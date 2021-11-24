Thi thể chất chồng tại đất nước từng tự hào tốc độ tiêm vaccine Covid-19 'dẫn đầu châu Âu'

Tin y tế 24/11/2021 08:42

Từ "nhà vô địch tiêm chủng", đất nước này tụt xuống trở thành nơi có tỉ lệ phủ vaccine thấp nhất châu Âu. Hậu quả để lại thì thật tang thương, trong làn sóng Covid-19 lần 4.

Theo CNN đưa tinBệnh viện ĐH Bucharest là cơ sở y tế lớn nhất thủ đô Romania, nơi được dùng để điều trị cho bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên, trong làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 đang khiến họ phải chật vật. Y tá Claudiu Ionita chia sẻ kèm một tiếng thở dài: "Thật tàn khốc, quá sức tàn khốc".

Nhà xác tại đây có sức chứa 15 thi thể nhưng ngày hôm ấy, họ phải tiếp nhận 41 trường hợp. Không đủ chỗ, những xác chết được xếp đầy hành lang bên ngoài. Văng vẳng từ bên trong là tiếng khóc than của một phụ nữ duy nhất được vào nhìn cha lần cuối.

Toàn bộ giường bệnh ở các tầng trên đã chuyển thành giường chăm sóc tích cực (ICU) và chỉ còn đúng 1 giường trống đang được một y tá thay ga. Chiếc giường ấy trống là bởi vì người từng nằm ở đó đã được chuyển xuống nhà xác.

Thi thể chất chồng tại đất nước từng tự hào tốc độ tiêm vaccine Covid-19 'dẫn đầu châu Âu' - Ảnh 1
Nhân viên y tế đang đóng đinh vào chiếc quan tài gỗ, trong lúc đồng nghiệp xịt khử khuẩn bên cạnh

Được biết, Romania nằm trong số những nước châu Âu có tỉ lệ tiêm chủng thấp nhất. Chỉ 36% dân số nước này được tiêm chủng toàn bộ. Trước đó, họ từng tự hào vì tốc độ tiêm "hàng đầu châu Âu" vào tháng 12/2020.

Lý giải về tỉ lệ này, nhà chức trách cho rằng bằng nhiều yếu tố, bao gồm sự nghi ngờ của công chúng, niềm tin sâu sắc vào tôn giáo, cùng cơn bão tin giả đang hoành hành trên mạng xã hội.

Diana Sosoaca là một trong những người thuộc cộng đồng anti-vax có tầm ảnh hưởng nhất. Người này đã từng tổ chức ngăn chặn người đi tiêm vaccine tại một trung tâm tiêm chủng phía đông bắc đất nước. Nhà chức trách và nhân viên y tế Romania đang rất khó chịu vì một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới công chúng như Sosoaca lại đang tìm cách phá hoại nỗ lực chống dịch của họ.

Đại tá Valeriu Gheorghita - một bác sĩ quân đội đang vận hành chiến dịch tiêm chủng toàn quốc cho biết."Chúng tôi đang phải đối mặt với những khu ICU kín bệnh nhân. Chúng ta có rất nhiều ca nhiễm mới, và thật không may là hàng trăm người chết mỗi ngày. Đây là thực tế. Và 90% người chết là những người chưa tiêm chủng."

Trước cửa bệnh viện Bucharest là một biểu ngữ lớn, che kín một phần tòa nhà. "Họ đang chết ngạt. Họ đang cầu xin. Họ đang hối hận" - những dòng chữ in đậm, phía trên là những hình ảnh nhân viên y tế đang khổ sở chăm sóc bệnh nhân Covid trong khu ICU.

Thi thể chất chồng tại đất nước từng tự hào tốc độ tiêm vaccine Covid-19 'dẫn đầu châu Âu' - Ảnh 2
Nhà xác trong tình trạng báo động đỏ

Neculai Miron - thị trưởng vùng Bosanci là một trong những người có tầm ảnh hưởng với công chúng nhưng thuộc cộng đồng anti-vax cho biết: "Chúng tôi không chống lại vaccine, nhưng chúng tôi cần xác nhận nó, giảm được lo âu. Chúng tôi không nghĩ vaccine này là an toàn."

Dragos Croitoru - linh mục của một ngôi làng thuộc vùng Bosanci thậm chí còn không tin Covid-19 nguy hiểm vì tại làng của ông vẫn chưa có ai chết: "Tôi chỉ tin vào những gì mắt thấy, chứ không phải tai nghe. Chúng tôi vẫn chưa có ai chết cả. Có thể vài người mắc bệnh, nhưng người chết bằng 0."

Có thể nói đó là điều may mắn cho ngôi làng của Croitoru, bởi ngôi làng này nằm ở vùng rất hẻo lánh. Tại những nơi khác, tỉ lệ tử vong cao hơn rất nhiều. Như Suceava, nơi có tỉ lệ cao thứ 3 cả nước, chỉ cách Bosanci chưa đầy 10 phút lái xe. Một nghĩa trang ở đây đang có rất nhiều huyệt mộ mới đào, chuẩn bị làm tang lễ.

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