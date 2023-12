Sau khi thăm khám, làm các xét nghiệm cận lâm sàng và chụp MSCT, bệnh nhân được chẩn đoán phình lớn động mạch chủ ngực ngay dưới động mạch dưới đòn trái, kích thước 57 x 59mm, khối phình gây triệu chứng đau ngực và khàn tiếng do liệt dây thần kinh quặt ngược trái.

Hình ảnh khối phình lớn trên phim chụp CLVT. - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, trực tiếp can thiệp và điều trị cho bệnh nhân D. cho biết, trường hợp bệnh nhân D. là ca bệnh rất phức tạp, ngoài kích thước khối phình lớn có nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. "Vị trí và đặc điểm của túi phình đặc biệt, cổ túi phình rất ngắn (1cm), không phù hợp với chỉ định đặt stent bằng phương pháp can thiệp thông thường do có thể sẽ làm bít tắc đến các mạch máu chính nuôi não và cánh tay. Bên cạnh đó, bệnh nhân tuổi cao, thể trạng yếu nên phương pháp phẫu thuật cũng không được chỉ định", Tiến sỹ, Bác sỹ Lê Thế Anh cho biết.