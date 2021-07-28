Nóng mùa Covid-19: BS Trương Hữu Khanh hướng dẫn F0 cách 'tập thở' đúng và đủ tại nhà

Tin y tế 28/07/2021 21:13

Trước tình hình dịch bệnh ngày một diễn biến phức tạp,  BS Trương Hữu Khanh - chuyên gia truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có buổi tư vấn sức khỏe trực tuyến về chủ đề "tập thở" cho F0 tại nhà.

Mới đây, BS Trương Hữu Khanh - chuyên gia truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã có buổi chia sẻ với VnExpress về chủ đề "Tư vấn cách thở cho F0 tại nhà". Bác sĩ cho biết, nếu tốc độ ca mắc Covid-19 mới tăng phức tạp, các trường hợp F0 là người khoẻ mạnh chưa được đi khu cách ly ngay nên biết các biện pháp cần làm trong thời gian chờ đi đến bệnh viện.

Khi trở thành F0, có hai trạng thái người bệnh lo lắng:

Thứ nhất, lo lắng lây cho người thân. Khi đó, F0 cần bình tĩnh và tìm cách làm hạn chế lây cho các thành viên trong gia đình. Nếu trong nhà có người già, người có bệnh nền, cố gắng tự cách ly để giảm nguy cơ cho người nhà nhất là khi hiện nay đã xuất hiện biến thể  Delta, 1 người nhiễm thì hầu như cả gia đình đều mắc Covid-19.

Gia đình cần giữ khoảng cách với người bệnh 2 mét, không ăn chung, không ngủ chung, không sinh hoạt chung, có thể không sử dụng nhà vệ sinh chung nếu có nhà vệ sinh riêng. Nếu trong nhà chỉ có 1 nhà vệ sinh, người bệnh nên tự vệ sinh nhà vệ sinh thật sạch để giảm nguy cơ lây lan.

tap tho
BS Trương Hữu Khanh trong buổi tư vấn sức khỏe hôm 27/7 - Ảnh: Chụp màn hình 

Thứ hai, lo bệnh nặng hay không? Nói về điều này, bác sĩ cho biết nếu là F0 mà trẻ, khoẻ không thừa cân, không có bệnh nền kèm theo thì phần lớn sẽ không có triệu chứng. Hãy bình tĩnh, sắp xếp đồ đạc để sẵn sàng đi cách ly. Dù có mất vị giác, khứu giác thì vẫn nên cố ăn uống, đặc biệt là phải giữ vệ sinh phòng trường hợp những  vi khuẩn khác lại tấn công người bệnh. Nếu làm đúng, đa số các trường hợp đến ngày 8 -9 hết bệnh, sau 10 ngày gần như bình phục.

Khi nằm ngủ thở dễ nhưng bỗng thấy mệt, phải ngồi thẳng mới thở được có khả năng bạn đang ngộp thở. Nếu thấy da nhợt nhạt, choáng váng nên bình tĩnh xem tình huống này do hoảng loạn hay do bệnh tiến triển.

Khi được đặt câu hỏi rằng những người bệnh Covid-19 không triệu chứng nên tập thở trong bao lâu, lưu ý như thế nào? Bác sĩ cho hay nên hít chậm và thổi ra bằng miệng 15-20 nhịp mỗi lần.

"Thể trạng tốt không cần tập thở, cảm thấy lo lắng hay mệt mới tập. Tập lúc nằm hoặc ngồi, nằm ngửa ra hít chậm bằng mũi, cho đến khi phình bụng sau đó chu miệng thở ra như thổi lửa 15-20 nhịp mỗi lần, ngày 4-5 lần. Ngồi cũng hít sâu sau đó thở ra. Hít giơ tay lên theo nhịp sau đó thở ra. Nằm sấp hoặc nghiêng 30 phút để thở, kết hợp co chân lên" - bác sĩ trả lời bình luận.

Theo bác sĩ tất cả các bệnh nhân (kể cà người bị bệnh hen suyển) đều có thể tập thở theo cách này bởi "nó giống như tập yoga và thiền, khi hít thở vậy thì nở vùng mặt dưới của phổi, người bình thường thì tập thở như môn thở bình thường".

Từ khóa:   thông tin Covid - 19 F0 bài tập thở

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 53 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 53 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 53 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại