Kiểu tóc giúp nâng cấp visual giúp nàng 'ăn gian' chục tuổi vào mùa hè 2023

Trang điểm 23/07/2023 05:00

Để thổi làn gió mới vào phong cách ngày hè, chị em đừng bỏ qua những kiểu tóc tết đáng yêu này nhé.

Các kiểu tóc tết phá cách hiện đại này còn khiến phái đẹp trông trẻ trung, năng động và quyến rũ cực kì. Đây đều là những điểm cộng mà không phải kiểu tóc nào cũng có thể làm được. Để thổi làn gió mới vào phong cách ngày hè, chị em đừng bỏ qua những kiểu tóc tết đáng yêu này nhé.

Kết hợp với tóc mái bay

Bạn nên tạo múi tết lỏng tay, dùng thêm phụ kiện như khăn lụa, nơ buộc để tạo điểm nhấn.

Kiểu tóc giúp nâng cấp visual giúp nàng 'ăn gian' chục tuổi vào mùa hè 2023 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kết hợp với màu nhuộm cá tính

Kiểu tóc tết hai bên trông hiện đại, cá tính hơn khi kết hợp với các màu nhuộm nổi bật như bạch kim, vàng rêu, xanh đen...

Kiểu tóc giúp nâng cấp visual giúp nàng 'ăn gian' chục tuổi vào mùa hè 2023 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóc tết lọn hai bên mai

Với độ dài tóc chấm vai, bạn có thể thử kiểu tết lọn hai bên kết hợp với mái bằng hoặc mái dài để 'ăn gian' tuổi.

Kiểu tóc giúp nâng cấp visual giúp nàng 'ăn gian' chục tuổi vào mùa hè 2023 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tết tóc 2 bên kiểu Hàn Quốc

Tóc tết 2 bên là một kiểu tóc khá phổ biến và rất được các cô nàng Hàn Quốc ưa chuộng nhờ vẻ ngọt ngào, dễ thương, phù hợp với cả tóc ngắn lẫn tóc dài đặc biệt là khả năng “hack tuổi” siêu đỉnh. Muốn học cách thắt bím tóc 2 bên Hàn Quốc vừa đơn giản lại xinh đẹp.

Kiểu tóc giúp nâng cấp visual giúp nàng 'ăn gian' chục tuổi vào mùa hè 2023 - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tết tóc xương cá hai bên

Kiểu tết tóc xương cá 2 bên vừa tạo nên vẻ thu hút và nên thơ cho các cô nàng, mẫu tóc này phù hợp với những cô nàng thích sự tinh tế và thanh lịch.

Kiểu tóc giúp nâng cấp visual giúp nàng 'ăn gian' chục tuổi vào mùa hè 2023 - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Tết tóc hai bên kiểu Pháp

Kiểu tóc tết hai bên kiểu Pháp là sự lựa chọn lý tưởng cho những cô nàng năng động và cá tính mạnh mẽ. Kiểu tóc này cũng phù hợp với các cô gái có ngoại hình đáng yêu, mặt tròn to hay trái xoan phù hợp. Các bạn có thể thực hiện kiểu tết tóc kiểu Pháp.

Kiểu tóc giúp nâng cấp visual giúp nàng 'ăn gian' chục tuổi vào mùa hè 2023 - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Tóc tết boho

Kiểu tóc giúp nâng cấp visual giúp nàng 'ăn gian' chục tuổi vào mùa hè 2023 - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Kiểu tóc tết thấp hai bên với múi tết lỏng tay giúp tăng độ phồng cho tóc, phù hợp với những nàng tóc chất tóc mỏng. Nên sử dụng thêm phụ kiện như nơ buộc, khăn lụa để tạo điểm nhấn.

 

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Từ khóa:   tóc tóc tết kiểu tóc

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