6 bí quyết makeup đơn giản giúp phụ nữ che giấu khuyết điểm, 'lên đời' nhan sắc trong tích tắc

Brightside đã thu thập 6 thủ thuật trang điểm đơn giản nhưng vô cùng hữu ích trong việc che giấu khuyết điểm, mang đến cho phụ nữ hiệu quả makeup cao hơn.
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Có rất nhiều mánh khóe trang điểm được các chuyên gia makeup áp dụng nhằm đạt được hiệu quả cao, đồng thời rút ngắn thời gian cũng như độ khó mỗi khi thực hiện. Và dưới đây là 6 bí quyết trang điểm cực kỳ bổ ích đối với mọi phụ nữ.
1. Sử dụng kem che khuyết điểm theo hình tam giác
2. Làm mờ đôi môi để giữ màu son lâu trôi
3. Sử dụng son môi màu đỏ làm mờ quầng thâm
4. Sử dụng thuốc nhỏ mắt để sửa mascara khô
5. Kỹ thuật đánh khối phù hợp với khuôn mặt
6. Kẻ đường highlight cho mũi
"Bỏ túi" ngay 6 bí quyết trang điểm này, bạn có thể khắc phục được rất nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt, nhờ đó "lên đời" nhan sắc hiệu quả hơn.