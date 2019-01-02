6 bí quyết makeup đơn giản giúp phụ nữ che giấu khuyết điểm, 'lên đời' nhan sắc trong tích tắc

Trang điểm 02/01/2019 15:33

Brightside đã thu thập 6 thủ thuật trang điểm đơn giản nhưng vô cùng hữu ích trong việc che giấu khuyết điểm, mang đến cho phụ nữ hiệu quả makeup cao hơn.

Có rất nhiều mánh khóe trang điểm được các chuyên gia makeup áp dụng nhằm đạt được hiệu quả cao, đồng thời rút ngắn thời gian cũng như độ khó mỗi khi thực hiện. Và dưới đây là 6 bí quyết trang điểm cực kỳ bổ ích đối với mọi phụ nữ.

1. Sử dụng kem che khuyết điểm theo hình tam giác

6 bí quyết makeup đơn giản giúp phụ nữ che giấu khuyết điểm, 'lên đời' nhan sắc trong tích tắc - Ảnh 1

Khi thoa kem che khuyết điểm theo hình tam giác dưới mắt, vùng quầng thâm, bọng mắt sẽ được che phủ tự nhiên và triệt để hơn. Do đó, thay vì dùng kem theo các chấm, hãy áp dụng quy tắc hình tam giác trên khắp vùng da dưới mắt tương tự như hình minh họa bên trái - Ảnh: Brightside

2. Làm mờ đôi môi để giữ màu son lâu trôi

3. Sử dụng son môi màu đỏ làm mờ quầng thâm

6 bí quyết makeup đơn giản giúp phụ nữ che giấu khuyết điểm, 'lên đời' nhan sắc trong tích tắc - Ảnh 2

Sử dụng son môi màu đỏ cho vùng da quanh mắt là cách mà nhiều chuyên gia trang điểm nổi tiếng dùng để che giấu quầng thâm, và hiệu quả sẽ khiến bạn bất ngờ. Sử dụng kem che khuyết điểm chỉ đơn thuần làm sáng vùng da nhưng không làm giảm bớt vẻ mệt mỏi. Đây là lí do khiến son môi đỏ thật sự có ích. Màu đỏ ửng sẽ làm cho đôi mắt trông khỏe mạnh và ít mệt mỏi hơn. Dùng son thoa một lớp thật mỏng quanh mắt, sau đó mới áp dụng kem che khuyết điểm - Ảnh: Brightside

4. Sử dụng thuốc nhỏ mắt để sửa mascara khô

5. Kỹ thuật đánh khối phù hợp với khuôn mặt

6. Kẻ đường highlight cho mũi

"Bỏ túi" ngay 6 bí quyết trang điểm này, bạn có thể khắc phục được rất nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt, nhờ đó "lên đời" nhan sắc hiệu quả hơn.

3 bí quyết trang điểm giúp con gái Hàn luôn trẻ trung hơn tuổi

3 bí quyết trang điểm giúp con gái Hàn luôn trẻ trung hơn tuổi

Thay vì tô son đều khắp môi, họ thường làm mờ viền môi để giúp 'ăn gian' tuổi tác.

Xem thêm
Từ khóa:   che khuyết điểm bí quyết trang điểm mẹo trang điểm

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 4 giờ 2 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 32 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 7 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 33 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 46 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 14 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 38 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân