1. Dùng phấn bột hoặc phấn rôm

Phấn bột hoặc phấn rôm đều có đặc điểm là cấu tạo từ những hạt phấn siêu nhỏ và mịn. Do đó nó có thể bám đều vào các rãnh môi và đóng vai trò như một lớp liên kết, hút phần dầu thừa trong son. Do đó nó giúp son vừa lì hơn vừa bền lâu trên môi. Tuy nhiên bạn nên dùng phấn bột vì nó có màu không quá trắng, màu nude tiệp với da vì thế không làm đổi màu son. Phấn rôm cũng có thể sử dụng nhưng nó có thể khiến màu môi sáng hơn màu gốc. Do đó bạn nên cân nhắc khi dùng.