Những thủ thuật trang điểm giúp phụ nữ sở hữu vẻ đẹp trong sáng, trẻ ra cả chục tuổi

Trang điểm 22/01/2019 14:04

Nếu mong muốn sở hữu vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung hơn tuổi thật, phụ nữ nên áp dụng những bí quyết trang điểm sau đây của Boldsky.

Để lớp trang điểm trở nên hoàn hảo hơn, bạn cần phải biết cách sử dụng chính xác các món mỹ phẩm makeup. Bài viết sẽ hướng dẫn đến các bạn bí quyết trang điểm để vẻ ngoài trông trẻ ra đến 10 tuổi.

Quy trình trang điểm trẻ trung

Kem che khuyết điểm

Trước khi bắt đầu bất kỳ phương pháp trang điểm nào, bạn hãy sử dụng kem dưỡng ẩm. Loại mỹ phẩm này sẽ nuôi dưỡng và bảo vệ làn da trước mọi hóa chất hoặc các yếu tố khác từ môi trường. 

Sau đó, hãy sử dụng kem che khuyết điểm để che giấu đi bất kỳ nhược điểm, bọng mắt, đốm đen hay quầng thâm. Một điều cần nhớ là bạn không được thoa loại kem này lên toàn bộ khuôn mặt.

Đối với phong cách trang điểm trẻ trung, bạn có thể sử dụng kem che khuyết điểm dưỡng ẩm nhẹ.

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Kem che khuyết điểm sẽ giấu đi toàn bộ các đốm đen, vết thâm nhỏ giúp khuôn mặt hoàn hảo hơn - Ảnh: Internet

Kem nền 

Khi đã hoàn thành bước che khuyết điểm, hãy chuyển sang phấn/kem nền. Áp dụng lớp nền thật mờ, mỏng để giữ được vẻ tự nhiên. Bạn nên trộn kem nền với một ít kem BB để có được vẻ ngoài mềm mại, ẩm mịn.

Những thủ thuật trang điểm giúp phụ nữ sở hữu vẻ đẹp trong sáng, trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 2
Kem nền sẽ giúp da mặt đều màu, mịn màng và tăng độ săn chắc - Ảnh: Internet

Dùng phấn bột

Sau khi sử dụng phấn nền, hãy phủ lên khắp khuôn mặt một lớp phấn phủ nhẹ. Bước này không chỉ giúp khuôn mặt trông mịn màng hơn mà còn giữ lớp trang điểm không bị lem. Để có khuôn mặt tươi mới, hãy thoa phấn bột dọc theo đường viền hàm và quanh rìa trán.

Làm nổi bật gò má 

Bước tiếp theo là tập trung vào xương gò má. Để sở hữu vẻ ngoài trẻ trung và đáng yêu, hãy đánh má hồng thật nổi bật. 

Sử dụng phấn má hồng chấm từ xương gò má, dùng cọ tán đều phấn từ trung tâm lên đến tai. Sau khi hoàn thành, chuyển sang bước kẻ lông mày.

Những thủ thuật trang điểm giúp phụ nữ sở hữu vẻ đẹp trong sáng, trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 3
Làm nổi bật xương gò má với phấn bột hồng sẽ làm vẻ ngoài của phụ nữ trở nên rạng ngời, tươi tắn - Ảnh: Internet

Kẻ chân mày

Vì đang trang điểm theo phong cách trẻ trung, hãy đảm bảo rằng lông mày không rậm rạp hoặc quá sắc nét. Nếu có lông mày mỏng, hãy sử dụng mascara để làm cho chúng mịn màng và dày hơn. Sau đó, lấy một cây bút chì cùng màu vẽ xung quanh để tạo viền cho lông mày.

Nếu có lông mày dày, hãy bỏ qua phần mascara, chỉ cần sử dụng cọ để chuốt lại gọn gàng và điểm thêm một ít phấn màu là hoàn thành.

Phấn mắt 

Để trông trẻ trung nhất có thể, hãy sử dụng phấn mắt có màu thật tự nhiên và nhã nhặn.

Đối với mí mắt dưới, bạn nên dùng chì kẻ viền màu nâu, điều này sẽ làm đôi mắt trông to tròn và sáng hơn.

Những thủ thuật trang điểm giúp phụ nữ sở hữu vẻ đẹp trong sáng, trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 4
Màu mắt tươi, kẻ eyeliner mỏng sẽ mang đến sự tự nhiên - Ảnh: Internet

Son môi

Cuối cùng, đảm bảo rằng bạn sử dụng son dưỡng môi màu hồng hoặc son bóng để làm nổi bật đôi môi. Ngoài ra, bạn có thể chọn các màu son khác như cam san hô, cam đỏ, hồng cam... để tạo độ tươi tắn, sức sống cho khuôn mặt.

Những thủ thuật trang điểm giúp phụ nữ sở hữu vẻ đẹp trong sáng, trẻ ra cả chục tuổi - Ảnh 5
Son môi nên cùng tông với màu mắt và má hồng - Ảnh: Internet

Áp dụng những thủ thuật trang điểm trên, bạn sẽ trông vô cùng trẻ trung, tươi mới và rạng ngời hơn tuổi thật rất nhiều.

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