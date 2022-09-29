Tuổi Mão là người có tâm hồn mong manh, nhạy cảm và yếu đuối nhât trong 12 con giáp. Khi gặp được người cảm mến, Mão thường có xu hướng âm thầm theo dõi, ngại ngùng không dám bày tỏ tình cảm.

Nhưng cũng chính vì lẽ đó Mão cứ mãi khắc khoải, ôm một mối tình đơn phương không cần hồi đáp. Ngoài ra một khi đã yêu, Mão sẵn dàng thay đổi bản thân mình theo ý kiến của đối phương, cho dù là theo chiều hướng tiêu cực. Điều này chỉ khiến tình yêu của bạn ngày càng tệ đi mà thôi, hãy giữ vững lập trường của bản thân nhé.

Trời sinh tuổi Sửu bản tính thật thà, chân thành, tốt bụng và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích cá nhân. Tuổi Sửu sống rất trọng tình, trọng nghĩa, coi thường vật chất, tiền bạc nên trong tình yêu, con giáp này dễ trở nên mù quáng.

Những người tuổi Sửu rất chân thành, thủy chung và sẵn sàng hy sinh để làm hài lòng người mình yêu mà không cần nhận lại điều gì. Đây là ưu điểm và cũng là nhược điểm của tuổi Sửu, bởi nếu gặp đúng người, mối tình của con giáp này sẽ rất thăng hoa và hạnh phúc. Nhưng ngược lại, nếu “sai người sai thời điểm” thì đây sẽ trở thành một vết sẹo không bao giờ liền trong trái tim tuổi Sửu.

Không chỉ vậy, tuổi Sửu khi yêu còn rất bi lụy, rất ít ai nhìn rõ được ưu nhược điểm của đối phương. Thậm chí, khi bị phản bội, tuổi Sửu vẫn “mắt nhắm mắt mở” cho qua hoặc chỉ cần vài lời ngon ngọt cũng đủ để tuổi Sửu mềm lòng, tha thứ những lỗi lầm mà đối phương mang lại.

Tuổi Dần

Những cô nàng tuổi Dần thường mang mệnh hồng nhan bạc phận. Trong công việc, Dần luôn nhận được nhiều điều may mắn, không thăng chức cũng tăng lương thưởng, hưởng nhiều chế độ tốt của công ty. Chuyện gia đạo cũng không có biến động gì nhiều, anh em, cha mẹ đều hòa thuận, ít khi xảy ra tranh cãi.

Tuy nhiên, con đường tình duyên của những cô nàng cầm tinh con cọp lại không được may mắn. Vốn cao số và mạnh mẽ nên tuổi Dần luôn khiến người khác cảm thấy lép vế. Nhưng do quá kiên cường, nên các nàng tuổi Dần lại khiến nhiều người dè chừng khi đến gần. Cũng vì vậy mà những cô nàng cầm tinh con cọp kết hôn khá trễ và cuộc sống hôn nhân cũng không như ý muốn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!