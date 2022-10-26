Tử vi thứ 4 (26/10/2022) của 12 con giáp: Sửu, Thìn gặp may, Ngọ vướng vào rắc rối khó tránh khỏi

Tử vi hàng ngày 26/10/2022 04:27

Xem tử vi ngày mới để biết trước vận mệnh mỗi người trong ngày biến động ra sao. Thực ra không có tuổi nào hoàn toàn may mắn hay xui xẻo cả, ngày hôm nay xấu nhưng có thể ngày mai sẽ may mắn hơn nên không cần quá lo lắng, sống có phúc thì sẽ có phần, họa ắt tự qua đi.

Tử vi tuổi Sửu ngày 26/10/2022

Được Chính Quan nâng đỡ nên công việc của Sửu có tiến triển hơn hẳn mọi ngày. Việc mình thì mình làm, bạn không cần dựa dẫm hay xu nịnh ai để được hỗ trợ. Người nào đang đón chờ tin tức về dự án, xin việc, thi cử thì sớm nhận được tin tốt.

Vận tài lộc gặp Tam Hội nên tuổi này dễ có quý nhân đến giúp. Bạn vốn là người ghét sân si, chỉ ham kiếm tiền nên cũng góp được kha khá tiền. Năm nay là năm khó nhằn, nếu ở thời điểm hiện tại bạn vẫn có lương đều đặn, có cơm ăn no là may mắn hơn hàng vạn người.

Đường tình cảm xuống dốc vì Thổ Thủy tương khắc. Chẳng ai thương bạn như gia đình cả nên nếu có ai đó phản bội bạn thì cũng là chuyện thường. Bạn cũng nên bớt tham việc để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Tử vi thứ 4 (26/10/2022) của 12 con giáp: Sửu, Thìn gặp may, Ngọ vướng vào rắc rối khó tránh khỏi - Ảnh 1

Tử vi tuổi Thìn ngày 26/10/2022

Ngày mới Thiên Quan cảnh báo tuổi Thìn không nên ăn nói bừa bãi khi đi làm kẻo gây phiền phức cho bản thân. Mang tiếng là con giáp tham công tiếc việc nên tử vi khuyên bạn bớt ôm việc về nhà, nên tránh việc đụng chạm đến pháp luật, cấp trên vì khả năng cao sẽ có lúc bạn rơi vào tình trạng nóng giận mất khôn.

May mắn là chuyện tiền bạc có Tam Hợp cục phù trợ nên đỡ vất vả hơn hẳn. Con giáp này có thể nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng số, bốc thăm may mắn hay thu hồi được món nợ từ lâu. Song có nhiều tiền cũng đừng nghĩ đến tiêu xài hoang phí, cần tiết kiệm phòng lúc đau ốm.

Vì Thổ khắc Thủy nên Thìn dễ u sầu vì đường tình cảm. Bản mệnh không nên có quá nhiều bạn bè, ít nhưng chất lượng còn hơn nhiều mà lợi dụng nhau. Hãy học cách lựa chọn và dành thời gian cho những người ruột thịt.

Tử vi thứ 4 (26/10/2022) của 12 con giáp: Sửu, Thìn gặp may, Ngọ vướng vào rắc rối khó tránh khỏi - Ảnh 2

Tử vi tuổi Ngọ ngày 26/10/2022

Xem tử vi ngày thấy công việc của Ngọ hôm nay trắc trở vì lâm Tương Hại. Làm gì cũng lủi thủi một mình, tự bươn chải không có ai giúp đỡ. Đi làm hay bị tiểu nhân cạnh tranh nói xấu, ngồi không cũng dính thị phi, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.

Đường tiền bạc là điểm sáng trong ngày nhờ có Chính Tài nâng đỡ. Dù công việc trắc trở nhưng bạn vẫn kiếm tiền đều đều, lương nhận đủ không thiếu một xu. Một số người sẽ nhận được tiền thưởng muộn hoặc quà muộn trong thứ 4 này.

Vận tình cảm có tín hiệu không tốt vì Thủy khắc Hỏa. Tự yêu bản thân là một điều hết sức quan trọng thay vì trông đợi sự hỗ trợ của bất cứ ai trong hôm nay. Bạn không nên trông chờ vào tình yêu quá nhiều, sống mà lụy tình quá thì thiệt thân.

Tử vi thứ 4 (26/10/2022) của 12 con giáp: Sửu, Thìn gặp may, Ngọ vướng vào rắc rối khó tránh khỏi - Ảnh 3

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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