Như thông tin trước đó VOV đưa tin, ngày 15/10, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong và một người nhập viện cùng trong một gia đình nghi bị ngộ độc.

Vào lúc 6h ngày 14/10, bà Phạm Thị P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) ngủ dậy phát hiện con ruột của bà là anh Phạm Văn Y. (45 tuổi) đã tử vong. Tuy nhiên, gia đình này nghĩ rằng anh Y tử vong là do bệnh lý nên tổ chức đám tang mà không trình báo cơ quan công an.

Đến 22h cùng ngày, chị Phạm Thị Mỹ C. (53 tuổi là con ruột bà P) pha 100 ml sữa cho bà P để uống. Ngay khi uống sữa hết bà P có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói, khoảng 5 phút sau, bà P chết tại nhà, gia đình nghĩ cái chết của bà cũng do bệnh lý nên không trình báo cơ quan công an.

Sau đó, khoảng 4h ngày 15/10, anh Phạm Minh T (55 tuổi là con ruột bà P) tự pha 150 ml sữa để uống được khoảng 50ml thì có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đến bệnh viện Triều An – Loan Trâm ở tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu. Tại đây, anh T được bác sĩ chẩn đoán nghi do ngộ độc sữa nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để tiếp điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành công công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hai người tử vong.