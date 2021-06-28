Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của 12 con giáp: Tỵ vận đỏ như son, Sửu tránh lo chuyện bao đồng, Dần việc ập xuống đầu, Tuất muốn gì được nấy

Tử vi hàng ngày 28/06/2021 05:06

Xem tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của 12 con giáp giúp quý độc giả nắm trước được những điềm hung, cát, từ đó có kế hoạch làm việc chủ động, hiệu quả hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Tý

Theo tử vi thứ Ba ngày 29/6 của 12 con giáp, Tý là con giáp khá may mắn trong ngày khi thành công chiếm được lòng tin của cấp trên. Tuy nhiên, hãy cẩn trọng với thái độ của mình khi bạn lại tỏ vẻ kiêu ngạo khiến nhiều người cảm thấy khó chịu và không dám đến gần. Vì điều này, vận trình trong ngày của Tý sẽ không được vui vẻ, làm gì cũng cô đơn một mình. 

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Sửu

Trong ngày thứ Ba, Sửu nên thận trọng, xem xét lại cách cư xử của mình, tránh lo chuyện bao đồng sẽ khiến nhiều người ganh ghét. Tiểu nhân công sở xuất hiện vì ghen tỵ với những thành quả bạn đạt được, từ đó có thể bạn sẽ gánh họa từ trên trời rơi xuống, tiền mất đã đành, tâm trạng mệt mỏi còn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của bạn. 

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Dần

Sau ngày đầu tuần, tử vi ngày mới chỉ rõ, Dần sẽ khá vất vả vì công việc bắt đầu ập xuống đầu, nhất là trong những ngày cuối tháng 6. Tuy nhiên, nhờ có đầu óc nhanh nhẹn nên bạn dễ dàng sắp xếp mọi việc thuận lợi, được cấp trên công nhận. Khả năng của Dần có đất dụng võ, kiếm được số tiền lớn trong ngày. Tuy nhiên bạn nên thận trọng những mối quan hệ bạn bè hoặc người thân của mình, đừng tin tưởng người ta quá mức mà bị lợi dụng.

tu vi thu ba ngay 29/6
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Mão

Trong ngày 29/6 này, Mão cần cẩn trọng sức khỏe. Suốt 6 tháng qua, có lẽ bạn đã quá lao lực vì công việc nên khiến tinh thần lẫn sức khỏe sa sút. Trong công việc. tử vi nhắc nhở có quý nhân là người tài, xuất hiện bên cạnh, giúp bạn học hỏi những kinh nghiệm của người đi trước để có nhiều cơ hội tiến thân hơn trong công việc.

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới, trong ngày thứ Ba, Thìn phải đối diện với nhiều chuyện đau đầu, mệt mỏi. Bạn bị tiểu nhân ngáng đường do ghen ăn tức ở với thành quả của bạn, khiến đánh mất điểm trong mắt cấp trên. Bạn không được sao may mắn chiếu mệnh nên vận trình gặp nhiều chuyện rắc rối, nhất là tài vận bị ảnh hưởng, khó khăn khó giải quyết được.

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Tỵ

Ngày thứ Ba, Tỵ là con giáp may mắn nhất khi Cát tinh chiếu rọi, tài vận đỏ chót như son. Tỵ nắm trong tay cơ hội kiếm tiền lớn, có nhiều cơ hội thăng tiến được nhiều người kính nể. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu mối quan hệ thăng hoa, có nhiều thời gian ở bên nhau.

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi chỉ ra Ngọ đang gặn hạn về tài chính khi có khả năng tiền thiếu hụt phải vay mượn khắp nơi. Bạn bị lừa gạt hoặc gặp khó khăn trong việc kinh doanh nên mất tiền mất tình khiến tâm trạng vô cùng sa sút. Bên cạnh đó sức khỏe của bạn cũng thảm hại vì suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc. Lời khuyên cho Ngọ nên quan tâm đến bản thân nhiều hơn, "đâu sẽ vào đó", chuyện gì cũng có cách giải quyết tốt đẹp.

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, trong ngày thứ Ba, Mùi có tài kinh doanh, buôn bán hồng phát. Con giáp may mắn này tha hồ chi tiêu, thoải mái mua sắm không lo lắng về chuyện tiền bạc. Tiền lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi giúp Mùi có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, tâm trạng vô cùng hưng phấn suốt một ngày.

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Thân

Ngày thứ Ba, con giáp tuổi Thân bị cấp trên khiển trách vì không tập trung công việc, con giáp này đang sa đà vào việc kinh doanh riêng hoặc nghề tay trái mà quên mất bổn phận trong công việc chính. Những việc bạn làm đều không được công nhận, đường công danh bị cản trở. 

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Dậu

Trong ngày 29/6 này, Dậu bị mắc bệnh "ngôi sao" và nóng nảy nên bị nhiều người xa lánh, không dám đến gần. Bạn hay giận cá chém thớt nên bị ghét. Thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại khiến vận trình của bạn vô cùng lao đao. Chuyện tình cảm của Dậu cũng gặp nhiều chuyện buồn, không như ý bạn mong muốn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Tuất

Những ngày cuối tháng 6/2021, Tuất làm ăn thuận lợi, muốn gì được nấy, nhất là trong ngày thứ Ba này. Người kinh doanh đầu tư một lời mười, còn người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thăng tiến, được cấp trên khen thưởng, tăng lương. Tuy nhiên, Tuất nên tiêu xài hợp lý, đừng quá phung phí khiến vận trình thiếu hụt.

Tử vi thứ Ba ngày 29/6/2021 của tuổi Hợi

Ngày thứ Ba này, dù đang bận rộn ở công sở nhưng sau giờ làm, Hợi có thời gian nghỉ ngơi thoải mái, bình yên bên gia đình. Trong ngày, dù áp lực đè năng, do có tinh thần trách nhiệm cao nên hoàn thành tốt công việc được giao. Vận trình của bạn có khá nhiều chuyện vui, tình tiền đều viên mãn. Chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều điều như ý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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