Tin tưởng vào các đơn thuốc truyền tay, nhiều F0 điều trị tại nhà sử dụng Corticoid dẫn đến biến chứng nặng, thậm chí tử vong

Tin y tế 12/11/2021 10:11

Các bác sĩ khuyến cáo, không sử dụng Corticoid với F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Những F0 thuộc nhóm nguy cơ cao như trên 60 tuổi, thừa cân, nhiều bệnh lý nền, đặc biệt là tiểu đường nên nhập viện sớm để điều trị giúp hạn chế bệnh chuyển nặng.

Tin tưởng vào các đơn thuốc truyền tay, nhiều F0 tự ý sử dụng thuốc có chứa Corticoid, đã bị biến chứng nặng, có trường hợp đã tử vong.

Theo ghi nhận của VTV, một phụ nữ trên 60 tuổi là một trong những F0 nhập viện tại BV Quân y 175 trong tình trạng suy hô hấp, suy đa cơ quan buộc phải dùng máy thở và lọc máu liên tục suốt cả tuần qua. Đây là một trong những trường hợp F0 đã lạm dụng Corticoid trong việc điều trị COVID-19 tại nhà khiến bệnh diễn biến nặng.

Corticoid 1
Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Quân y 175 - Ảnh: VTV

Corticoid là nhóm thuốc có tác dụng kháng viêm. Trong túi thuốc dành cho F0 điều trị tại nhà ở TP.HCM, các loại thuốc này nằm trong gói thuốc B. Đây là thuốc đặc trị, phải có ý kiến chỉ định của bác sĩ. Thời gian sử dụng chỉ từ 7 - 10 ngày, không được lâu hơn.

Tuy nhiên, thực tế, nhiều F0 khi điều trị tại nhà vì tâm lý lo sợ, muốn đánh phủ đầu bệnh từ sớm đã tự ý sử dụng mà không hiểu rõ nguyên tắc hoạt động của thuốc dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Corticoid 2
Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ khuyến cáo, không sử dụng Corticoid với F0 không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Những F0 thuộc nhóm nguy cơ cao như trên 60 tuổi, thừa cân, nhiều bệnh lý nền, đặc biệt là tiểu đường nên nhập viện sớm để điều trị giúp hạn chế bệnh chuyển nặng.

Người nhiễm COVID-19 nên bình tĩnh, chủ động liên hệ các kênh tư vấn tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế hoặc để được hướng dẫn cụ thể khi điều trị bệnh tại nhà.

Ngày 11/11, Hà Nội phát hiện thêm 146 ca mắc Covid-19 ở 17 quận, huyện

Ngày 11/11, Hà Nội phát hiện thêm 146 ca mắc Covid-19 ở 17 quận, huyện

Theo CDC Hà Nội, trong 146 ca mắc Covid-19 được phát hiện thêm vào ngày 11/11 có 19 ca ở cộng đồng, 107 ca ở khu cách ly và 20 ca ở khu phong tỏa.

Xem thêm
Từ khóa:   Corticoid F0 điều trị tại nhà tự ý sử dụng thuốc điều trị Covid-19

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 5 giờ 1 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 31 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 6 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 7 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại