Tử vi 12 con giáp hôm nay đến 21-8, soi tử vi tuần mới để tránh điều xấu, nắm lấy may mắn sắp đến với bạn

Thêm vào đó, bạn cũng không nên mù quáng tin theo lời bàn ra tán vào, xúi giục của người ngoài. Hãy dành thời gian kiểm chứng thông tin để tránh rơi vào bẫy mà kẻ tiểu nhân đã giăng sẵn từ trước, khiến bản thân phải chịu những thiệt hại không đáng có.

Trong tuần này từ 15-8 đến 21-8 dương lịch, nhiều tình huống xấu sẽ xảy đến với người tuổi Tý, ví dụ như bạn bè, đồng nghiệp vốn thân thiết nay mâu thuẫn, thậm chí trở mặt với nhau. Hãy giữ vững lý trí để có thể đưa ra những cách hành xử đúng đắn nhất.

Màu sắc may mắn: màu vàng. Hướng may mắn: hướng Đông Bắc.

Tuổi Sửu

Tuần mới, tuổi Dần tương đối hanh thông nên bản mệnh có thể yên tâm và không cần phải lo lắng quá nhiều.

Công việc: Người tuổi Dần nên có sự kiên định trong quá trình làm kinh doanh, có như vậy thì bản mệnh mới có thêm tự tin để phát triển cơ cấu kinh doanh của mình trong tương lai.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ở mức thấp trong nửa đầu tuần. Do đó, con giáp này không nên vội vội vàng vàng bắt tay vào đầu tư, kinh doanh ngay lúc này.

Tình cảm: Vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp trong nửa cuối tuần đối với người tuổi này có đôi có cặp, còn những người độc thân thì chuyện tình cảm trở nên thuận lợi vào nửa đầu tuần.

Màu sắc may mắn: màu xanh lam. Hướng may mắn: hướng Bắc.

Tuổi Dần

Trong tuần mới, vận may của tuổi Dần rơi vào ngày thứ Ba và Chủ Nhật và những ngày còn lại tương đối hanh thông nên bản mệnh có thể yên tâm và không cần phải lo lắng quá nhiều.

Người tuổi Dần gặp chút vấn đề nhỏ trong công việc nhưng sẽ nhanh chóng được giải quyết. Bạn cần chú ý đến những thay đổi trong sự nghiệp, đặc biệt là những áp lực đang phải đối mặt.

Về tài lộc ở mức trung bình, do đó, con giáp này không nên vội vội vàng vàng bắt tay vào đầu tư, kinh doanh ngay lúc này.

Chuyện tình cảm của con giáp này hạnh phúc mặn nồng. Vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp trong nửa cuối tuần đối với người tuổi này có đôi có cặp, còn những người độc thân thì chuyện tình cảm trở nên thuận lợi vào nửa đầu tuần.

Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: Hướng Đông.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão cần hạn chế với quan lại trong chính quyền nếu không muốn rước họa vào thân. Tiểu nhân rình rập trong tuần mới cũng khiến bản mệnh có một ngày không yên bình. Nếu là người làm lãnh đạo thì bản mệnh chớ nên nghe theo lời xu nịnh của kẻ xấu, đưa ra những quyết sách sai lầm, ảnh hưởng đến tập thể. Nếu là nhân viên, bạn nên làm tốt bổn phận của mình, sự thật cuối cùng sẽ chứng minh tất cả.

May mắn là người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Để giải tỏa căng thẳng và áp lực, bạn không nên giấu mọi chuyện trong lòng mà nên tâm sự và thảo luận cùng người ấy, hai người có thể cùng tìm cách giải quyết mọi vấn đề với nhau.

Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: hướng Nam.

Tuổi Thìn

Con giáp này đang được cấp trên chú ý, nếu phát huy được phong độ thì khả năng được cất nhắc hoặc tăng lương là rất cao.

Người đầu tư kinh doanh có thể thu được một khoản kha khá nhờ những quyết định đúng đắn. Thìn hiểu được đâu là thế mạnh của mình và phát huy kịp thời. Nếu biết cách tổ chức, sắp xếp khoa học thì Thìn còn kiếm được nhiều hơn nữa.

Sự chăm chỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng khi túi tiền rủng rỉnh, khách hàng, đối tác đều đến với bạn tấp nập không ngớt.

Màu sắc may mắn: màu vàng. Hướng may mắn: hướng Tây Nam.

Tuổi Tỵ

Dưới sự nâng đỡ của cát tinh, người tuổi Tỵ tìm được hướng đi đúng đắn và phù hợp với mình, nhờ vậy, đường làm ăn của tuổi Tỵ càng lúc càng rộng mở và hanh thông.

Người làm công ăn lương luôn muốn cống hiến hết mình cho công việc, không ngừng đeo đuổi đam mê. Tinh thần cố gắng, quyết tâm ấy khiến bạn trở nên nổi bật giữa tập thể và khiến lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách. Hoàn thành nhiệm vụ, bạn ắt được thưởng một phần thưởng xứng đáng với công sức.

Tài lộc vượng nhất vào khoảng thời gian giữa tuần, nhất là với người làm nghề tự do và người làm kinh doanh. Bạn dựa vào sức của chính mình, chăm chỉ làm việc mỗi ngày, ngay cả khi mọi người đã bắt đầu nghỉ ngơi, vì thế mà bạn sẽ thu được thành quả rất khả quan, giúp túi tiền rủng rỉnh.

Màu sắc may mắn: màu xanh da trời. Hướng may mắn: hướng Đông.

Tuổi Ngọ

Tuần này Ngọ chịu tác động của Dịch Mãn nên cuộc sống có nhiều thay đổi. Ngọ không thể nào biết được mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng nào, xấu hay tốt. Vì vậy, hãy học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để mọi chuyện được chuyển biến tích cực hơn.

Về tình cảm, một số người nhận ra mình đang bị lừa dối, tin tưởng nhầm người. Tuy nhiên, Ngọ nên giữ tinh thần lạc quan vì một hai người xấu không có nghĩa là ai cũng như vậy.

Màu sắc may mắn: màu xanh lá cây. Hướng may mắn: hướng Đông.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có một tuần đón nhận nhiều tin vui, các kế hoạch đề ra được hoàn thành suôn sẻ đúng như dự kiến. Trong quá trình làm việc, bản mệnh còn gặp may mắn, được đồng nghiệp và cấp trên giúp đỡ rất nhiều.

Tình hình tài chính bình thường, bạn cần tăng thu nhập giảm chi tiêu, đồng thời cũng cần đề phòng tránh bị người khác lừa tiền để không mất tiền một cách oan uổng.

Chuyện tình cảm, người tuổi Mùi cũng nên để tâm hơn đến chuyện tình cảm của chính bản thân. Người đã kết hôn nên chú ý giao tiếp nhiều hơn để tránh nảy sinh mâu thuẫn với nhau.

Màu sắc may mắn: màu đen. Hướng may mắn: hướng Bắc.

Tuổi Thân

Trong tuần này người tuổi Thân cần hành sự thận trọng, đừng để bản thân vì hiểu lầm, ảo tưởng mà mắc phải sai sót trong công việc, khiến kẻ xấu coi đó là cái cớ để hãm hại. Thời điểm này, sự bình tĩnh sẽ giúp bạn nhìn ra vấn đề nằm ở đâu và tháo gỡ một cách chính xác, càng hoảng càng dễ vướng phải rắc rối mà thôi.

Tài vận: thu nhập chính và phụ đều có thêm khoản thu. Con giáp này có thêm khoản thu nhập từ công việc tay trái. Song, bản mệnh cũng chớ nên mạo hiểm đầu tư ngay lúc này, có thể sẽ phải xảy ra tổn thất về mặt tài chính.

Tình cảm: có nhiều tin vui trong chuyện tình cảm. Người đã kết hôn thì tình cảm hạnh phúc, người độc thân thì đào hoa ở mức trung bình nhưng khả năng tìm thấy cho mình được mối duyên tốt lành khá cao.

Màu sắc may mắn: màu xanh lam. Hướng may mắn: hướng Bắc.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu khởi sắc. Người tuổi Dậu biết cách phát huy điểm mạnh trong quá trình làm việc, nhờ đó mà bản mệnh dễ dàng “thăng quan tiến chức” trong sự nghiệp.

Về tài chính, hãy đặt ra những mục tiêu tiết kiệm cho bản thân và hạn chế tiêu xài cho những thứ không cần thiết. Tương lai ai cũng thấy còn rất nhiều khó khăn phía trước, do đó bản mệnh cần chuẩn bị cả tinh thần lẫn tiền bạc.

Chuyện tình cảm tiến triển tốt đẹp. Người đã lập gia đình thì nên chú ý trong lời ăn tiếng nói để tránh xung đột, nảy sinh mâu thuẫn với đối phương.

Màu sắc may mắn: màu trắng. Hướng may mắn: hướng Tây.

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp dự báo người tuổi Tuất có phần sa sút hơn nhiều so với thời gian trước đó. Công việc từ đầu tuần đã gặp trục trặc do bản mệnh mất tập trung, nếu nghiêm trọng, bạn còn phải dùng tiền và tốn thời gian để khắc phục sai lầm.

Tài vận: đại vượng phát. Công việc có thể mang lại thêm thu nhập cho con giáp này, đồng thời nếu có cơ hội đầu tư và tài chính thì đừng bỏ lỡ. Tuy nhiên, hãy tiếp tục tìm cho mình một động lực để có thể cố gắng làm giàu hơn nữa trong tương lai.

Vận trình tình cảm với những người đã có gia đình thì ổn định, những người độc thân có thể tìm thấy tình yêu của đời mình do có đào hoa vượng.

Màu sắc may mắn: màu đỏ. Hướng may mắn: hướng Nam.

Tuổi Hợi

Tuần mới có nhiều niềm vui mới, những dự định kinh doanh sắp tới thúc đẩy bạn mở rộng các mối quan hệ xã hội và tìm kiếm một người đồng hành thích hợp. Để thuyết phục được đối phương, bạn nên có một kế hoạch chi tiết, cụ thể và rõ ràng, chủ động trong những bước tiến đầu tiên, đặc biệt hãy làm rõ lợi nhuận và lợi ích giữa hai phía.



Người độc thân lúc này nên sẵn sàng mở lòng mình ra đón những điều tốt đẹp. Với những cặp đôi, đây sẽ là cơ hội để bạn có thể tạo dựng những kết nối vững chắc hơn với người ấy. Tận dụng những buổi hẹn ấm áp để cả hai có thể chia sẻ nhiều hơn về những khía cạnh mà bản thân ít bộc lộ nhé.

Màu sắc may mắn: màu trắng. Hướng may mắn: hướng Tây.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.