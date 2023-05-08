Sức khỏe của cô gái bị cây đè ở Đắk Lắk sau 2 tuần điều trị

Trước đó, hôm 1-5, sau 7 ngày điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Bệnh viện Đại học Y Dược, các bác sĩ đánh giá chi N. hồi phục tốt, sinh hiệu ổn định, có thể tự thở. Bệnh nhân được chuyển đến Khoa Lồng ngực – Mạch máu tiếp tục theo dõi.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, tại bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cô gái bị cây đè ở Đắk Lăk - chị T.K.N, 26 tuổi - đã được xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, có thể nói chuyện, ăn uống và đi lại bình thường sau gần 2 tuần điều trị.

Tại đây, chị N. tiếp tục được điều trị nội khoa, giảm đau và phục hồi chức năng. Ngày 2-5, chị N. đã có thể nói chuyện bình thường, đứng dậy và tập vận động, đi lại nhẹ nhàng.

Cô gái phục hồi một cách kì tích. Ảnh: Dân Trí

"Tôi rất biết ơn vì được các y - bác sĩ cứu chữa. Đây là điều may mắn lớn, là điều kỳ diệu vì bị tai nạn hy hữu như vậy mà tôi vẫn có thể sống sót, hồi phục cũng rất nhanh. Từ đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các cô chú, anh chị đã cứu giúp mình lúc bị cây đè; cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Đại học Y Dược chăm sóc rất tận tình" - chị N. thông tin trên Báo Người Lao Động.

Cô gái đã được ra viện. Ảnh: Người Lao Động

Thông tin từ Báo Dân Trí trước đó, vào chiều 22/4, trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) có mưa kèm theo giông lốc, gió rất mạnh. Khoảng 15h30, chị N. điều khiển xe máy đi trên đường Y Jút (TP Buôn Ma Thuột) bất ngờ bị một cây sao đen lớn bật gốc, đổ đè ngang người và xe máy.

Phát hiện sự việc, hàng chục người dân hai bên đường đã nhanh chóng đến hợp lực, hỗ trợ nâng cây ra khỏi người để cứu cô gái. Sau đó, người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cấp cứu trong tình trạng bị thương tích khá nặng.

Vụ việc cây ngã đổ. Ảnh: Dân Trí

Thời điểm chuyển tiếp đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vào ngày 23/4, chị N. được chẩn đoán đa chấn thương, tràn khí và tràn máu màng phổi, tràn dịch màng ngoài tim, dập phổi, gãy xương sườn, chấn thương phần mềm đầu cổ, thành ngực.

Sau gần 2 tuần theo dõi và điều trị tại đây, chị N. thoát chết ngoạn mục, không xảy ra biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.