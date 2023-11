Sau đó, các bác sĩ nhận định cả 3 người đều có biểu hiện triệu chứng giống nhau nên nghĩ đến nguyên nhân là do ngộ độc methanol. Các bệnh nhân đã được điều trị lọc máu, kiểm soát đường máu, điện giải, vitamin B1 liều cao, acid folic, bổ sung ethanol qua đường tiêu hóa…

Dự kiến, ngày 10/5, họ có thể được xuất viện.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, ngày 19/3, BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận người đàn ông uống rượu chuối hột ngâm, sau đó nôn ói, mệt, vào viện một người tử vong, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc methanol.

Rượu chứa Methanol - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ cảnh báo

Methanol là cồn công nghiệp, được người bán pha vào rượu hoặc pha giả rượu ethanol do giá thành rẻ, uống cảm giác "phê". Methanol gây ngộ độc cho người uống, làm suy gan thận, mờ hoặc hỏng mắt, tổn thương não, ảnh hưởng tính mạng. Bệnh nhân được cứu sống cũng để lại nhiều di chứng, chi phí điều trị cao và thời gian điều trị, hồi phục kéo dài.

Ngộ độc methanol rất nguy hiểm như toan chuyển hóa, tổn thương đa cơ quan dẫn đến tử vong trong trường hợp nhập viện quá trễ. Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu, nhưng ngộ độc rượu do methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống.

Triệu chứng: Ngộ độc rượu methanol thường xuất hiện sau 1 - 2 ngày, gồm: không đi tiểu được (thiểu niệu kéo dài), đau đầu kéo dài, mệt mỏi tăng dần, ý thức lơ mơ hoặc kích thích vật vã, mất tỉnh táo, đặc biệt là dấu hiệu rối loạn thị lực có rất sớm, người sau khi uống phải rượu có methanol thường nhìn thấy đám mây trắng như sương mờ trước mặt…