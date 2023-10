Công an tỉnh Tiền Giang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ 2 người tử vong và 1 người đến phụ đám tang sau khi uống sữa cũng bị nôn ói nhập viện.

Theo thông tin từ VOV, ngày 15/10, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang và huyện Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 2 người tử vong và một người nhập viện cùng trong một gia đình nghi bị ngộ độc.

Vào lúc 6h ngày 14/10, bà Phạm Thị P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) ngủ dậy phát hiện con ruột của bà là anh Phạm Văn Y. (45 tuổi) đã tử vong. Tuy nhiên, gia đình này nghĩ rằng anh Y tử vong là do bệnh lý nên tổ chức đám tang mà không trình báo cơ quan công an.

Đến 22h cùng ngày, chị Phạm Thị Mỹ C. (53 tuổi là con ruột bà P) pha 100 ml sữa cho bà P để uống. Ngay khi uống sữa hết bà P có biểu hiện tức ngực, khó thở, nôn ói, khoảng 5 phút sau, bà P chết tại nhà, gia đình nghĩ cái chết của bà cũng do bệnh lý nên không trình báo cơ quan công an.

Căn nhà bà Phạm Thị P. (83 tuổi, ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) có 2 người tử vong nghi bị ngộ độc. Ảnh: VOV.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 4h ngày 15-10, anh Phạm Minh T. (55 tuổi, con ruột bà P.) đến phụ đám tang. Tại đây anh T. tự pha 150ml sữa uống, nhưng uống được khoảng 50ml thì có biểu hiện nhức đầu, chóng mặt, nôn ói nên gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Triều An - Loan Trâm ở tỉnh Vĩnh Long để cấp cứu.

Tại đây, bác sĩ nghi anh T. bị ngộ độc sữa nên chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều trị.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Cái Bè đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời làm việc với những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu nguyên nhân tử vong của bà P. và anh Y. được xác định do suy tim, phù phổi.

