Hướng dẫn vẽ chân mày cho người mới bắt đầu

Vẽ chân mày nhìn thì tưởng đơn giản nhưng lại không hề dễ cho những người mới học trang điểm. Mong muốn có một chân mày đẹp như minh tinh nhưng sau khi tự vẽ xong lại thấy mình giống như trong một nhân vật hoạt hình là tình trạng xảy ra với không ít người. Hãy tìm hiểu những hướng dẫn vẽ chân mày cơ bản trong bài viết sau để có thể tự tin sở hữu những bộ lông mày thật ưng ý cho mình.

Chọn dáng lông mày phù hợp với khuôn mặt là bước đầu tiên và quan trọng. Hãy suy nghĩ về việc bạn thích dáng lông mày thẳng hay lông mày cong lá liễu hoặc cong nhẹ nhàng như dáng lông mày bình thường bạn đang có. Hình dáng lông mày sẽ đóng vai trò rất lớn trong việc “tạo hình” của bạn. Những kiểu lông mày cơ bản và phổ biến nhất như sau:

Lông mày giúp định hình khuôn mặt và thần thái của người phụ nữ. Khi thay đổi kiểu lông mày, gương mặt có thể trở nên “hung dữ” hoặc “hiền” hơn. Bên cạnh đó, lông mày giúp cho khuôn mặt được trang điểm một cách hài hòa tổng thể. Thử tưởng tượng bạn tô son rất đẹp, đánh phấn rất mịn, mắt kẻ rất xinh, thế nhưng chân mày lại mờ tịt thì mọi công sức trang điểm trở về con số không.

Lông mày thẳng: Kiểu lông mày thẳng này bắt nguồn từ Hàn Quốc và đã nhanh chóng trở thành một trong những xu hướng lông mày hot nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, dáng lông mày này chỉ phù hợp với khuôn mặt dài hoặc trái xoan, không hợp với tất cả mọi khuôn mặt.

Kiểu chân mày ngang Hàn Quốc phù hợp với khuôn mặt dài hoặc trái xoan - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày có dáng cong nhẹ: Không hot bằng kiểu lông mày thẳng nhưng dáng lông mày này dễ hài hòa với hầu hết các khuôn mặt, giúp cho khuôn mặt có nét trẻ trung và nữ tính hơn. Đặc biệt, nếu bạn có khuôn mặt hơi vuông thì kiểu lông mày sẽ giúp làm mềm mại các góc cạnh.

Dáng lông mày cong nhẹ phù hợp với nhiều khuôn mặt - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày cong lá liễu: mang đến một cái đẹp cổ điển và nữ tính. Tuy nhiên, kiểu vẽ dáng lông mày này giờ đã không còn kẻ cao vút như trong những năm thập niên 90 của thế kỷ trước. Giờ đây, chị em vẽ kiểu này sẽ hạ thấp góc cong, tạo cảm giác nhẹ nhàng và hiền hòa hơn. Kiểu lông mày này thường dành cho chị em có khuôn mặt trái tim hoặc mặt tròn.

Lông mày cong lá liễu - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2 – Chọn màu chì vẽ chân mày phù hợp với màu tóc

Trong những cách vẽ lông mày đẹp tại nhà, việc chọn đúng màu chì là vô cùng cần thiết. Hầu hết người châu Á đều có tóc màu đen nhưng không có nghĩa là bạn cũng chọn màu chì kẻ lông mày đồng màu. Việc vẽ lông mày đen thui sẽ khiến bạn trông như nhân vật hoạt hình hoặc “diễn viên tuồng”. Hãy chọn màu cùng tông đen nhưng có gam nhẹ nhàng hơn như đen khói, xám khói, xám tro, xám đen hoặc nâu đậm.

Bước 3 – Bắt đầu vẽ từ trung tâm (phần giữa lông mày)

Sai lầm của hầu hết người mới học là thường bắt đầu từ đầu lông mày (gần sống mũi) và kéo đến hết chân mày. Vẽ như vậy sẽ khiến cho lông mày mất tự nhiên và rất cứng nhắc. Thay vì thế, nếu bạn đang vẽ chân mày ở tông màu nâu, vậy hãy bắt đầu bằng màu nâu đậm ở giữa lông mày rồi tản sang hai bên. Lúc này, màu chì sẽ nhạt dần ở hai bên (do lông mày ở đầu và cuối chân mày sẽ thưa hơn).

Nếu bạn chỉ có một cái bút kẻ lông mày, vậy hãy thay đổi bằng việc ấn nhẹ hơn khi vẽ sang hai bên. Ngoài ra, bạn không nên kéo thành một nét dài mà hãy phẩy từng nét như vẽ lông vũ, lông mày sẽ trở nên tự nhiên hơn rất nhiều.

Bước 4 – Chuốt lông mày cho đều màu

Ở bước này, bạn cần dùng cọ trang điểm chuốt nhẹ dọc chân mày để xóa bỏ đi những đường kẻ cứng nhắc trên lông mày.

Cách vẽ chân mày ngang cho người mới học

Dụng cụ chuẩn bị gồm có: Cọ chải và chì kẻ lông mày. Cách vẽ chân mày Hàn Quốc được thực hiện như sau:

Bước 1 - Cách vẽ khung chân mày ngang

Xác định 3 điểm A, B, C trên lông mày.

Điểm A: kéo thẳng từ cánh mũi lên trán và cắt ngang khóe mắt.

Điểm B: dóng đường thẳng song song với đường thẳng đi qua điểm A, cắt qua điểm cong nhất của lông mày.

Điểm C: dóng đường thẳng đi qua điểm A, cắt qua cánh mũi và đuôi mắt.

Xác định ba điểm A,B,C để tạo dáng cho lông mày - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2 – Vẽ khung định hình

Sau khi đã xác định xong 3 điểm quan trọng, dùng chì kẻ lông mày dựng khung viền lông mày ngang (theo đường thẳng D).

Tiếp tục dùng chì vẽ hết khuôn mày.

Dùng chì kẻ mày tô hết phần khung mới vẽ ở bước một - Ảnh minh họa: Internet

Bước 3 – Chuốt lông mày để đánh đều màu

Dùng cọ chải lông mày chuốt nhẹ xuôi từ trong sống mũi ra hết cuối chân mày. Điều này sẽ giúp cho màu trên lông mày đều và tự nhiên hơn.

Dùng cọ chuốt lông mày giúp màu trên lông mày đều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Cách vẽ chân mày cong

Các bước thực hiện tương tự như trên, chỉ khác là khi vẽ khung viền thì không ướm theo đường thẳng D mà vẽ cong tự nhiên theo dáng lông mày. Ngoài ra, chú ý không để phần cuối lông mày thấp hơn phần đầu, nếu không mắt bạn trông sẽ rủ xuống và nhìn già hơn.

Chọn đúng kiểu lông mày, màu vẽ hài hòa với màu tóc và thực hành thật nhiều là những yếu tố quyết định một bộ lông mày đẹp. Hy vọng những hướng dẫn vẽ chân mày trên đây sẽ giúp cho những bạn mới học trang điểm nhanh chóng có một đôi lông mày đẹp như mong muốn.