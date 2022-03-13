Tử vi hôm nay 13/3/2022: Tuổi Tý được QUÝ NHÂN che chở, tuổi Thân ĂN RA LÀM NÊN, tuổi Thìn cần KIÊN NHẪN CHỜ ĐỢI để GIẢM BỚT RỦI RO

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, tuổi Tý được quý nhân lục hợp che chở nên có một ngày suôn sẻ mọi bề. Con giáp này nên tận dụng cát khí trong ngày để tiến hành các việc hợp tác, đàm phán làm ăn, thuyết phục khách hàng… sẽ rất thông thuận, lợi nhuận tăng vọt.

Cát tinh còn bảo trợ cho tuổi Tý một vận trình công danh hanh thông. Hầu hết các kế hoạch đều diễn ra đúng dự định, đem về kết quả tốt, giảm đi rất nhiều nỗi lo trong lòng. Con giáp này còn được cấp trên đánh giá cao và trao cho thêm nhiều trọng trách trong khoảng thời gian này.

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, Tuổi Sửu được gia đình giúp đỡ rất nhiều trong công việc sắp tới. Bạn làm gì cũng rất thuận lợi. Trong công việc tốt nhất tuổi Sửu đừng nóng vội vì thời điểm này bạn làm gì cũng sẽ có kết quả tốt.

Bên cạnh đó, ngày hôm nay mệnh chủ sẽ có rất nhiều khoản chi cần đến tiền. Tuy nhiên, con giáp này không nên nói chuyện với người ngoài về chuyện gia đình.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, tuổi Sửu mong muốn có được sự ổn định lâu dài. Khả năng nói chuyện lôi cuốn của bạn thu hút sự hỗ trợ từ người khác. Tìm hiểu thêm về cách quản lý các nguồn lực của bạn bằng cách tư vấn người bạn tin tưởng và tôn trọng. Nguồn năng lượng tối nay may mắn cho chuyện tình cảm.

Tuổi Mão

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Đường công danh của người tuổi này đang có chiều hướng thăng tiến, đó cũng là kết quả xứng đáng cho những ngày nỗ lực không ngừng nghỉ. Do đó, bản mệnh đừng ngại hy sinh và cố gắng, kiên trì để tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi.

Vận trình tình cảm vẫn chưa đâu vào đâu. Ngũ hành tương xung tạo ra không ít lục đục và xung khắc trong mối quan hệ của các cặp đôi. Tuổi Mão độc thân vì mải mê với công việc nên cũng không có tâm ý dành cho chuyện yêu đương.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, do chịu ảnh hưởng của cục diện tương phá, tuổi Thìn cần phải chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn. Con giáp này nên cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu bất cứ thứ gì, tránh rơi vào tình trạng tốn tiền vô ích.

Những người làm ăn, kinh doanh càng nên thận trọng, tránh những khoản đầu tư mang tính mạo hiểm trong ngày hôm nay, nếu như không muốn rơi vào tình trạng làm ăn lỗ vốn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến vào những ngày hôm sau để giảm bớt rủi ro.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, Tuổi Tỵ khiến cho người khác phải bực mình vì một phần tính cách hết sức khiêm nhường của bạn. Đối với công việc, tuổi Tỵ cùng đồng nghiệp có rất nhiều xích mích mà bạn không thể kể ra được.

Đối với công việc, tuổi Tỵ cùng đồng nghiệp có rất nhiều xích mích mà bạn không thể kể ra được.

Về tình hình tài chính vào thời điểm này không được tốt cho lắm vậy nên bạn đã biết cách tiết kiệm. Không những thế, bản mệnh dễ rơi vào trạng thái khó chịu trong công việc hàng ngày.

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, tuổi Ngọ cần cố gắng thể hiện tình cảm với một người bạn tốt. Ai đó có thể cần được khuyến khích để loại bỏ nỗi sợ hãi hoặc lo lắng ám ảnh. Sự hỗ trợ và động viên của bạn là một dấu hiệu của tình bạn thực sự. Hôm nay bạn cần tập trung cho việc lập kế hoạch cẩn thận.

Tuổi Mùi

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng khó khăn. Tử vi dự đoán đường sự nghiệp có điềm báo tụt dốc không phanh. Nếu tuổi Mùi vẫn còn tiếp tục lơ là, bất cẩn trong quá trình xử lý công việc thì lo sợ rằng sẽ còn nhiều tai hoạ xảy ra.

Vận trình tình cảm chưa có tiến triển mới. Người độc thân chọn đóng chặt cánh cửa trái tim, gặm nhấm quá khứ nên bỏ lỡ không ít cơ hội hẹn hò đáng quý. Đã đến lúc bản mệnh cần phải nuông chiều cho cảm xúc mới mong có được hạnh phúc.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, tuổi Thân có cơ hội đón nhận tin vui trên con đường sự nghiệp. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, bản mệnh có thể giành được sự tín nhiệm và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai.

Nhân lúc cát khí đang vượng, con giáp này hãy mạnh dạn triển khai những kế hoạch mình ấp ủ đã lâu. Nhờ thế, bản mệnh có thể gặt hái được nhiều thành công hơn hẳn những gì mình trông đợi luôn đó, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Trên phương diện tình cảm, Kim Mộc xung khắc khuyên tuổi Thân nên nhún nhường hơn một chút. Trong tình yêu đừng quá tính toán chuyện hơn thua, nếu không sẽ rất tổn thương tình cảm. Đừng để đến lúc vuột mất hạnh phúc của mình mới hối hận.

Tuổi Dậu

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, tuổi Dậu đừng cố gắng quá nếu bạn không muốn người khác nhìn mình bằng ánh mắt xem thường. Đối với công việc, trong ngày cho thấy bạn đang mất thời gian với người ấy khi bạn nhận ra rằng bản thân mình thua kém nhiều người.

Bên cạnh đó, về tài chính con giáp này nên bỏ ra khoản tiền lớn để lo chuyện cho gia đình của mình.

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chủ nhật ngày 13/3/2022 hôm nay, một giấc mơ dường như vĩnh viễn xa rời tầm tay người tuổi Tuất. Đừng bỏ cuộc. Mọi người sẽ dễ dàng làm bạn với nhau hơn nếu bạn hỏi trước về sở thích và mối quan tâm của họ.

Đừng rơi vào tâm trạng tủi thân. Sự kiên nhẫn và khiếu hài hước sẽ giúp bạn vượt qua. Đừng quên tầm quan trọng của chế độ ăn uống và tập thể dục.

Tuổi Hợi

Xem tử vi hôm nay Chủ nhật ngày 13/3/2022 của 12 con giáp cho thấy, dự báo có những sai sót đến với người tuổi Hợi. Có vẻ như bạn chỉ để tâm tới tốc độ chứ không lưu tâm đến hiệu quả công việc, thế nên thật khó để có một ngày hiệu quả về chất lượng. Hãy dành thời gian để xem xét thật kĩ các mục tiêu và tập trung vào chúng nhé!

Người tuổi Hợi muốn có tiền bạc phải nắm được đại cục, đại quyền trong tay.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia đang khá tốt đẹp. Đối với người độc thân, nếu ai đó đang có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ấy một cơ hội. Đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.

(*)Thông tin tử vi ngày 13/3/2022 của 12 con giáp chỉ mang tính thâm khảo, chiêm nghiệm.