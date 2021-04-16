Truyện cười Trạng Quỳnh: Trả nợ anh lái đò

Truyện cười 16/04/2021 09:01

Anh lái đò chèo mệt nghĩ, nhưng hả hê với số tiền lớn thu được của khách tò mò ra xem cồn cát, cho đến khi người ta biết là bị Quỳnh cho “quả lừa” thì mới vơi khách.

Quỳnh thường xuyên đi đò ngang nhưng đi khất chịu tiền. Thế rồi, từ ngày này qua ngày khác món nợ tích lại nhiều và khó trả. Lâu ngày không thấy  Quỳnh đến trả nên anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:

- Ừ, đợi đấy, cho hẹn thêm vài hôm nữa, tôi sẽ trả nợ đầy đủ.

Giữa sông có một cồn cát, bỗng dưng xuất hiện một cái nhà nhỏ, lợp lá gồi.

Theo lời đồn, đây là lầu yết thơ của Trạng. Vậy là mọi người tò mò rủ nhau đi xem.

Chỉ có mỗi con đường đò ngang để ra nơi cồn cát. Lúc đầu chỉ lưa thưa ít người nhưng sau đó đông hơn. Khi ra đến nơi, họ nhìn thấy có một cái biển đề mấy chữ bằng vôi trắng “Cha đứa nào kể với đứa nào”.

Tất nhiên khi về, gặp người khác hỏi thì ai cũng trả lời độc một câu:”Ra mà xem!”

Cũng có người tếu tán thêm: “Hay lắm, ra mà xem.”

Cứ thế, thiên  hạ lũ lượt kéo nhau ra xem  “lầu yết thơ của Trạng”.

Không chỉ là người trong làng mà còn có các làng lân cận, lan ra đến cả tổng.

Anh lái đò chèo mệt nghĩ, nhưng hả hê với số tiền lớn thu được của khách, cho đến khi người ta biết là bị Quỳnh cho “quả lừa” thì mới vơi khách.

Anh lái đò vãn việc, chợt nhớ món nợ của Quỳnh, mới đến hỏi.

Quỳnh mắng:

- Ai nợ nhà anh? Anh nợ ta thì có. Nhờ mẹo của ta mà anh vớ bở; ta chưa hỏi phần của ta đấy. Thôi ta cứ gửi lại đó mà trừ dần cho tiền đò sau này.

Anh lái đò chợt hiểu, cười sung sướng, rồi cám ơn Quỳnh rối rít.

Truyện cười Trạng Quỳnh: Trả nợ anh lái đò - Ảnh 1
Truyện cười Trạng Quỳnh: "Trả nợ anh lái đò"
Thí sinh Hoa hậu Đại sứ Nhân ái 2020 qua đời đột ngột: Người thân công bố cáo phó, nụ cười trên di ảnh khiến cộng đồng xót xa

Thí sinh Hoa hậu Đại sứ Nhân ái 2020 qua đời đột ngột: Người thân công bố cáo phó, nụ cười trên di ảnh khiến cộng đồng xót xa

Mới đây, thông tin thí sinh Hoa hậu Đại sứ Nhân ái 2020 - Phan Thuyền qua đời sau thời gian dài bị trầm cảm khiến nhiều người rơi nước mắt xót thương. Hiện tại, thông tin cáo phó về lễ tang của cô đã được gia đình công bố.

Xem thêm
Từ khóa:   truyện cười trạng quỳnh truyện cười hay truyện cười dân gian

TIN MỚI NHẤT

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Vương Nhất Bác đưa 5 công ty ra tòa, cuộc chiến bảo vệ danh tiếng nghệ sĩ gây chú ý

Sao quốc tế 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 8 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 24 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG