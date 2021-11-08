Phát hiện chó, mèo nhiễm biến chủng nCoV mới, các triệu chứng đặc trưng bất thường nghiêm trọng ở tim

Tin y tế 08/11/2021 14:07

Nhóm chuyên gia tại Anh phát hiện những vật nuôi đầu tiên nhiễm biến chủng Alpha (B.1.1.7, biến chủng nCoV mới).

Theo Zingnews đưa tin, mới đây, một nhóm chuyên gia tại Anh tại Trung tâm Thú y Ralph, Marlow, Buckinghamshire, Vương quốc Anh thực hiện và phát hiện những vật nuôi đầu tiên nhiễm biến chủng Alpha (B.1.1.7, biến chủng nCoV mới). Đặc biệt là chúng có biểu hiện viêm cơ tim sau khi mắc bệnh. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí Veterinary Record.

Có 7 vật nuôi trong nhà (gồm 6 chú mèo và một chú chó) được chọn để xét nghiệm nCoV. Tiền sử của chúng tiếp xúc trực tiếp với chủ nhà mắc Covid-19. Các vật nuôi không có tiền sử đi du lịch hay ra khỏi Anh và trong độ tuổi 1-12.

Đồng thời, thêm 4 vật nuôi khác (hai chú mèo và hai chú chó) cũng được xét nghiệm kháng thể nCoV trong giai đoạn hồi phục, sau 2-6 tuần có triệu chứng của bệnh tim. Chủ của các vật nuôi này đều có dấu hiệu viêm đường hô hấp trước khi chúng biểu hiện bệnh vài tuần. Sau đó, họ cũng được xác định mắc Covid-19.

Phát hiện chó, mèo nhiễm biến chủng nCoV mới, các triệu chứng đặc trưng bất thường nghiêm trọng ở tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Nghiên cứu của chúng tôi phát hiện những ca chó, mèo đầu tiên bị ảnh hưởng bởi biến chủng Alpha. Các triệu chứng lâm sàng không điển hình và đặc trưng bởi bất thường nghiêm trọng ở tim. Đây là biến chứng đã gặp ở các bệnh nhân Covid-19 nhưng chưa từng được mô tả ở vật nuôi” - TS Luca Ferasin, Trung tâm Thú y Ralph, tác giả chính của nghiên cứu, cho hay.

Tuy nhiên, nguyên nhân và cơ chế gây ra tình trạng viêm cơ tim của nhóm vật nuôi trên vẫn chưa được tìm ra. Bên cạnh đó, nhóm chuyên gia nhấn mạnh vật nuôi mắc Covid-19 vẫn là tình trạng tương độ hiếm. Dựa trên sự quan sát của họ, các nhà khoa học nhận định vẫn chưa có hiện tượng lây truyền nCoV ngược lại từ vật nuôi sang người.

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