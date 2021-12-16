Bầu sữa căng cứng tôi phải vắt bỏ đi, còn con mới sinh thì chẳng có để uống, cứ nghĩ đến con mà tôi ứa nước mắt đau khổ

Ngày biết tôi bỏ học vì có bầu, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bố tôi tức giận lắm nhưng không dám đánh con mà chỉ biết đấm vào ngực trách bản thân không biết dạy con.

Gia đình tôi rất khó khăn, để có tiền cho tôi vào đại học bố mẹ đã phải cầm cố sổ đỏ. Ngày nhập học, tôi hứa với bố mẹ là sẽ học thật tốt để kiếm tiền cho gia đình. Mẹ tôi đã rất tin tưởng vào lời hứa của con gái.

Thế nhưng học đến năm 3 thì tôi vướng vào tình yêu để rồi có bầu và con đường học bị đóng lại. Tôi đã không thực hiện được lời hứa của mình, lại còn làm khổ bố mẹ. Bị người yêu ruồng bỏ, tôi phải về nương tựa gia đình. Ngày biết tôi bỏ học vì có bầu, mẹ tôi đã khóc rất nhiều, bố tôi tức giận lắm nhưng không dám đánh con mà chỉ biết đấm thùm thụp vào ngực trách bản thân không biết dạy con. Tôi chỉ biết khóc hối hận mà không thể bao biện lời nào cho lỗi lầm của mình.

Bố mẹ nuôi 2 em ăn học, phải gánh thêm khoản lãi 3 triệu mỗi tháng do vay tiền cho tôi đi học, giờ lại phải nuôi mẹ con tôi nữa. Gia đình tôi ngày càng kiệt quệ, cứ thế này các em tôi phải bỏ học giữa chừng mất? Ngày tôi sinh con, thấy gia đình quá túng quẫn, người phụ nữ ở giường bên cạnh thương tình giới thiệu cho một công việc. Bác ấy nói là có cháu gái mới sinh con nhưng mẹ không cho bú, đang cần tìm một vú em, lương mỗi tháng 10 triệu.

Ảnh minh họa: Internet Với số tiền đó gia đình tôi sẽ bớt được gánh nặng và các em tôi vẫn tiếp tục được học. Không muốn suy nghĩ nhiều, tôi đã đồng ý ngay lập tức dù cho mẹ ngăn cản. Vậy là con tôi sinh được tròn 3 ngày, tôi đã để con lại cho bà ngoại nuôi, còn bản thân ra thành phố làm việc. Vợ chồng chủ nhà rất giàu có, chị vợ muốn giữ dáng nên không cho con bú sữa mẹ mà thuê người ngoài. Nhà đó có 2 người giúp việc nữa, tôi chỉ việc bế cậu chủ nhỏ. Một ngày tôi ăn 6 bữa để cho nhiều sữa và toàn có món ngon mà cả đời tôi chưa bao giờ được nhìn thấy. Vì được ăn uống đủ chất nên sữa tôi rất dạt dào, cậu chủ nhỏ bú không hết sữa, tôi phải vắt sữa bỏ đi. Mỗi khi ngồi nhìn bình sữa bỏ đi mà tôi không cầm được nước mắt. Trong khi con tôi ở nhà không có sữa mẹ để bú, thế mà tôi lại mang sữa cho chó nhà người ta uống. Tôi đúng là người mẹ tồi, không xứng làm mẹ. Tôi sợ sau này con lớn lên sẽ ghét bỏ mẹ, vì tiền mà cho con người ta bú sữa còn con đẻ thì bỏ rơi. Tôi rất muốn đưa con đến sống cùng nhưng không biết phải nói thế nào để cho chủ nhà đồng ý? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

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