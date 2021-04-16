Truyện cười hay: Nghiệp vụ "chén gái"

Tôi tự tin chỉ số IQ của số zách của mình, hồi còn học phổ thông điểm toán không bao giờ dưới 9.

Sau một tuần chờ đợi, tôi muốn nghẹt thở khi sếp nhắn tin báo kết quả phỏng vấn: "Cậu lên nhận bài thi thể hiện chỉ số IQ nữa là xong, mọi cái đều ổn hết rồi.

- Nếu vượt qua kỳ sát hạch này thì cậu vào thẳng cơ quan làm trợ lý giám đốc.

Tôi vội vàng phóng lên gặp sếp nhận bài thi cuối cùng. Sếp nhìn tôi nói:

Tôi chỉ muốn được thể hiện ngay để sếp tin mình. Sếp đưa tôi ra quán bia hơi, sau đó gọi một cô gái nhan sắc xấu khỏi bàn, mặt to như bánh đa, có mụn ruồi ngay mép.

Cô ta ngồi đối diện với tôi. Sếp bảo:

- Nhiệm vụ của cậu là phải cưa đổ cô này trong 1 tuần.

Sếp kéo tôi ra góc quán nói nhỏ vào tai với giọng ra lệnh:

- Nếu "chén" được nó thì tốt, tuyển thẳng vào biên chế luôn!

Tưởng gì chứ chuyện này dễ ợt. Vì trước giờ cưa gái là nghiệp vụ của tôi. Tôi đã từng cưa mấy chục cô cùng khóa đại học dễ ợt. Thời nay, đàn bà con gái cứ có ăn là chết lăn chết lóc.

Vậy nên, tôi mời cô gái xấu xí kia đi ăn. Cô ta không ngần ngại gọi ngay ra một mâm đặc sản, ăn hết đĩa này tới đĩa kia làm tôi chóng mặt. Nhưng mà không sao, cứ ăn thoải mái đi rồi nhận lời yêu anh là được. Rồi anh sẽ mau chóng đá đít em như đá một con mèo hen thôi, đời anh từng đá bao nhiêu con xinh hơn em tỷ lần rồi.

Kinh nghiệm của thằng sát gái chính hiệu cho thấy, chỉ cần cho cô này ăn 3 bữa thì nhận lời yêu thôi.

Ấy thế mà oái oăm thay, cho cô ta ăn 10 bữa liền toàn đặc sản mà vẫn lắc đầu không yêu. Tôi đành sử dụng bí kíp cuối cùng, đó là quỳ xuống lạy cô ta nhận lời yêu như một ân huệ.

Cô gái xấu xí cười nhe nhởn:

- Có ba trăm lạng việc này mới xong!

Tôi chạy về nhà lấy sổ đỏ thế chấp cho cửa hàng cầm đồ vay 300 triệu đưa cho cô ta:

- Em nhận lời yêu anh nha!

Cầm trọn 300 triệu cho vào túi, cô ấy dặn cẩn thận:

- Anh cứ nói với sếp là đã chén được em rồi nha…

Thế cũng là rẻ chán, mất 300 triệu mà được vào biên chế thì quá hời, lại được làm trợ lý đặc biệt cho sếp nữa. Đầu tư ít mà hiệu quả cao. Khi yên vị tôi sẽ cưa hẳn một cô gái nhà giàu nhất thành phố này là được chứ gì.

Tôi cắp hồ sơ lên gặp sếp báo cáo kết quả thử thách chỉ số IQ:

-Thưa sếp vĩ đại, em đã chén được tôi ta rồi ạ!

Sếp vỗ tay phấn khởi:

- Hay lắm, cậu chén rồi thì phải cưới thôi. Cô ấy chính là trưởng phòng tổ chức của công ty đấy.