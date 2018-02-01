Bí kíp trang điểm nhanh ngày Tết cực tiết kiệm thời gian cho các nàng tha hồ xinh xắn nổi bật

Trang điểm, make up xinh tươi là t? vi ệc không thể thiếu của nhiều chị em, nhất là vào dịp Tết đến Xuân về đang đến gần như bây giờ. Nhưng việc trang điểm kỹ càng quá thì lại mất rất nhiều công sức, cầu kỳ, thời gian thêm nữa là không phải chị em nào cũng rành trang điểm, hoặc chỉ muốn trang điểm tự nhiên ngày Tết mà thôi thì làm thế nào giờ? Không phải lo lắng quá đâu, đã có ngay bí kíp trang điểm nhanh ngày Tết cực đơn giản bỏ túi cho các chị em đây rồi.

Thông thường trước khi trang điểm, các chị em đều phải tiến hành làm sạch da mặt thông qua các bước là rửa mặt bằng sữa rửa mặt, rồi dùng nước hoa hồng để làm sạch sâu và khít lỗ chân lông, thêm bước sữa dưỡng để da không bị khô, như thế phải qua hẳn 3 bước, mỗi bước đã là 5-10 phút rồi. Thay vì ba bước thế này, các chị em hoàn toàn có thể làm sạch nhanh mặt bằng nước muối ấm pha loãng, thấm bông tẩy trang rồi lau sạch mặt, vừa giúp mặt sạch bã nhờn, bụi bẩn, cấp nước đồng thời diệt khuẩn nhẹ giúp da giảm bớt các vi khuẩn gây mụn, tránh tình trạng mụn nở hoa trên mặt.

Học cách trang điểm nhanh ngày Tết: Tận dụng kem nền BB

Sau bước làm sạch, thoa sữa dưỡng, thì các chị em sẽ tiến hành thoa kem lót, kem chống nắng, kem nền, kem che khuyết điểm rồi mới đến phấn phủ. Mất thời gian thật sự đúng không? Nếu đang vội thì các chị em chỉ cần tán nhanh kem chống nắng (có thể thay cho kem lót) rồi dùng đến kem nền BB. Nếu kem nền kiêm luôn tác dụng kem chống nắng thì các chị em có thể dùng trực tiếp kem nền BB được luôn. Hiện nay, mỹ phẩm các hãng luôn được cải tiến nên độ che phủ của kem nền ngày càng được cải thiện, nếu không yêu cầu quá cao thì các chị em hoàn toàn có thể chỉ cần dùng kem nền rồi sử dụng phấn phủ là đã có làn da tự nhiên đẹp tự nhiên, không còn dấu hiệu của thâm, mụn nữa rồi. Hơn nữa, việc sử dụng một lớp kem thay vì nhiều lớp khác nhau như liệt kê ở trên cũng giúp làn da đỡ bị bí, "ngộp thở" hay dày lên từng lớp phấn trên mặt đấy chị em ạ.

Mẹo trang điểm nhanh ngày Tết: Không tập trung trang điểm mắt nhiều



Chỉ cần kẻ lông mày và kẻ mắt là đã tạo nét khuôn mặt đẹp cho chị em. Ảnh: Internet

Các chị em chỉ cần kẻ lông mày và kẻ viền mắt là đã quá đủ tạo sắc nét cho khuôn mặt rồi, không cần phải tập trung quá nhiều vào trang điểm bầu mắt, hay gắn mi giả cầu kỳ đâu. Hơn nữa, với các chị em chuộng trang điểm tự nhiên, đơn giản ngày Tết thì bỏ qua phần trang điểm mắt cũng hợp lý. Nó cũng cần nhiều kỹ thuật hơn nên cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn để thực hiện, nếu không quen tay khi gắn mi giả cũng sẽ có nhiều đau đớn đấy. Đơn giản, kẻ mắt, kẻ lông mày, có thể bấm mi rồi chuốt mascara cho lông mi đậm và dài hơn cũng được nhé.

Chú ý: Khi kẻ lông mày và kẻ mắt thì nên dùng chì nhé, nếu có hỏng sẽ dễ dàng chỉnh sửa được hơn. Nhiều chị em chuộng kẻ mắt bằng gel hoặc bút nước nhưng nếu có lỡ tay thì tốn công tẩy và mất thời gian hơn.

Muốn make up nhanh ngày Tết: Tận dụng son môi thay cho phấn má

Thực tế thì phấn má là lớp ngoài cùng trang điểm nên cũng rất dễ bay đi chỉ một thời gian ngắn sau trang điểm. Do vậy, vừa tiết kiệm tiền, vừa tiết kiệm thời gian, tận dụng luôn son môi tán nhẹ trên gò má là đã xong má hồng tươi tắn rồi.



Tận dụng son môi trang điểm nhanh ngày Tết. Ảnh: Internet

Chú ý: Nếu quá vội không kịp tô môi cẩn thận, sợ dính viền thì các bạn có thể dùng son tint trang điểm lòng môi cực xinh lại hợp thời trang nhé.

Để lớp trang điểm lâu trôi, tiết kiệm thời gian trang điểm lại thì đừng quên xịt khoáng

Việc bay phấn sau một thời gian khiến lớp trang điểm nhạt màu nên các chị em đều phải đi dặm lại phấn lại nhiều lần. Để tiết kiệm thời gian cũng như giúp lớp trang điểm nhanh ngày Tết tự nhiên, bền nhất thì đừng quên xịt khoáng cấp ẩm, giúp da tránh bị mốc và bay phấn nhé.

Áp dụng các bí kíp trang điểm nhanh ngày Tết chắc chắn sẽ giúp chị em chẳng cần cao siêu cầu kỳ mà đã tự make up cho bản thân tươi tắn, tự nhiên trong những ngày đầu năm mới rồi. Chúc các chị em luôn xinh đẹp, rạng rỡ nhất dịp Tết Nguyên đán 2018 này cũng như có những giây phút vui vẻ, bình an, nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè nhé.