Việt Nam tiếp nhận lô vắc xin phòng chống COVID-19 đầu tiên với hơn 97.000 liều từ Pfizer/BioNtech

Sáng nay, lô vắc xin COVID-19 đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vắc xin của Pfizer/BioNtech cho Việt Nam trong năm 2021 đã được Thứ trưởng Bộ Y tế tiếp nhận.

Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, sáng ngày 7/7 tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, TS Trương Quốc Cường- Thứ trưởng Bộ Y tế đã tiếp nhận lô vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty của Pfizer/BioNtech gồm 97.110 liều. Đây là lô đầu tiên trong cam kết cung ứng 31 triệu liều vắc xin của Pfizer/BioNtech cho Việt Nam trong năm 2021. Trước đó, tại Quyết định số 2908/QĐ-BYT ngày 12/6/2021, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện đối với vắc xin Comirnaty của Pfizer/BioNtech cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Lễ tiếp nhận vắc xin COVID-19 - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Thứ trưởng Trương Quốc Cường nêu rõ: ngay từ tháng 9/2020, khi vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer/BioNtech đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, Bộ Y tế và Pfizer đã làm việc về kế hoạch hợp tác phát triển, cung ứng vắc xin cho Việt Nam. Với trên 20 cuộc họp và nhiều văn bản trao đổi, đàm phán trong hơn 10 tháng vừa qua giữa Bộ Y tế và Pfizer, được sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự ủng hộ của các bộ ngành, ngày 07/6/2021 hai bên đã hoàn tất ký kết hợp đồng cung ứng vắc xin. Cũng trong buổi lễ, Thứ trưởng Trương Quốc Cường bày tỏ lòng cảm ơn, đồng thời mong muốn Pfizer bảo đảm tiến độ cung ứng 31 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Comirnaty của Pfizer/BioNtech trong năm 2021, bên cạnh đó, xem xét cung cấp bổ sung khoảng 20 triệu liều vắc xin và chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin cho Việt Nam trong thời gian tới.

"Bộ Y tế được Chính phủ giao nhiệm vụ mua, nhập khẩu, tiếp nhận và sử dụng vắc xin phòng COVID-19, chúng tôi cam kết triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người dân Việt Nam, bảo đảm an toàn tiêm chủng, đúng đối tượng, không để lãng phí, hướng tới mục tiêu đạt được miễn dịch cộng đồng"- Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định. Tại buổi lễ, Ngài Christopher Klein- Đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam nhấn mạnh đây là tín hiệu của niềm hy vọng, rằng chúng ta có thể cùng nhau chiến thắng được đại dịch COVID-19 để bảo vệ nền kinh tế, giúp người dân trở lại cuộc sống bình thường. Cũng theo Ngài Christopher Klein, chống lại đại dịch COVID-19 là ưu tiên quốc tế của Chính phủ Hoa Kỳ. Do đó, Chính phủ Hoa Kỳ đã cam kết cung cấp hàng tỷ USD cho Cơ chế COVAX facility và hỗ trợ hàng trăm triệu liều vắc xin cho các quốc gia, trong đó có 2 triệu liều vắc xin Moderna sẽ về Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Lô vắc xin đầu tiên của Pfizer với hơn 97.000 liều - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống Về phía Pfizer, ông John Paul Pullicino - Tổng giám đốc Công ty TNHH Pfizer Việt Nam nêu rõ, số liều vắc xin Pfizer về Việt Nam hôm nay đánh dấu bước tiến quan trọng trong tiến trình cung cấp 31 triệu liều vắc xin Pfizer cho Việt Nam. Pfizer đã cùng Bộ Y tế làm việc không mệt mỏi để có thể cung ứng vắc xin cho Việt Nam sớm nhất. Dự kiến trong tháng 7 sẽ có thêm các lô vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer về Việt Nam.

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