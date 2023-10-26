Nỗi lo dịch cúm gia cầm đang lan rộng trong vùng đất Nam Cực lạnh giá này, đe dọa đến hải cẩu, sư tử biển, chim biển và chim cánh cụt sinh sống tại đây.

Theo tờ Guardian đưa tin ngày 24/10 (giờ địa phương), loại cúm gia cầm có độc lực cao (H5N1) chết người lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Cực.

Theo các báo cáo, các nhà khoa học lo ngại về khả năng xảy ra tình huống thảm khốc khi cúm gia cầm gây tử vong cho các quần thể dễ bị tổn thương như chim cánh cụt và hải cẩu, đồng thời ngăn cản khả năng sinh sản của chúng.

Chủng cúm gia cầm mới được phát hiện ở một quần thể thiên nga trên Đảo Bird, một phần của Quần đảo Nam Georgia và Nam Sandwich thuộc Anh ở Nam Đại Tây Dương.

Skua nâu và chim cánh cụt gentoo trên đảo Cuverville, Nam Cực. Ảnh: robertharding/Alamy/The Guardian

Có khả năng những con chim di cư này đã lây lan cúm gia cầm từ Nam Mỹ sang đây. Tại Nam Mỹ, ước tính có 500.000 con chim biển và 20.000 con sư tử biển đã chết chỉ riêng ở Chile và Peru do sự lây lan của cúm gia cầm.

Ước tính rằng tính đến thời điểm hiện tại của năm 2021, hàng triệu loài chim hoang dã đã chết do sự bùng phát của biến thể H5N1 rất dễ lây lan.

Nếu loại cúm gia cầm này, lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Cực, lây lan thì thiệt hại dự kiến ​​sẽ rất lớn.

Ashley Bennison, giám đốc Đảo Chim tại Cơ quan Khảo sát Nam Cực của Anh (BAS), cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi các loài ở đây, nhưng hiện tại chúng tôi không chắc tác động tổng thể sẽ ra sao".

Đảo Bird là nơi sinh sống của 50.000 cặp chim cánh cụt và 65.000 cặp hải cẩu cũng như các loài chim có nguy cơ tuyệt chủng.

Ủy ban Khoa học về Nghiên cứu Nam Cực (SCAR), đã đánh giá nguy cơ cúm gia cầm ở Nam Cực và phát hiện ra rằng nguy cơ cúm gia cầm ở Nam Cực là lớn nhất đối với hải cẩu, sư tử biển và chim biển, tiếp theo là chim cánh cụt.

Tiến sĩ Megan Dewar, tác giả chính của báo cáo đánh giá, cho biết: “Cúm gia cầm có thể có tác động tàn khốc đối với nhiều loài động vật ở Nam Cực, gây ra tình trạng suy giảm sinh sản thảm khốc”.

WHO cảnh báo: Nguy cơ cúm gia cầm bùng phát, tăng khả năng lây nhiễm ở người Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo, dịch cúm gia cầm có thể khiến virus tăng khả năng thích nghi, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao hơn ở con người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-truong-hop-nhiem-virus-cum-gia-cam-au-tien-trong-lich-su-tai-vung-nam-cuc-e-doa-chim-canh-cut-626474.html