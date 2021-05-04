Mẹo hay giúp mọc lông mày nhanh, dày và đẹp

Do đó, mỗi ngày các chị em đều sử dụng kỹ thuật trang điểm để tô điểm cho hai hàng lông mày, song mỗi lần như vậy phải khéo léo, mất rất nhiều thời gian cũng như công sức. Chỉ cần “lỡ” kẻ lông hỏng thì sẽ phá vỡ hoàn toàn những nét thanh tú vốn có, khiến khuôn mặt già hơn tuổi và thiếu sức sống. Chính vì vậy, làm sao mọc lông mày nhanh, dày và đẹp là điều mà nhiều chị em quan tâm. Bài viết này sẽ hé lộ điều này cho các chị em biết nhé!

Cặp lông mày dày, đều là điều mà mọi phụ nữ luôn khao khát. Bởi đây là điểm nhấn, tôn lên đường nét và sắc sảo cho gương mặt. Hơn nữa, nó cũng là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thần thái trong những bức ảnh.

Lông mày đẹp phù hợp với khuôn mặt không chỉ nâng tầm nhìn, khiến cho toàn bộ vùng mắt nhìn rộng hơn, to hơn, sáng hơn và trẻ hơn. Mà nó còn có thể hài hòa được 4 ngũ quan còn lại đó là mũi, miệng, tai, trán. Lông mày dày, đẹp nhanh chóng cân bằng hình dạng và kích thước của mũi. Phần xương cằm cũng sắc nét, nổi bật. Đồng thời nó cũng giúp nâng tầm đường cong của đôi môi, ngay cả khi môi nhỏ và phẳng. Phần vầng trán cũng có sự thu hút đến kỳ lại, che đi phần nào nhược điểm của trán rộng. Có thể nói lông mày đẹp chính là một bộ phận tuyệt vời cứu cánh cho cả khuôn mặt.

Có lẽ, ban đầu phần lớn mọi người đều cho rằng trên khuôn mặt, đôi mắt là quan trọng nhất. Bởi mắt chính là “cửa sổ tâm hồn” của mỗi người. Nhưng thực chất thì lông mày mới là đặc điểm quan trọng nhất trên khuôn mặt của bạn. Đôi mắt chỉ xếp hàng thứ hai. Nguyên nhân là do chính lông mày mới là điểm nhấn, khiến bạn tập trung ánh nhìn vào đôi mắt của người đối diện.

Lông mày là điểm nhấn quan trọng trên khuôn mặt

Chính vì vậy mà các chuyên gia sắc đẹp thường ví von lông mày là “nóc nhà” của gương mặt. Một đôi lông mày đẹp, chuẩn, hài hòa với khuôn mặt có thể giúp chị em trông quyến rũ, thời thượng. Ngược lại nếu lông mày “lệch chuẩn” thì có thể tố cáo sự dữ tợn, già nua, khuôn mặt thiếu sức sống.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được sinh ra với lông mày hoàn hảo. Vì vậy để đạt được vẻ ngoài thẩm mỹ, lông mày sở hữu độ đậm vừa đủ, màu sắc hợp với màu tóc, màu da mà không muốn tìm các biện pháp như săm, cấy lông mày thì bạn hãy áp dụng các biện pháp từ thiên nhiên.

Các mẹo hay giúp mọc lông mày nhanh, dày

Ngoài yếu tố di truyền thì việc nhổ, tẩy lông nhiều hay sử dụng quá nhiều thuốc… cũng làm cho lông mày của bạn bị mỏng hơn. Bạn hãy áp dụng các biện pháp hiệu quả dưới đây để nhanh chóng phục hồi lại cặp lông mày đẹp như mơ ước.

Sử dụng nha đam dưỡng lông mày

Không chỉ nổi tiếng trong việc điều trị rụng tóc mà nha đam còn được xem như là kem dưỡng giúp mọc lông mày dày, đen và nhanh. Sở dĩ như vậy là do nha đam chứa lượng enzyme cao, giúp thúc đẩy tăng trưởng của đôi mày. Chất enzyme này có tên là lignin. Hiện nay chất này cũng là thành phần chính của rất nhiều loại kem dưỡng lông mày đang bán trên thị trường mỹ phẩm.

Nha đam có tác dụng dưỡng lông mày dày, mượt và đen hơn

Ngoài lignin nha đam còn chứa vitamin B12 và axit folic (folate) và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như canxi, kali, magie, natri, đồng, kẽm… các chất này đều tốt cho quá trình chuyển hóa, nuôi dưỡng các tác bào lông, tóc phát triển tốt.

Do đó, nếu bạn đang sở hữu cặp lông mày ngắn hoặc không có lông mày khiến cho cuộc sống thường buồn tẻ, khó xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh thì hãy dùng ngay nha đam thoa lên lông mày nhé! Bạn hãy lấy gel nha đam massage lên lông mày, để khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước lạnh. Gel nha đam giúp kích thích tuyến nang lông phát triển, thúc đẩy quá trình mọc lông mày nhanh hơn. Nếu bạn vô tình bị thương vùng da trong lúc tỉa, cạo lông mày thì bạn cũng có thể dùng nhựa nha đam để làm dịu vết thương đó.

Massage lông mày bằng tinh dầu vitamin E

Vitamin E là các hợp chất gồm tocopherol và tocotrienol có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển lông và tóc trên cơ thể con người. Theo đó, loại vitamin này giúp tăng cường tuần hoàn máu bằng cách gia tăng lượng oxy đưa vào cơ thể giúp cho tóc và lông mày mọc lên dày hơn. Bên cạnh đó, vitamin E còn giúp bảo vệ tế bào tóc khỏi sự phá hủy DNA, giảm sự gãy rụng lông mày.

Lông mày trở nên dày đều và đẹp hơn khi dùng vitamin E dưỡng hàng ngày

Chính vì vậy, hàng ngày bạn hãy lấy một viên nang vitamin E rồi bóc ra, thoa lên lông mày rồi massage nhẹ nhàng. Để qua đêm và rửa mặt sạch vào sáng hôm sau. Chỉ sau vài lần thực hiện bạn sẽ thấy lông mày nhanh mọc cũng như làm chắc khỏe nang lông.

Bên cạnh đó, bạn cũng hãy ăn thêm các loại thực phẩm giàu vitamin này trong đậu, dầu hạnh nhân, quả bơ, rau lá xanh và các loại hạt. Cơ thể được bổ sung đủ vitamin E thông qua bữa ăn hàng ngày cũng góp phần hỗ trợ nuôi dưỡng bộ phận lông và tóc trở nên mượt, đen và dày hơn.

Dưỡng lông mày bằng sữa tươi

Nếu bạn vẫn chưa biết làm sao với phần lông mày thưa thớt khiến khuôn mặt kém sắc thì hãy dùng ngay sữa tươi để dưỡng nhé! Bởi sữa tươi chứa nhiều vitamin, protein và các enzym thiết yếu giúp lông mày mọc nhanh và chắc khỏe. Chỉ với một thao tác đơn giản chính là thoa sữa tươi lên lông mày mỗi ngày bạn sẽ nhận được một kết quả đáng kinh ngạc. Lông mày sẽ nhanh chóng mọc dày lên một cách tự nhiên. Trước khi đi ngủ, bạn hãy thoa đều sữa tươi lên cặp lông mày, để qua đêm đến sáng thì rửa lại bằng nước sạch.

Sữa tươi giúp nuôi dưỡng nang lông khỏe mạnh, lông mày dày và đẹp hơn

Kiên trì thực hiện, bạn sẽ sớm có được lông mày dày và đẹp như ý muốn. Hàng lông mày đẹp không chỉ đem đến sắc đẹp, quyến rũ mà còn đem lại nhiều sự may mắn trong cuộc sống.

Nếu không thích dùng sữa tươi thì bạn có thể chuyển qua việc dưỡng lông mày bằng dầu oliu, cũng mang lại hiệu quả vô cùng tốt. Dầu oliu chứa nhiều loại polyphenol khác nhau như phenol đơn giản, tecpen, flavon, axit hydroxycinnamic. Chúng đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ là chất chống oxy hóa, dưỡng da, nuôi dưỡng nang lông khỏe mạnh.

Bên cạnh đó, dầu oliu còn chứa các thành phần chất béo được cấu tạo từ axit oleic và axit béo omega-6 và omega-3, vitamin E và K. Những chất này giúp nuôi dưỡng lông mày khỏe, hạn chế bị rụng. Chính vì thế, mà dầu oliu được cho là nguyên liệu cực kỳ tốt để chăm sóc, giúp bạn nuôi dưỡng một đôi lông mày hoàn hảo, tôn lên được những đường nét sắc sảo của khuôn mặt.

Dầu oliu cũng có tác dụng dưỡng lông mày trở nên dày dặn và đẹp hơn

Bạn hãy dùng tăm bông hoặc dùng tay thoa trực tiếp dầu oliu lên lông mày massage nhẹ nhàng. Sau đó để qua đêm rồi rửa sạch bằng sữa rửa mặt và nước. Lặp lại mỗi ngày để có kết quả tốt nhất.

Chân mày được xem là điểm nhấn quan trọng trên khuôn mặt, để có thể thu hút được tất cả ánh nhìn của mọi người thì việc chăm sóc và dưỡng bộ phận này là điều rất cần thiết. Vì vậy, để có một đôi lông mày dày, rậm và đẹp tự nhiên nhất có thể, bạn hãy dành ra ít thời gian kiên trì thực hiện những cách trên nhé!