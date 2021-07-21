Sáng 21/7: Có 2.787 ca mắc COVID-19, TP.HCM có 1.739 ca

Bản tin dịch COVID-19 sáng 21/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.787 ca mắc, trong đó TP.HCM có 1.739 ca.

Theo Sức khỏe và Đời sống, thông tin các ca mắc mới:

Tính từ 18h30 ngày 20/7 đến 6h ngày 21/7 có 2.787 ca mắc mới, trong đó 12 ca nhập cảnh và 2.775 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.739), Bình Dương (657), Đồng Nai (85), Tiền Giang (65), Vĩnh Long (39), Khánh Hòa (38), Bến Tre (35), Bà Rịa - Vũng Tàu (18),

Cần Thơ (16), Đắk Lắk (13), Kiên Giang (12), Bình Phước (12), Hậu Giang (9), Long An (8 ), Hà Giang (6), Phú Yên (5), Đắk Nông (4), Hà Nội (4), Quảng Ngãi (3), Bình Định (2), Nghệ An (2), Lâm Đồng (2), Gia Lai (1) trong đó có 393 ca trong cộng đồng.

Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 65.607 bệnh nhân. Hơn 4,33 triệu liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm chủng tại Việt Nam - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Tính đến sáng ngày 21/7, Việt Nam có tổng cộng 65.607 ca mắc, trong đó có 63.510 ca mắc trong nước và 2.097 ca nhập cảnh.

- Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 61.940 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

- Có 11/59 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

NÓNG: Sáng 20/7, có 2.155 ca mắc COVID-19 Bản tin dịch COVID-19 sáng 20/7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 2.155 ca mắc, nâng tổng số mắc tại Việt Nam đến nay lên 60.180 ca.

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