Để son cả ngày không trôi, trước khi đánh son 15 phút bôi thứ này lên môi

Trang điểm 21/02/2017 14:29

Để son môi lâu trôi, bạn có thể áp dụng những mẹo trang điểm cực hay sau.

Xu hướng trang điểm tông lì lâu trôi chưa bao giờ là lỗi thời. Các nhà sản xuất ngày càng cho ra đời nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu giữ lớp trang điểm bền đẹp suốt cả  ngày kể cả khi bạn khóc hay đổ mồ hôi. Từ mascara, son môi, phấn nền cho đến màu mắt, chúng đều có loại long-lasting để đáp ứng nhu cầu của các cô gái.

Tuy nhiên để son có màu lì, lâu trôi, một số nhà sản xuất đã cho thêm nhiều chì vào sản phẩm. Chì giúp giữ màu son nhưng cũng làm cho môi bị thâm và không tốt cho cơ thể. Thay vì chọn những loại son như vậy, bạn nên tham khảo một số mẹo nhỏ sau để giúp son lâu trôi hơn.

1. Dùng phấn bột hoặc phấn rôm

Phấn bột hoặc phấn rôm đều có đặc điểm là cấu tạo từ những hạt phấn siêu nhỏ và mịn. Do đó nó có thể bám đều vào các rãnh môi và đóng vai trò như một lớp liên kết, hút phần dầu thừa trong son. Do đó nó giúp son vừa lì hơn vừa bền lâu trên môi. Tuy nhiên bạn nên dùng phấn bột vì nó có màu không quá trắng, màu nude tiệp với da vì thế không làm đổi màu son. Phấn rôm cũng có thể sử dụng nhưng nó có thể khiến màu môi sáng hơn màu gốc. Do đó bạn nên cân nhắc khi dùng.

Cách dùng: Trước khi đánh son, bạn phủ một miếng khăn giấy thật mỏng lên môi sau đó quét phấn bột lên, để 2 phút rồi đánh son như bình thường.

2. Dùng kem lótKem lót không chỉ dùng cho da mặt, làm nhỏ lỗ chân lông và khiến lớp nền đều màu hơn mà nó còn giúp son môi bền màu. Vì thế trước khi đánh son, bạn có thể thoa một chút kem lót mỏng lên môi. Tuy nhiên vì một số loại kem lót có chứa dưỡng chất nên bạn không nên thoa quá nhiều, sẽ làm trôi son.

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng những loại son lót chuyên dụng, chúng có tác dụng gần như son dưỡng, làm mềm môi, che phủ khuyết điểm và còn giữ son lâu trôi.

3. Tẩy tế bào chết với nguyên liệu tự nhiên

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Một đôi môi đầy tế bào chết sẽ không thể giữ son bền màu, khi đó bạn cần tẩy tế bào chết cho môi trước khi đánh son. Với những sản phẩm tẩy tế bào chết có sẵn trên thị trường hoặc đơn giản hơn là tự làm ở nhà theo công thức dưới đây.

Nguyên liệu:

- Mật ong

- Đường cát

- Chanh

Cách làm:

Trộn đường và mật ong theo tỷ lệ 50:50 rồi vắt thêm 1 chút nước cốt chanh. Massage đều hỗn hợp lên môi rồi  Trộn các nguyên liệu với nhau, thoa và massage nhẹ nhàng cho đến khi các tế bào chết bong ra rồi rửa nhẹ nhàng với nước.

Chanh: Chứa axit nhẹ giúp làm sáng môi, tẩy tế bào chết

Đường: Nguyên liệu tẩy tế bào chết dạng vật lý, lấy đi tế bào chết nhẹ nhàng và làm mềm môi

Mật ong: Kháng khuẩn và giữ ẩm môi

(Nguồn: Home Remedies)

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Từ khóa:   son môi

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