NÓNG: Sáng 18/7, thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 và 626 ca TP.HCM đăng ký bổ sung

Tin y tế 18/07/2021 06:06

Bản tin dịch COVID-19 sáng 18/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 và 626 ca TP. HCM đăng ký bổ sung, nâng tổng ca mắc tại Việt Nam đến nay lên trên 51.000.

Theo Sức khỏe và Đời sống, tính từ 19h ngày 17/7 đến 6h ngày 18/7 có 2.472 ca mắc mới và 626 ca được TP. Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung (BN47905-51002):

+ 18 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (9), TP. Hồ Chí Minh (7), Hải Dương (1), Bắc Kạn (1).

+ 2.454 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.756), Bình Dương (281), Đồng Nai (75), Long An (48), Tây Ninh (42), Bà Rịa - Vũng Tàu (41), Vĩnh Long (38), Đồng Tháp (36), Tiền Giang (31), Khánh Hoà (29), Bến Tre (17), Phú Yên (16), Cần Thơ (12), Kiên Giang (10), Hà Nội (9), Bình Định (4), Sóc Trăng (3), An Giang (3), Bắc Ninh (1), Đắk Nông (1), Bắc Giang (1); trong đó 2.226 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- Vào sáng ngày 18/7/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đăng ký bổ sung trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 danh sách 626 CA (BN47905-BN48530) đã được phát hiện trước đó tại các khu cách ly.

 Tính đến 6h ngày 18/7:

- Việt Nam có tổng cộng 48.964 ca ghi nhận trong nước và 2.038 ca nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 47.394 ca, trong đó có 7.538 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 12 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

- Có 05 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Hà Nam, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Nam Định, Lào Cai.

NÓNG: Sáng 18/7, thêm 2.472 ca mắc mới COVID-19 và 626 ca TP.HCM đăng ký bổ sung - Ảnh 1
Nguồn: Sức khỏe và Đời sống 

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Ca cách ly ngay sau nhập cảnh:

- 1 CA (BN48648) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Kạn. Ngày 17/6/2021 từ UGALDA quá cảnh Ethiopia và Pháp, sau đó nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN0018 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung chuyển theo dõi sức khỏe tại nhà ở TP. Tỉnh Bắc Kạn. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2

- 1 CA (BN48665) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương: nữ, 41 tuổi, địa chỉ tại Quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Ngày 16/7/2021, từ Malaysia nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Nội Bài trên chuyến bay MH752 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

- 2 CA (BN50987-BN50988) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 29/6/2021 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 7 CA (BN50989-BN50995) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 10-11/7/2021 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2

- 5 CA (BN50996-BN51000) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh, là các thuyền viên, quốc tịch Indonesia. Ngày 14/7/2021, từ Indonesia nhập cảnh Cảng TP. Hồ Chí Minh trên tàu KASHI POWER 05 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2

- 1 CA (BN51001) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 47 tuổi, thuyền viên quốc tịch Indonesia. Ngày 10/7/2021, từ Indonesia nhập cảnh Cảng TP. Hồ Chí Minh trên tàu SINARAN INTAN/ SINARAN BAIDURI và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 10/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA (BN51002) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 35 tuổi, thuyền viên quốc tịch Việt Nam. Ngày 13/7/2021, từ Trung Quốc nhập cảnh Cảng NHÀ BÈ trên tàu HAI PHUONG GLORY và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 13/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến thu dung 6, TP.Thủ Đức

Ca ghi nhận trong nước:

- 3 CA (BN48531-BN48533) ghi nhận tại tỉnh Sóc Trăng: là các trường hợp có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương, đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 15/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 29 CA (BN48534-BN48543, BN48670-BN48688) ghi nhận tại tỉnh Khánh Hòa: 22 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 12 CA (BN48544-BN48554, BN48663) ghi nhận tại TP. Cần Thơ: 4 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 1 ca liên quan đến chợ Tân An; 7 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 16 CA (BN48555-BN48566, BN48653-48655, BN48662) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 10 CA (BN48567-BN48576) ghi nhận tại tỉnh Kiên Giang: 6 ca liên quan đến BN40839; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 9 CA (BN48577-BN48580, BN48649-BN48652, BN48656) ghi nhận tại TP. Hà Nội: 7 ca là các trường hợp F1; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 16-17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 41 CA (BN48581-BN48594, BN48689-BN48715) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: 36 ca là các trường hợp F1; 2 ca liên quan đến ổ dịch chợ Bàu Lâm; 1 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15-16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 17 CA (BN48595-BN48611) ghi nhận tại tỉnh Bến Tre: 11 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 3 ca liên quan đến chợ P5; 3 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 16/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 36 CA (BN48612-BN48647) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 35 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Lấp Vò và Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh Đồng Tháp.

- 1 CA (BN48657) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại TP. Bắc Ninh, là F1 của BN22369 đã được cách lytừ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- 3 CA (BN48658-BN48660) ghi nhận tại tỉnh An Giang: 2 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử về từ TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA (BN48661) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA (BN48664) ghi nhận tại tỉnh Đắk Nông: nam, 43 tuổi, địa chỉ tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông; có tiền sử đi về từ tỉnh Bình Dương và là F1 của BN46300, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 4 CA (BN48666-BN48669) ghi nhận tại tỉnh Bình Định: 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 17/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Bình Định.

- 31 CA (BN48716-BN48746) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 24 ca là các trường hợp F1; 3 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 4 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 38 CA (BN48747-BN48784) ghi nhận tại tỉnh Vĩnh Long: 31 ca liên quan đến Công ty tại huyện Long Hồ; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 42 CA (BN48785-BN48826) ghi nhận tại tỉnh Tây Ninh: 7 ca là các trường hợp F1; 2 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 33 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 48 CA (BN48827-BN48874) ghi nhận tại tỉnh Long An: 23 ca là các trường hợp F1; 19 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 6 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 75 CA (BN48875-BN48949) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: 51 ca là các trường hợp F1; 11 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 13 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 281 CA (BN48950-BN49230) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 136 ca là các trường hợp F1; 39 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh; 6 ca liên quan đến chợ Dĩ An; 22 ca liên quan đến các nhà máy tại TP. Dĩ An; 78 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1.756 CA (BN49230-BN50986) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 1.694 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 62 ca là người tại khu vực ổ dịch, tới khám sàng lọc tại Bệnh viện. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Từ khóa:   Covid Covid-19 Bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới

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