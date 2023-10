Vừa qua ngày 1/7: Vận mệnh 3 con giáp này được MẸ QUAN ÂM xoay chuyển, mua BIỆT THỰ to trong năm, xui rủi ‘bay màu’ trong 1 nốt nhạc

Tuổi Thân

Theo tử vi ngày mới, tuổi Thân là những người ít nói, can đảm và hiểu biết. Ngay cả khi họ gặp khó khăn và thất bại, bạn cũng bình tĩnh đối mặt và tự tin xử lý. Vì vậy, khi gặp đại hạn, con giáp vẫn có thể nhanh chóng giải quyết dễ dàng. Những người cầm tinh con khỉ có đầu óc tỉnh táo, thực tế, không bao giờ lãng phí thời gian để làm những việc nhỏ nhặt. Thay vào đó họ biết cách phát triển bản thân, nâng cao năng lực và có được nhiều cơ hội phát triển hơn. Trong tháng 7 tới, tới sao may mắn chiếu sáng tuổi Thân, mọi công việc khó khăn cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Con giáp lúc này cũng đã trưởng thành và ổn định, một khi vận may bắt đầu, bạn sẽ phát triển thuận lợi trong mọi việc, công danh sự nghiệp chỉ còn là chuyện sớm hay muộn.