệnh cũng nên học cách trao đi yêu thương.

Tuổi Thân

Sự thiếu tập trung, lơ là và bất cẩn dễ gây ra cho người tuổi Thân nhiều hiểm họa khôn lường. Đứng trước những sự lựa chọn mang tính quyết định, con giáp này dường như vẫn còn bị động và thiếu quyết đoán.

Bản mệnh cần đề phòng có kẻ vay mượn khoản tiền lớn mà không trả.

Người độc thân được trao cho những cơ hội để gặp gỡ và làm quen với nhiều người khác giới. Chỉ cần tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn thì hai bạn sẽ có sự tiến xa hơn.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày mới cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ. Các mối quan hệ xã giao thiếu hài hòa gián tiếp cắt đứt những cơ hội hợp tác, làm ăn tiềm năng trong tương lai.

Vận trình tài lộc rủng rỉnh, đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán sẽ hưởng nhiều vận may lộc lá trong hôm nay.

Con giáp này không thể kiểm soát tốt các cảm xúc của bản thân nên dễ nói lời nặng nề, thiếu suy nghĩ gây tổn thương cho nửa kia. Nếu không sớm cải thiện điều này thì e là sẽ có nhiều cuộc xung đột xảy ra.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, vận trình công việc của người tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Công việc của người tuổi Tuất trong ngày hôm nay diễn ra trôi chảy. Những quyết định sáng suốt vào những thời điểm hợp lý cùng lúc mang đến cho bản mệnh nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, chỉ có nỗ lực và cố gắng từ bản thân mới giúp duy trì thành công được lâu.

Với khoản thu nhập ổn định trong ngày, bản mệnh chẳng cần phải lo lắng tới vấn đề chi tiêu.

Dự báo sẽ có rắc rối, cản trở trong mối quan hệ tình cảm của các cặp đôi. Dường như giữa con giáp này với nửa kia đang thiếu đi sự cảm thông và chia sẻ lẫn nhau.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay thứ 7 ngày 26/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, đường công danh đang trên đà tăng tiến, sự thể hiện tốt trong công việc giúp người tuổi Hợi có thêm nhiều bước tiến mới. Đi kèm với đó là những áp lực nặng nề đòi hỏi bản mệnh phải giữ được sự kiên cường, bản lĩnh nhất định. Tuy nhiên, bạn cũng cần sửa đổi thói quen trì hoãn để tránh nhiều hậu quả nặng nề về lâu dài.

Lương bổng có dấu hiệu tăng không ngừng mang đến cho bản mệnh cuộc sống đáng mơ ước.

Bạn nên dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh người mình yêu thương bởi đó không chỉ là người bạn đồng hành lý tưởng với mình mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!