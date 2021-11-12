Các bác sĩ khuyến cáo, không sử dụng Corticoid với F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Những F0 thuộc nhóm nguy cơ cao như trên 60 tuổi, thừa cân, nhiều bệnh lý nền, đặc biệt là tiểu đường nên nhập viện sớm để điều trị giúp hạn chế bệnh chuyển nặng.

Tin tưởng vào các đơn thuốc truyền tay, nhiều F0 tự ý sử dụng thuốc có chứa Corticoid, đã bị biến chứng nặng, có trường hợp đã tử vong.

Theo ghi nhận của VTV, một phụ nữ trên 60 tuổi là một trong những F0 nhập viện tại BV Quân y 175 trong tình trạng suy hô hấp, suy đa cơ quan buộc phải dùng máy thở và lọc máu liên tục suốt cả tuần qua. Đây là một trong những trường hợp F0 đã lạm dụng Corticoid trong việc điều trị COVID-19 tại nhà khiến bệnh diễn biến nặng.

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: VTV

Corticoid là nhóm thuốc có tác dụng kháng viêm. Trong túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà ở TP.HCM, các loại thuốc này nằm trong gói thuốc B. Đây là thuốc đặc trị, phải có ý kiến chỉ định của bác sĩ. Thời gian sử dụng chỉ từ 7 - 10 ngày, không được lâu hơn.

Tuy nhiên, thực tế, nhiều F0 khi điều trị tại nhà vì tâm lý lo sợ, muốn đánh phủ đầu bệnh từ sớm đã tự ý sử dụng mà không hiểu rõ nguyên tắc hoạt động của thuốc dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ khuyến cáo, không sử dụng Corticoid với F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Những F0 thuộc nhóm nguy cơ cao như trên 60 tuổi, thừa cân, nhiều bệnh lý nền, đặc biệt là tiểu đường nên nhập viện sớm để điều trị giúp hạn chế bệnh chuyển nặng.

Người nhiễm COVID-19 nên bình tĩnh, chủ động liên hệ các kênh tư vấn tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế hoặc để được hướng dẫn cụ thể khi điều trị bệnh tại nhà.

Ngày 11/11, Hà Nội phát hiện thêm 146 ca mắc Covid-19 ở 17 quận, huyện Theo CDC Hà Nội, trong 146 ca mắc Covid-19 được phát hiện thêm vào ngày 11/11 có 19 ca ở cộng đồng, 107 ca ở khu cách ly và 20 ca ở khu phong tỏa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuong-vao-cac-don-thuoc-truyen-tay-nhieu-f0-dieu-tri-tai-nha-su-dung-corticoid-dan-den-bien-chung-nang-tham-chi-tu-vong-435944.html