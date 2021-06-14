Đúng ngày mai, thứ Ba ngày 15/6: Khổ tận cam lai, 3 tuổi được Thần Tài độ vận, làm 1 được 10, hợp đồng 'béo bở' về tay

Tử vi hàng ngày 14/06/2021 05:56

Theo tử vi thứ Ba ngày 16/5, 3 con giáp may mắn sẽ được Thần Tài chấm tên sổ vàng, làm gì cũng như ý thuận lợi, được cấp trên để mắt trong công việc, kinh doanh làm 1 được 10 suôn sẻ bất ngờ.

 

Tuổi Tỵ

Những con giáp tuổi Tỵ được quý nhân phù trợ, theo tử vi thứ Ba ngày 15/6, bạn làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Nếu là người làm công ăn lương, sếp bắt đầu để mắt đến thành quả và hiệu quả công việc. Thời gian qua, tiểu nhân công sở thay nhau tranh công đoạt lợi nhưng bạn vẫn chăm chỉ làm việc. Điều đó khiến cấp trên bắt đầu mong muốn cất nhắc bạn trong các vị trí quan trọng.

Theo sách tử vi, bạn kiếm về nguồn tiền khủng, có thể là hoa hồng hợp đồng mới hoặc trúng số độc đắc giúp thay vận đổi đời trong nháy mắt. Vận tiền bạc của bạn trong ngày cũng thoải mái tiêu xài, không còn lâm vào cảnh nghèo khổ như trước đây.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sự cố gắng, nỗ lực của bạn đã được đồng nghiệp ghi nhận. Vì vậy trong ngày thứ Ba sẽ xuất hiện cơ hội mới do thần May mắn mang đến, bạn tha hồ thể hiện tài năng của mình mà không sợ bất cứ ai dòm ngó hay tìm cách hãm hại. Cũng từ đây, vận trình của bạn sẽ ngày một đi lên, thăng tiến không ngừng.

Đối với người kinh doanh, Cát tinh soi chiếu khiến cơ hội kiếm tiền thuận lợi hơn thời gian trước. Trong ngày thứ Ba, mọi hoạt động mua bán đều đắt đỏ, bạn bán hàng nhanh hơn thường ngày gấp bội, kiếm được lợi nhuận gấp 5, gấp 10. Tiếng lành đồn xa, khách hàng đến với bạn càng nhiều. Hãy nắm bắt cơ hội tốt, chăm chỉ hết sức để có được thành tựu mong muốn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Ngày thứ Ba, con giáp may mắn tuổi Hợi nhận được nhiều tin vui về đường tiền bạc lẫn công việc. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được tín hiệu mới may mắn hơn trong vận trình, hợp đồng mới về tay thành công tới tấp. Với những người đang tìm kiếm cơ hội việc làm, hãy nhanh chóng tận dụng ngày may mắn này để nộp hồ sơ hoặc tìm cơ hội chuyển việc mới vì bạn làm việc gì cũng sẽ thuận lợi. 

Trong chuyện tình cảm, bạn cũng có nhiều thời gian tìm hiểu nên cuộc sống bắt đầu thú vị hơn. Hãy mở lòng nhiều hơn để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời gian cuối ngày.

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Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo cho quý độc giả

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