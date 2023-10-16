Vụ 2 người tử vong, 1 người ngộ độc sau khi uống sữa: Bệnh nhân lơ mơ và phải thở máy đã chuyển lên Chợ Rẫy tiếp tục điều trị

Tin y tế 16/10/2023 14:18

Bệnh nhân trong vụ 2 người tử vong, 1 người ngộ độc sau khi uống sữa đang điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 16-10, các cơ quan chức năng của tỉnh Tiền Giang đã gửi mẫu sữa đến khoa hóa pháp của Phân viện Pháp y trung ương tại TP.HCM để giám định. Đồng thời cơ quan chuyên môn cũng đang gửi mẫu để giám định vi thể tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết bệnh nhân Phạm Minh T. (55 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), một nạn nhân trong vụ việc, đã được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị.

Theo bệnh viện, bệnh nhân T. được chuyển cấp cứu nhập viện trong tình trạng mệt, suy hô hấp và được bác sĩ đưa đến khoa hồi sức tích cực và chống độc. Các bác sĩ đã thăm khám, hội chẩn bệnh nhân suy hô hấp, viêm phổi, theo dõi ngộ độc không rõ loại, tổn thương đa cơ quan, hạ kali máu, tăng huyết áp.

Vụ 2 người tử vong, 1 người ngộ độc sau khi uống sữa: Bệnh nhân lơ mơ và phải thở máy đã chuyển lên Chợ Rẫy tiếp tục điều trị - Ảnh 1
bệnh nhân Phạm Minh T. (55 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Ảnh: VOV. 

Sau 6 giờ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chiều cùng ngày, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để tiếp tục điều trị. Khi chuyển viện, bệnh nhân lơ mơ và phải thở máy.

Như thông tin trước đó VOV đưa tin, ngày 15/10, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong và một người nhập viện cùng trong một gia đình nghi bị ngộ độc.

Vào lúc 6h ngày 14/10, bà Phạm Thị P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) ngủ dậy phát hiện con ruột của bà là anh Phạm Văn Y. (45 tuổi) đã tử vong. Tuy nhiên, gia đình này nghĩ rằng anh Y tử vong là do bệnh lý nên tổ chức đám tang mà không trình báo cơ quan công an.

Đến 22h cùng ngày, chị Phạm Thị Mỹ C. (53 tuổi là con ruột bà P) pha 100 ml sữa cho bà P để uống. Ngay khi uống sữa hết bà P có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói, khoảng 5 phút sau, bà P chết tại nhà, gia đình nghĩ cái chết của bà cũng do bệnh lý nên không trình báo cơ quan công an.

Sau đó, khoảng 4h ngày 15/10, anh Phạm Minh T (55 tuổi là con ruột bà P) tự pha 150 ml sữa để uống được khoảng 50ml thì có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đến bệnh viện Triều An – Loan Trâm ở tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu. Tại đây, anh T được bác sĩ chẩn đoán nghi do ngộ độc sữa nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long để tiếp điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cái Bè phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đến khám nghiệm hiện trường, tiến hành công công tác điều tra để làm rõ nguyên nhân dẫn đến hai người tử vong.

Khẩn trương điều tra vụ gia đình 2 người tử vong, 1 người ngộ độc sau khi uống sữa ở Tiền Giang 

Khẩn trương điều tra vụ gia đình 2 người tử vong, 1 người ngộ độc sau khi uống sữa ở Tiền Giang 

Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong và 1 người đến phụ đám tang sau khi uống sữa cũng bị nôn ói nhập viện.

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