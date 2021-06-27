Vừa qua ngày 1/7: Vận mệnh 3 con giáp này được MẸ QUAN ÂM xoay chuyển, mua BIỆT THỰ to trong năm, xui rủi ‘bay màu’ trong 1 nốt nhạc

Tâm linh - Tử vi 27/06/2021 14:35

Theo tử vi ngày mới, khi đồng hồ vừa điểm sang thời khắc đầu tiên của tháng 7/2021, 3 con giáp này sẽ được ơn trên soi chiếu, tiền tài danh vọng trải dài qua tận sang năm.

Tuổi Thân 

Theo tử vi ngày mới, tuổi Thân là những người ít nói, can đảm và hiểu biết. Ngay cả khi họ gặp khó khăn và thất bại, bạn cũng bình tĩnh đối mặt và tự tin xử lý. Vì vậy, khi gặp đại hạn, con giáp vẫn có thể nhanh chóng giải quyết dễ dàng. Những người cầm tinh con khỉ có đầu óc tỉnh táo, thực tế, không bao giờ lãng phí thời gian để làm những việc nhỏ nhặt. Thay vào đó họ biết cách phát triển bản thân, nâng cao năng lực và có được nhiều cơ hội phát triển hơn. Trong tháng 7 tới, tới sao may mắn chiếu sáng tuổi Thân, mọi công việc khó khăn cuối cùng sẽ được đền đáp xứng đáng. Con giáp lúc này cũng đã trưởng thành và ổn định, một khi vận may bắt đầu, bạn sẽ phát triển thuận lợi trong mọi việc, công danh sự nghiệp chỉ còn là chuyện sớm hay muộn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vốn không tham lam tiền bạc, tài lộc tìm tới với Dần càng nhiều. Con giáp yên tâm hưởng cuộc sống tự do tự tại mà không còn phải lo miếng cơm manh áo từng ngày như trước đây. Bạn có trí thông minh cảm xúc tốt, biết cách duy trì các mối quan hệ. Chỉ số thông minh của tuổi Dần cũng rất cao, suy luận thông suốt, dễ dàng nhìn thấu bản chất vấn đề. Mặc dù đôi khi con giáp tỏ ra quá ung dung tự tại, tưởng như lười biếng, thực chất khi gặp công việc thực sự yêu thích, tuổi Dần sẽ hết lòng hết dạ. Chỉ là con giáp vốn thực tế và thường âm thầm nỗ lực, không thể hiện ra bên ngoài. Theo tử vi 12 con giáp, vừa hết tháng 6, xui rủi qua đi, con giáp sẽ gặp cơ may bất ngờ, từ đó biến cơ hội thành kết quả. Tài lộc, may mắn mang đến 1, tuổi Dần sẽ biết nỗ lực để mở rộng thành gấp 5, gấp 10. Vì vậy, việc kinh doanh của con giáp ngày càng phát triển.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Đây là có trái tim tinh tế, đầu óc thông minh lanh lợi. Đặc biệt, con giáp luôn giữ được tinh thần mạnh mẽ trong mọi tình huống. Dù vẻ ngoài khá mong manh, tưởng chừng yếu đuối, thực tế dù chuyện gì xảy ra, tuổi Hợi cũng bình tĩnh giải quyết cho đến cùng. Trong tháng 7 tới đây, nhờ quý nhân đưa đường chỉ lối, cùng với sự nhạy bén vốn có, con giáp may mắn sẽ sớm nhìn ra các cơ hội đang mở rộng cửa trong tương lai. Sắp tới may mắn từ trên trời rơi xuống trúng nhà tuổi Hợi. Con giáp luôn có quý nhân gánh vác, giúp đỡ mọi việc. Khó khăn khúc mắc để lại sau lưng, con giáp một mạch tiến về phía trước. Chưa kể bạn còn được người thân tặng quà và dành nhiều sự giúp đỡ trong tương lai gần.

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Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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