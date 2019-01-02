6 bí quyết makeup đơn giản giúp phụ nữ che giấu khuyết điểm, 'lên đời' nhan sắc trong tích tắc

Brightside đã thu thập 6 thủ thuật trang điểm đơn giản nhưng vô cùng hữu ích trong việc che giấu khuyết điểm, mang đến cho phụ nữ hiệu quả makeup cao hơn.

Có rất nhiều mánh khóe trang điểm được các chuyên gia makeup áp dụng nhằm đạt được hiệu quả cao, đồng thời rút ngắn thời gian cũng như độ khó mỗi khi thực hiện. Và dưới đây là 6 bí quyết trang điểm cực kỳ bổ ích đối với mọi phụ nữ.

1. Sử dụng kem che khuyết điểm theo hình tam giác

Khi thoa kem che khuyết điểm theo hình tam giác dưới mắt, vùng quầng thâm, bọng mắt sẽ được che phủ tự nhiên và triệt để hơn. Do đó, thay vì dùng kem theo các chấm, hãy áp dụng quy tắc hình tam giác trên khắp vùng da dưới mắt tương tự như hình minh họa bên trái - Ảnh: Brightside

2. Làm mờ đôi môi để giữ màu son lâu trôi

3. Sử dụng son môi màu đỏ làm mờ quầng thâm

Sử dụng son môi màu đỏ cho vùng da quanh mắt là cách mà nhiều chuyên gia trang điểm nổi tiếng dùng để che giấu quầng thâm, và hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ. Sử dụng kem che khuyết điểm chỉ đơn thuần làm sáng vùng da nhưng không làm giảm bớt vẻ mệt mỏi. Đây là lí do khiến son môi đỏ thật sự có ích. Màu đỏ ửng sẽ làm cho đôi mắt trông khỏe mạnh và ít mệt mỏi hơn. Dùng son thoa một lớp thật mỏng quanh mắt, sau đó mới áp dụng kem che khuyết điểm - Ảnh: Brightside

4. Sử dụng thuốc nhỏ mắt để sửa mascara khô

5. Kỹ thuật đánh khối phù hợp với khuôn mặt

6. Kẻ đường highlight cho mũi

"Bỏ túi" ngay 6 bí quyết trang điểm này, bạn có thể khắc phục được rất nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt, nhờ đó "lên đời" nhan sắc hiệu quả hơn.

3 bí quyết trang điểm giúp con gái Hàn luôn trẻ trung hơn tuổi Thay vì tô son đều khắp môi, họ thường làm mờ viền môi để giúp 'ăn gian' tuổi tác.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/6-bi-quyet-makeup-don-gian-giup-phu-nu-che-giau-khuyet-diem-len-doi-nhan-sac-trong-tich-tac-310094.html