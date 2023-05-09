TP HCM: Sau chầu rượu, 3 người nguy kịch, 1 người tử vong. Bác sĩ cảnh báo điều gì?

Tin y tế 09/05/2023 12:03

Ngày 9/5, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho biết, vừa tiếp nhận 3 bệnh nhân ngộ độc rượu, 1 trường hợp được điều trị tích cực nhưng không qua khỏi vì ngộ độc nặng.

Theo thông tin từ báo Người lao động, tối 1/5, 3 người đàn ông này tổ chức ăn uống tại gia đình nhân dịp nghỉ lễ. Sau một ngày, cả 3 phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng rối loạn chức năng đa cơ quan, toan chuyển hóa nặng.

TP HCM: Sau chầu rượu, 3 người nguy kịch, 1 người tử vong. Bác sĩ cảnh báo điều gì? - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau điều trị ngộ độc rượu - Ảnh: Báo Người lao động

Các bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng mệt mỏi, đau đầu, nôn ói nhiều, rối loạn thị giác. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy họ bị rối loạn chức năng đa cơ quan, toan chuyển hóa nặng, tăng khoảng trống áp suất thẩm thấu máu... 

Sau đó, các bác sĩ nhận định cả 3 người đều có biểu hiện triệu chứng giống nhau nên nghĩ đến nguyên nhân là do ngộ độc methanol. Các bệnh nhân đã được điều trị lọc máu, kiểm soát đường máu, điện giải, vitamin B1 liều cao, acid folic, bổ sung ethanol qua đường tiêu hóa…

Trong đó, có 1 trường hợp không qua khỏi vì ngộ độc nặng. 2 trường hợp còn lại, hiện tại đã tỉnh táo, sinh hoạt được, tình trạng toan chuyển hóa đã trở lại bình thường.

Dự kiến, ngày 10/5, họ có thể được xuất viện.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, ngày 19/3, BS.CK2 Đỗ Thị Ngọc Khánh, Phó khoa Bệnh Nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận người đàn ông uống rượu chuối hột ngâm, sau đó nôn ói, mệt, vào viện một người tử vong, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc methanol.

TP HCM: Sau chầu rượu, 3 người nguy kịch, 1 người tử vong. Bác sĩ cảnh báo điều gì? - Ảnh 2
Rượu chứa Methanol - Ảnh minh họa: Internet

Bác sĩ cảnh báo

Methanol là cồn công nghiệp, được người bán pha vào rượu hoặc pha giả rượu ethanol do giá thành rẻ, uống cảm giác "phê". Methanol gây ngộ độc cho người uống, làm suy gan thận, mờ hoặc hỏng mắt, tổn thương não, ảnh hưởng tính mạng. Bệnh nhân được cứu sống cũng để lại nhiều di chứng, chi phí điều trị cao và thời gian điều trị, hồi phục kéo dài. 

Ngộ độc methanol rất nguy hiểm như toan chuyển hóa, tổn thương đa cơ quan dẫn đến tử vong trong trường hợp nhập viện quá trễ. Ngộ độc rượu từ ethanol thường nhẹ hơn, chỉ có các triệu chứng như say rượu, nhưng ngộ độc rượu do methanol thì thường nặng hơn do bị pha cồn công nghiệp vào đồ uống.

Triệu chứng: Ngộ độc rượu methanol thường xuất hiện sau 1 - 2 ngày, gồm: không đi tiểu được (thiểu niệu kéo dài), đau đầu kéo dài, mệt mỏi tăng dần, ý thức lơ mơ hoặc kích thích vật vã, mất tỉnh táo, đặc biệt là dấu hiệu rối loạn thị lực có rất sớm, người sau khi uống phải rượu có methanol thường nhìn thấy đám mây trắng như sương mờ trước mặt…

 

19 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới: Lấy mẫu gà luộc và xôi đi kiểm nghiệm

19 người nhập viện do ngộ độc thực phẩm sau tiệc cưới: Lấy mẫu gà luộc và xôi đi kiểm nghiệm

Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh này đã lấy mẫu gà luộc và xôi đi kiểm nghiệm để tìm nguyên nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   ngo doc ruou cồn công nghiệp methanol ngo doc

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 52 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg