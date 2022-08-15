Tử vi thứ Ba 16/8/2022 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc tràn vào nhà, bạc vàng lấp đầy túi, Mão - Thìn làm ăn thất bát, tiền mất tật mang

Bên cạnh đó, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ ảm đạm không ngờ tới. Trong các cuộc mâu thuẫn, dù bản mệnh đã chủ động hoà giải nhưng đối phương cố chấp và không muốn làm hoà. Việc này không khỏi khiến bản mệnh cảm thấy đau lòng và tổn thương nặng nề.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy vận trình của người tuổi Tý sẽ diễn ra kém phần khả quan trong thứ ba này. Điềm báo có một vài chuyện rắc rối phát sinh do bất đồng quan điểm hoặc bị kẻ tiểu nhân gây hại. Tính cách thẳng thắn của con giáp này vô tình trở thành cơ hội tốt để kẻ xấu dễ dàng lợi dụng.

Tuy nhiên, bù lại cho con giáp này sẽ là vận trình tình cảm thì luôn ngập tràn hạnh phúc. Chuyện tình cảm đem lại nhiều niềm vui cho người trong cuộc, giúp bản mệnh có thêm sức mạnh vượt qua các khó khăn trong công việc.

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra không mấy suôn sẻ. Điềm báo có mâu thuẫn và bất đồng quan điểm với cấp trên, đồng nghiệp do ảnh hưởng của họa tiểu nhân đeo bám. Mỗi người nên hạ thấp cái tôi một chút để môi trường làm việc tập thể được thoải mái hơn.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trở nên khởi sắc và vô cùng thuận lợi. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để đón nhận vận may, tin vui trên con đường công danh sự nghiệp trong ngày hôm nay. Cách thể hiện năng lực tốt giúp bản mệnh có được sự tín nhiệm của cấp trên, cơ hội thăng tiến vì thế mà tăng cao đáng kể.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ thăng hoa. Cách nói chuyện khéo léo và tinh tế giúp người độc thân dễ chinh phục được những người xung quanh. Cuộc sống gia đình viên mãn, ấm êm trở thành ước muốn của không ít người.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khó khăn hơn trước. Nhiều vấn đề cùng lúc phát sinh khiến bản mệnh không kịp trở tay. Tuy nhiên, chỉ cần con giáp này giữ vững sự bình tĩnh, sự can đảm và niềm tin vào bản thân thì có thể vượt qua giai đoạn gian khó này. Trong quá trình làm việc, bạn cũng có thể xảy ra một vài tranh cãi hay bất đồng quan điểm với đồng nghiệp.

Vậy nên, kéo theo tài lộc sa sút rõ rệt. Tử vi khuyên bạn đừng nên đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến tài chính vào thời điểm này. Bạn nên bình tĩnh và xem xét mọi góc cạnh của vấn đề trước khi đưa ra sự lựa chọn thích hợp.

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ khó khăn hơn trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra bất ổn. Tâm trạng không tốt khiến con giáp này không thể tập trung hoàn toàn cho công việc. Bản mệnh nên học cách cân bằng tốt cảm xúc tránh để sự tiêu cực làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ xã giao.

Ngoài ra, Hỏa khắc Kim là dấu hiệu chứng tỏ mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia không quá tốt đẹp. Một vấn đề bất chợt nảy sinh khiến hai người đều cảm thấy buồn bực, khó thông cảm được cho đối phương. Đôi bên dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh.

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tỵ thiếu sự thoải mái. Điềm báo sẽ có mâu thuẫn và tranh chấp với cấp trên do bất đồng ý kiến trong quá trình làm việc. Điều nên làm lúc này là làm tốt nhiệm vụ của mình, không nói ra những điều thiếu suy nghĩ. Do đó, tài lộc không sáng. Con giáp này cần đề phòng trước những lời kêu gọi đầu tư, làm ăn chung.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên kém sắc hơn trước khá nhiều. Tình cảm có dấu hiệu rạn nứt, đổ vỡ do người trong cuộc thiếu sự chân thành và tin tưởng lẫn nhau. Người độc thân khó tìm được người phù hợp vì mải mê với công việc.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra vô cùng hanh thông và ngập tràn niềm vui. Tử vi dự báo con giáp này gặp nhiều vận may trong việc hợp tác, đầu tư. Mặc dù không tránh khỏi các khó khăn và sóng gió bất ngờ nhưng bằng sự linh hoạt mà tuổi Mão có thể giải quyết mọi chuyện êm xuôi.

Ngoài ra, chuyện tình cảm cũng khởi sắc không kém sự nghiệp. Chuyện tình yêu đôi lứa mang lại cho bản mệnh nhiều niềm vui và cảm xúc thăng hoa. Người độc thân sớm tìm được chân mệnh đời mình nhờ đào hoa vượng nâng đỡ.

Tuổi Mùi

Đúng thứ ba, người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều may mắn và tin vui liên tục. Nhờ có quý nhân chiếu mệnh mà các kế hoạch của con giáp này đều được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Dù không có khó khăn hay cản trở nào lớn nhưng tuổi Mùi cũng không nên chủ quan, làm việc lơ là.

Vận trình tình cảm của bản mệnh cũng trở nên hài hòa viên mãn. Đào hoa vượng đem đến cho con giáp này những phút giây bình yên, ngọt ngào cùng nửa kia của mình. Người độc thân nên mạnh dạn thể hiện tình cảm mới mong chinh phục được người trong lòng.

Đúng thứ ba, người tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều may mắn và tin vui liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thân diễn ra không dễ dành một chút nào. Sự bốc đồng gây ra cho con giáp này không ít điều phiền toái. Bản mệnh muốn đẩy nhanh các kế hoạch để sớm thu được thành tựu nhưng lại không có sự kỹ lưỡng, cẩn trọng trong cách làm nên khó tránh khỏi sai lầm ngoài ý muốn. Nguồn thu nhập có dấu hiệu bị chững lại do ảnh hưởng của công việc không thuận lợi.

Chuyện tình cảm thì cũng không mấy vui vẻ. Tình yêu chỉ đem đến cho con giáp này toàn những chuyện đau lòng, buồn phiền. Nhưng bản mệnh hãy cứ tin tưởng vào sự tốt đẹp trong tình yêu, nhân duyên tự sẽ tìm tới.

Tuổi Dậu

Hôm nay, sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều tài lộc không ngơi tay. Đây là cơ hội tốt để tuổi Dậu có bước tiến xa trên con đường công danh, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh. Bản mệnh cứ an tâm thể hiện năng lực bản thân, nhất định sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Tuy nhiên, vấn đề tình cảm lại đang gặp sóng gió. Chuyện tình yêu gặp nhiều trục trặc do điềm báo có người thứ ba phá hoại. Người độc thân khó bày tỏ cảm xúc trong lòng nên vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra suôn sẻ. Dường như, bạn có được tinh thần làm việc khá tốt trong ngày hôm nay, vì vậy mọi việc đều được bạn hoàn thành trước thời hạn mục tiêu công việc đã đặt ra. Cứ tiếp tục phát huy như hôm nay, chẳng mấy chốc bạn có thể thoải mái tận hưởng cuộc sống giàu sang.

Vận trình tình cảm cần tỉnh táo hơn. Người độc thân nên cố gắng giữ bình tĩnh, sự sáng suốt để đưa ra các quyết định quan trọng. Đừng để những lời ngon ngọt mê hoặc mình hay để người khác dụ dỗ.

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và viên mãn. Đây là cơ hội tốt để con giáp này thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Sự thể hiện tài tình giúp bản mệnh nhận được sự tín nhiệm của cấp trên, nhiều khả năng sẽ được cất nhắc lên những vị trí cao hơn.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có nhiều tin vui. Đi qua nhiều sóng gió, các cặp đôi lại thêm yêu thương và thấu hiểu nhau hơn. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân nhờ sự mai mối của người thân, họ hàng.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Hợi trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi và viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.