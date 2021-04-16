Anh lái đò chèo mệt nghĩ, nhưng hả hê với số tiền lớn thu được của khách tò mò ra xem cồn cát, cho đến khi người ta biết là bị Quỳnh cho “quả lừa” thì mới vơi khách.

Quỳnh thường xuyên đi đò ngang nhưng đi khất chịu tiền. Thế rồi, từ ngày này qua ngày khác món nợ tích lại nhiều và khó trả. Lâu ngày không thấy Quỳnh đến trả nên anh lái đò đến đòi, Quỳnh bảo:

- Ừ, đợi đấy, cho hẹn thêm vài hôm nữa, tôi sẽ trả nợ đầy đủ.

Giữa sông có một cồn cát, bỗng dưng xuất hiện một cái nhà nhỏ, lợp lá gồi.

Theo lời đồn, đây là lầu yết thơ của Trạng. Vậy là mọi người tò mò rủ nhau đi xem.

Chỉ có mỗi con đường đò ngang để ra nơi cồn cát. Lúc đầu chỉ lưa thưa ít người nhưng sau đó đông hơn. Khi ra đến nơi, họ nhìn thấy có một cái biển đề mấy chữ bằng vôi trắng “Cha đứa nào kể với đứa nào”.

Tất nhiên khi về, gặp người khác hỏi thì ai cũng trả lời độc một câu:”Ra mà xem!”

Cũng có người tếu tán thêm: “Hay lắm, ra mà xem.”

Cứ thế, thiên hạ lũ lượt kéo nhau ra xem “lầu yết thơ của Trạng”.

Không chỉ là người trong làng mà còn có các làng lân cận, lan ra đến cả tổng.

Anh lái đò chèo mệt nghĩ, nhưng hả hê với số tiền lớn thu được của khách, cho đến khi người ta biết là bị Quỳnh cho “quả lừa” thì mới vơi khách.

Anh lái đò vãn việc, chợt nhớ món nợ của Quỳnh, mới đến hỏi.

Quỳnh mắng:

- Ai nợ nhà anh? Anh nợ ta thì có. Nhờ mẹo của ta mà anh vớ bở; ta chưa hỏi phần của ta đấy. Thôi ta cứ gửi lại đó mà trừ dần cho tiền đò sau này.

Anh lái đò chợt hiểu, cười sung sướng, rồi cám ơn Quỳnh rối rít.

Truyện cười Trạng Quỳnh: "Trả nợ anh lái đò"

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