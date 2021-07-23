NÓNG: Sáng 23/7, thêm 3.898 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 3.302 ca

Bản tin dịch COVID-19 sáng 23/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.898 ca mắc COVID-19, trong đó riêng TP.HCM đã chiếm đến 3.302 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin các ca mắc mới:

- Tính từ 18h ngày 22/7 đến 6h ngày 23/7 có 3.898 ca mắc mới ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3.302), Long An (223), Đà Nẵng (47), Bình Dương (37), Tiền Giang (37), Tây Ninh (36), Đồng Nai (33), Đồng Tháp (31), Bình Thuận (23), Bến Tre (20), Ninh Thuận (19), Phú Yên (15), Hà Nội (14), Kiên Giang (13), Vĩnh Long (12), Nghệ An (11), Cần Thơ (10), Trà Vinh (9), Đắk Lắk (4), Quảng Nam (1), Lai Châu (1) trong đó có 191 ca trong cộng đồng.

- Lai Châu kể từ đầu mùa dịch, lần đầu tiên ghi nhận có ca mắc mới tại cộng đồng trong giai đoạn này. Đây là ca bệnh có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến sáng ngày 23/7, Việt Nam có tổng 78.269 ca mắc, trong đó có 2.129 ca nhập cảnh và 76.140 ca mắc trong nước.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 74.570 ca, trong đó có 10.647 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 09/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

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