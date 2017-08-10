Cách trang điểm tự nhiên đi dự tiệc đẹp nhất

Đây là bước cơ bản và bắt buộc các bạn phải làm: Làm sạch mặt, loại bỏ da chết, dùng nước hoa hồng để se khít lỗ chân lông, cấp nước và cân bằng độ pH cho da, cuối cùng dùng kem dưỡng để khóa ẩm.

Sử dụng kem che khuyết điểm để có làn da trắng mịn, căng tràn sức sống, xóa đi vết thâm mắt, bọng mắt hay những vết mụn, sẹo thâm đáng ghét trên khuôn mặt. Hơn nữa khi sử dụng kem che khuyết điểm trước lớp kem nền giúp bạn chỉ cần sử dụng một chút kem nền là đã che phủ tốt được toàn bộ khuôn mặt rồi, không để tình trạng mặt nặng một lớp kem nền.

Không thể bỏ qua kem lót, giúp bảo vệ da không trực tiếp tiếp xúc với các lớp phấn phía trên đồng thời kiềm dầu, giúp lớp trang điểm lâu trôi, mang đến hình ảnh xinh đẹp, tinh tế tự nhiên cho bạn trong suốt thời gian dự tiệc.

Với những ai bị thâm mắt quá rõ, có thể dùng son màu hồng hoặc cam bôi vào khu vực đó rồi mới đến lớp kem nền đề che phủ hiệu quả.

Cách trang điểm tự nhiên đi dự tiệc không thể bỏ qua lớp nền

Dùng kem, phấn nền giúp làn da mịn màng, căng, giúp làn da bạn trông sáng và thu hút nhất, chưa kể lớp nền còn giúp da bạn ăn phấn hơn. Nó thực sự quan trọng khi mà bạn đang cần một hình ảnh xinh đẹp để dự tiệc, tuy nhiên không nên dùng quá nhiều sẽ bị lộ trang điểm đậm và kỹ vì bạn đang hướng tới cách trang điểm tự nhiên. Chú ý khi sử dụng kem nền cho da mặt đừng bỏ qua khu vực cổ và chân tay, các khu vực khá lộ và dễ bị so sánh khi khác tông màu da của bạn.

Đánh phấn phủ với cách trang điểm tự nhiên đi dự tiệc là không thể bỏ qua

Phấn phủ cũng là một bước cho làn da của bạn thêm mềm mại, láng mịn, nó giúp bảo vệ lớp phấn nền và cũng có tác dụng kiềm dầu cho khuôn mặt, không để da bị tình trạng bóng nhẫy, hình ảnh xấu cho bạn trong suốt thời gian dự tiệc.

Kẻ lông mày bằng bột tán là gợi ý hay khi bạn muốn trang điểm tự nhiên đi tự tiệc

Tùy theo màu tóc mà các bạn nên chọn màu lông mày phù hợp nhất, tuy nhiên hai gợi ý hàng đầu là màu nâu và đen. Có thể dùng bột tán hoặc chì kẻ mày, khi kẻ xong nên dùng đầu chải để tán phấn và chì trên lông mày được đều và trông tự nhiên hơn.

Trang điểm mắt với phong cách trang điểm tự nhiên đi dự tiệc

Trước khi trang điểm mắt nên dùng kem nền và kem lót cho mắt, đặc biệt với bạn nào da dầu thì không thể bỏ qua kem lót được. Tiến hành trang điểm bầu mắt với lớp phấn mắt màu nâu nhạt, nâu ánh vàng, sau đó nhấn mắt bằng lớp phấn màu khói ở 2/3 bầu mắt dưới.

Sau đó các bạn tiến hành kẻ mắt đường mỏng ở mí trên, không cần phải kẻ dày và đậm sẽ mang cảm giác già và dữ, mí dưới các bạn kẻ ở 1/3 đường phía đuôi mắt là đủ, có thể sử dụng thêm phấn sáng ở mí mắt dưới tạo hiệu ứng mắt thêm sáng và to tròn. Có thể gắn mi giả cho mi thêm dày và cong, giúp đôi mắt thêm đẹp và sâu rồi chuốt mascara.

Cách trang điểm tự nhiên đi dự tiệc nên chọn phấn má hồng

Phấn má màu hồng hoặc màu cam đánh phần gò má giúp khuôn mặt thêm hồng hào, ửng hồng nhẹ và có nét khỏe mạnh tự nhiên.

Cách trang điểm tự nhiên đi dự tiệc với màu son

Để tạo liên kết giữa phấn má và phấn mắt, đồng thời đang hướng đến vẻ đẹp tự nhiên nên các bạn chọn son màu hồng, màu nude hoặc cam nhé. Trước khi tô, có thể dùng son dưỡng cũng như chì kẻ môi tạo viền trước cho một bờ môi mọng, tươi tắn và đầy quyến rũ. Có thể dùng thêm một lớp son bóng sau khi tô sơn cho bờ môi thêm hấp dẫn.

Các bạn thấy đấy chỉ sau một số bước đơn giản với cách trang điểm tự nhiên đi tự tiệc là các bạn đã có một ngoại hình đẹp lung linh, ưa nhìn, hấp dẫn ánh mắt của người đối diện rồi đấy. Chúc các chị em áp dụng thành công, thật xinh đẹp mỗi khi đi dự tiệc nhé.