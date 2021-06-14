Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của 12 con giáp: Tý vướng họa mất tiền, Dậu được thần May mắn để ý, Hợi tình tiền viên mãn

Theo tử vi thứ Ba ngày 15/6, trong ngày thứ Ba, Tý có thể vướng họa mất tiền ngay từ đầu ngày. Những khoản bạn đầu tư có khả năng không cánh mà bay do gặp trúng kẻ xấu hãm hại, đâm sau lưng. Tiền cho bạn bè mượn cũng không thấy tăm hơi đâu. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng gặp nhiều trục trặc không như bản thân mong muốn.

Ngày thứ Ba này, chuyện tình của Sửu có nhiều chuyện buồn nhiều hơn vui. Bạn và người ấy không có nhiều thời gian ở bên nhau nên mối quan hệ dần lạnh nhạt. Tuy nhiên, vận trình tài lộc của Sửu lại có tín hiệu sáng bởi có Cát tinh soi chiếu. Từ đầu ngày bạn có thể đã nhận được tin vui từ cấp trên hoặc đồng nghiệp, sẽ có một vị trí mới, một khoản tiền được cân nhắc đối với bạn.

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Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần sức khỏe suy yếu vì áp lực công việc. Bạn thường xuyên mắc phải những chứng bệnh như đau đầu, đau bao tử vì ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ. Giữa ngày, một hợp đồng tiềm năng sẽ xuất hiện, giải tỏa căng thẳng về tài chính bấy lâu nay bạn đang gặp phải.

Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Mão

Trong ngày 15/6, Mão cẩn thận lời ăn tiếng nói. Vì trong ngày, bạn có thể gặp gỡ khá nhiều người bạn mới nhưng khó tránh phải cái nhìn không được thiện cảm có thể ảnh hưởng đến công việc làm ăn của bạn. Mối quan hệ của bạn cũng được mở rộng hơn. Điều này giúp ích khá nhiều cho công việc của bạn. Thế nên hãy nói năng cẩn thận, tận dụng cơ hội học hỏi để thăng tiến trong sự nghiệp.

Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Thìn

Thìn chuẩn bị nhận tin vui trong ngày thứ Ba. Trong công việc, bạn được cấp trên trọng dụng nên cho đảm nhiệm nhiều dự án lớn. Trong tình cảm, bạn và một nửa của mình tâm đầu ý hợp, có nhiều giây phút thăng hoa nên có thể tiến tới mối quan hệ trăm năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Tỵ

Những con giáp tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ nên ngày giữa tuần bạn làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Bạn kiếm về nguồn tiền khủng, có thể là hoa hồng hợp đồng mới hoặc trúng số độc đắc giúp thay vận đổi đời trong nháy mắt. Vận tiền bạc của bạn trong ngày cũng thoải mái tiêu xài, không còn lâm vào cảnh nghèo khổ như trước đây.

Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Ngọ

Ngọ vướng vào họa lớn, mất của trong ngày. Điều này khiến tinh thần bạn đi xuống ảnh hưởng nhiều đến công việc cũng như kế hoạch của mình. Lời khuyên cho bạn nên thận trọng với những con số trong công việc, khi đi ra đường nhớ nhìn trước ngó sau để giảm thiểu điềm xấu đeo bám.

Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Mùi trúng số đậm trong tuần mới này, đặc biệt ngày thứ Ba khiến tiền bạc đổ về tiêu xài không hết. Bạn nên chú tâm vào công việc, mở lòng nhiều hơn để đón nhận mối quan hệ mới. Vì đây là cơ hội tốt để bạn hợp tác làm ăn, kiếm nguồn tiền khủng cùng với những người bạn thân thiết.

Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Thân

Tuần này, Thân khá bi quan, suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống lẫn công việc. Bạn nhút nhát nên chuyện gì cũng dè chừng, không dám làm. Điều này khiến bạn dần mất điểm trong mắt cấp trên, suốt đời cũng không thể nào giữ được chức vụ lớn.

Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Dậu

Sự cố gắng, nỗ lực của bạn đã được ghi nhận. Vì vậy trong ngày thứ Ba sẽ xuất hiện cơ hội mới do thần May mắn mang đến, bạn tha hồ thể hiện tài năng của mình mà không sợ bất cứ ai dòm ngó hay tìm cách hãm hại. Vận trình của bạn sẽ ngày một đi lên, thăng tiến không ngừng. Hãy nắm bắt cơ hội tốt, chăm chỉ hết sức để có được thành tựu mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Tuất

Trong ngày thứ Ba, Tuất có nhiều thời gian dành cho bạn bè, người thân nên được yêu mến. Không những vậy, bạn còn được mọi người giúp đỡ trong công việc. Chuyện tiền bạc không cần phải lo lắng khi được Thần Tài điểm danh sổ vàng trong ngày thứ Ba này. Hãy chuẩn bị tinh thần đón quý nhân phương xa mang lộc đến chất đầy nhà.

Tử vi thứ Ba ngày 15/6/2021 của tuổi Hợi

Ngày thứ Ba, Hợi nhận được nhiều tin vui về đường tiền bạc lẫn công việc. Bạn được cấp trên yêu mến cho đảm nhiệm chức vụ khá lớn. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều thời gian tìm hiểu nên cuộc sống bắt đầu thú vị hơn. Hãy mở lòng nhiều hơn để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời gian cuối ngày.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả