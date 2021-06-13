Lóa mắt với khối tài sản khủng của 3 con giáp siêu may mắn, giàu có trong cuối năm 2021

Xin chúc mừng những ai tuổi Tí vì trong năm nay, vận trình tài lộc thăng tiến thấy rõ. Ngay từ đầu năm, những người tuổi Tí đã liên tục gặp vận may, cơ hội kiếm tiền tự ập đến. Cho đến cuối năm, Tí còn may mắn hơn gấp bội. Những công việc bên ngoài đôi khi còn giúp Tí kiếm được thu nhập khủng hơn công việc chính.

Tử vi hàng ngày nói rằng, Tí là người giỏi giang, lanh lợi, tiền tài một khi đã vào tay thì khó lòng mà thất thoát. Nửa năm tới Tí sẽ vươn lên trở thành đại gia, có khối tài sản khủng ai nhìn vào cũng phải lóa mắt.

Những người tuổi Hợi thời gian gần đây đang phải đối diện với khá nhiều vấn đề, khó khăn. Công việc gặp nhiều rắc rối không đáng có, tiền bạc thì cứ tự chui ra khỏi túi đi hết. Hợi đang phải lên lại một kế hoạch mới cho công việc và tài lộc của mình. Tử vi có nói, theo đúng kế hoạch mà Hợi đặt ra, nếu thực hiện được, trong cuối năm nay, con giáp này có ngay cơ hội đổi đời. Tiền bạc nhiều vô kể, vạn sự đều như ý muốn, không còn lo nghĩ điều gì.

Cuối năm nay, Hợi vừa có tiền vừa có công việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đa phần người tuổi Tuất thích yên chí làm ăn, không quan tâm đến những chuyện thị phi bên ngoài. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tuất lại hay xao nhãng công việc của mình vì bị ảnh hưởng bởi những chuyện rắc rối, ồn ào không đáng có. Tử vi học cho biết, Tuất nên cân bằng lại công việc và tập trung hơn để tránh gây ra sai lầm đáng tiếc.

Thời gian tới, công việc của Tuất sẽ thuận lợi hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Theo lá số tử vi năm 2021, đây không phải là một năm mà Tuất phải gặp nhiều xui xẻo. Ngược lại, con giáp này luôn có cát tinh chiếu mệnh, càng về cuối năm thì vận may càng nhiều. Tài lộc cũng theo đó mà tăng lên đáng kể.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.