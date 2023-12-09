Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp MSCT, bệnh nhân được chẩn đoán phình lớn động mạch chủ ngực ngay dưới động mạch dưới đòn trái, kích thước 57 x 59mm, khối phình gây triệu chứng đau ngực và khàn tiếng do liệt dây thần kinh quặt ngược trái.

Dẫn theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, bệnh nhân là ông T.V.D. (86 tuổi, trú tại xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) có tiền sử tăng huyết áp, nhưng điều trị không thường xuyên, nhập viện tại khoa Nội Tim mạch (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) với triệu chứng đau ngực trái dữ dội lan ra sau lưng, khó thở, kèm khàn tiếng.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, trực tiếp can thiệp và điều trị cho bệnh nhân D. cho biết, trường hợp bệnh nhân D. là ca bệnh rất phức tạp, ngoài kích thước khối phình lớn có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. "Vị trí và đặc điểm của túi phình đặc biệt, cổ túi phình rất ngắn (1cm), không phù hợp với chỉ định đặt stent bằng phương pháp can thiệp thông thường do có thể sẽ làm bít tắc đến các mạch máu chính nuôi não và cánh tay. Bên cạnh đó, bệnh nhân tuổi cao, thể trạng yếu nên phương pháp phẫu thuật cũng không được chỉ định", Tiến sỹ, Bác sỹ Lê Thế Anh cho biết.

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch thăm khám cho bệnh nhân trước khi ra viện. - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Để có phương án điều trị tối ưu cho bệnh nhân, các bác sĩ khoa Nội Tim mạch, khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa) và các chuyên gia đầu ngành Bệnh viện tuyến Trung ương hội chẩn và quyết định kết hợp phương pháp phẫu thuật và can thiệp nội mạch.

Theo thông tin từ Pháp luật và Xã hội, theo kế hoạch, ê kíp các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thần kinh - Lồng ngực và Gây mê hồi sức đã tiến hành phẫu thuật bắc cầu nối động mạch cảnh, chuyển vị từ động mạch cảnh chung phải sang động mạch cảnh chung trái (bên lành) và động mạch dưới đòn trái, để đảm bảo máu được lưu thông và tiếp tục cung cấp cho não, cánh tay... Sau phẫu thuật, bệnh nhân được hồi sức, tỉnh táo và bước tiếp vào phòng can thiệp đặt stent graft để kịp thời xử lý khối phình.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật và đặt stent cho bệnh nhân D. - Ảnh: Pháp luật và Xã hội

Sau can thiệp bệnh nhân ổn định, hết đau ngực, biểu hiện khàn tiếng giảm đáng kể. Bệnh nhân được xuất viện sau 5 ngày theo dõi và điều trị theo phác đồ.

Theo TS.BS Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, phình động mạch chủ là bệnh lý nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh, căn bệnh này cũng không còn hiếm gặp mà ngày càng gia tăng. Phình động mạch chủ ít có triệu chứng hoặc chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ hay khi chụp X-quang ngực thường quy. Ngoài ra, một số bệnh nhân có triệu chứng không điển hình như: Đau đột ngột vùng trước ngực hoặc sau lưng; Khó thở, khó nuốt do bị chèn ép.

TS.BS Lê Thế Anh khuyến cáo: Để phát hiện kịp thời và điều trị sớm cũng như hạn chế nguy cơ của phình động mạch chủ ngực, người bệnh cần khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt đối với người trên 50 tuổi, kiểm soát huyết áp ổn định, không hút thuốc lá, thường xuyên tập thể dục.