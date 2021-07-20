NÓNG: Sáng 20/7, có 2.155 ca mắc COVID-19

Bản tin dịch COVID-19 sáng 20/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.155 ca mắc, nâng tổng số mắc tại Việt Nam đến nay lên 60.180 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, tính từ 18h30 ngày 19/7 đến 6h ngày 20/7 có 2.155 ca mắc mới (BN58026-60180), trong đó 01 ca nhập cảnh và 2.154 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.519), Bình Dương (156), Tiền Giang (133), Đồng Nai (80), Vĩnh Long (43), Khánh Hòa (38), Bến Tre (34), Đà Nẵng (32), Bà Rịa - Vũng Tàu (26), Cần Thơ (22); Phú Yên (12), Hậu Giang (10), Kiên Giang (8 ), Vĩnh Phúc (7), Hà Nội (6), Bình Phước (6), An Giang (6), Đồng Tháp (6), Đắk Lắk (2), Quảng Ngãi (2), Bạc Liêu (2), Lâm Đồng (2), Quảng Nam (1), Lâm Đồng (1); trong đó có 251 ca trong cộng đồng

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến sáng ngày 20/7, Việt Nam có tổng cộng 60.180 ca mắc, trong đó 58.100 ca trong nước và 2.080 ca nhập cảnh.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 56.530 ca, trong đó có 8.273 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 11/58 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Ảnh: Sức khỏe và đời sống

NÓNG: Sáng 18/7, thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 và 626 ca TP.HCM đăng ký bổ sung Bản tin dịch COVID-19 sáng 18/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 và 626 ca TP. HCM đăng ký bổ sung, nâng tổng ca mắc tại Việt Nam đến nay lên trên 51.000.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-sang-20-7-co-2155-ca-mac-covid-19-413369.html